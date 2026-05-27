Дефицит запчастей вынудил страховщиков оплатить полную стоимость разбитой Toyota
Страховая компания не смогла привезти владельцу Toyota Land Cruiser 300 запчасть и была вынуждена выплатить страховую сумму в полном объеме – 13,7 млн рублей, сообщает Агентство страховых новостей (АСН).
Владелец внедорожника Toyota Land Cruiser 300 получил выплату в размере 13,7 млн рублей, сообщает АСН. Автомобиль попал в серьезную аварию, после которой транспортному средству потребовалась замена рамы кузова.
Официальный дилер оценил восстановительные работы в 6,7 млн рублей. Однако необходимой детали не оказалось на российских складах, а сложности с логистикой не позволили оперативно доставить комплектующие.
«Когда запчасть недоступна в стране и перспективы ее поставки неопределенны, удерживать автомобиль в ожидании – значит перекладывать на клиента риски, которые он не должен нести», – пояснила директор Ижевского филиала компании «АльфаСтрахование» Татьяна Коробейникова.
В итоге представители страховой организации приняли решение полностью компенсировать автомобилисту стоимость машины, отказавшись от затянувшегося ремонта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало нехватку базовых материалов для корпорации Toyota.
Представители Российского союза страховщиков пожаловались на частые судебные взыскания компенсаций сверх лимита из-за отсутствия деталей.
Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект об увеличении сроков ремонта автомобилей до 45 дней.