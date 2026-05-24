Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.2 комментария
Финал Кубка России начался минутой молчания по жертвам теракта в Старобельске
Суперфинал Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» открылcя траурной церемонией в память о погибших при атаке украинских беспилотников на колледж в Старобельске.
Память жертв трагедии почтили перед стартовым свистком на столичном стадионе «Лужники», передает ТАСС. Минута молчания состоялась перед началом суперфинала Фонбет – Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Краснодаром».
В ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа в Старобельске. В этот момент внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
В результате террористической атаки погиб 21 человек. Еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.
Жители Старобельска принесли цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу у разрушенного здания.
Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.
Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по колледжу террористическим актом.