Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
Вашингтон и Тель-Авив способны использовать дипломатические переговоры как прикрытие перед началом военных действий против Ирана, сообщили в Совбезе.
В комментарии аппарата Совета безопасности России отмечается, что на фоне заявлений о переговорах Пентагон продолжает усиливать военное присутствие США в ближневосточном регионе. В Совбезе подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке к проведению наземной операции против Ирана.
Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в тайном планировании наземной атаки под видом переговоров.
Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям на иранской территории.
Белый дом подтвердил продолжение военной кампании против Исламской республики.