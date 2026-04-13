Минспорт предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Tекст: Дарья Григоренко

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно инициативе, с сезона-2026/27 клубы Российской премьер-лиги смогут заявлять не более 12 иностранных игроков, а одновременно выпускать на поле не более семи легионеров.

Сейчас в регламенте разрешено заявить до 13 легионеров, а на поле могут одновременно играть восемь, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минспорт объявил об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

Глава Минспорта Михаил Дегтярев сообщал о планах ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.