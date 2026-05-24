Ирландский журналист заявил о целенаправленном ударе ВСУ по Старобельску

Эксперты назвали реальные причины отставки главы разведки США

Дробницкий: Отставка Тулси Габбард – симптом деградации администрации США

Tекст: Андрей Резчиков

«Удивление вызывает не сам факт отставки Тулси Габбард, а то, что она продержалась так долго. Ее уход должен был состояться гораздо раньше – фактически сразу после того, как реальная политика Белого дома вошла в радикальное противоречие с теми лозунгами, под которыми она приходила в команду», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

Назначение Габбард, подчеркивает собеседник, было знаковым и проистекало из предвыборных обещаний Дональда Трампа реформировать систему нацбезопасности и отказаться от глобального интервенционизма. Однако на практике ее полностью «оттерли» от принятия решений.

«Габбард последовательно выступала против смены режимов и требовала сосредоточиться на реальной безопасности США, – поясняет эксперт. – Но ее отстранили от ключевых процессов, доверив лишь малозначимые внутренние расследования, без возможности влиять на курс Белого дома. Аппаратная борьба была проиграна: людей на ключевые посты в ее офисе брали под одну повестку, а реализовывать пришлось совершенно другую. Это привело к утечке кадров из ее команды».

Камнем преткновения стала политика администрации, которая окончательно разошлась с антивоенной риторикой Габбард. «Особенно явным это стало в 2026 году, когда она была вынуждена молчаливо поддерживать действия, идущие вразрез с ее прежними заявлениями, включая удары по Ирану. Именно тогда ей следовало подать в отставку. То, что она уходит только сейчас, означает, что она успела, к сожалению для ее репутации, «замараться» во всем, что администрация натворила за это время», – добавляет спикер.

При этом уход Габбард, по мнению Дробницкого, вряд ли как-то отразится на ситуации вокруг Украины. Эксперт напоминает, что еще весной 2025 года стало понятно, что достичь дипломатического компромисса под руководством Трампа едва ли возможно. Президент США, по его словам, не сумел (или не захотел) навязать свою сделку европейским союзникам, которые по сути заблокировали вариант урегулирования на приемлемых для России условиях и во многом «висели на руках» у американского президента.

В итоге хозяином положения оказался не Трамп, а «те, ко контролируют Киев». Без серьезных изменений в госаппарате и внешнеполитическом истеблишменте сломить это сопротивление было бы трудно, но Трамп на такую конфронтацию не пошел. На этом фоне отставка Габбард, полагает Дробницкий, в известной степени служит кадровым подтверждением того, что «антиинтервенционистская» администрация прекратила свое существование.

В целом Дробницкий склонен рассматривать отставку Габбард как яркий симптом общей деградации администрации. По его словам, команда, которая изначально шла «делать революцию» против глубинного государства и внешнеполитического истеблишмента, в итоге сама погрязла в аппаратных интригах и обслуживании лоббистских интересов.

Громкие отставки и общая недееспособность таких фигур, как Пэм Бонди (бывшая генпрокурор США) или Кристи Ноэм (экс-министр внутренней безопасности США), по его мнению, свидетельствуют о системном параличе. Внешняя политика в стиле Трампа образца 2024 года, как считает эксперт, сегодня практически отсутствует. В этом хаосе, полагает он, личности уже не играют решающей роли – все, по сути, предопределено, и явно не в пользу изначальных сторонников дипломатического компромисса.

Назначение на место Габбард карьерного офицера ЦРУ Аарона Лукаса, по его словам, мало что меняет. «Аналитика в ЦРУ часто готовится качественная, как это было с прогнозами о реальных возможностях Ирана, которые просто не передали президенту, заменив их выгодной лоббистам дезинформацией. Проблема не в том, кто собирает данные, а в том, что общая политическая конъюнктура не позволяет грамотно ими воспользоваться», – подытожил Дробницкий.

То, что «полураспад команды Трампа набирает обороты», отмечает в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков. Автор поста пишет, что по своему менталитету Габбард больше подходит для публичной политики (она восемь лет была конгрессвумен и участвовала в президентских праймериз в 2020 году), нежели для бюрократической работы в разведывательном аппарате.

По его мнению, Габбард уходит из-за принципиальных разногласий с Трампом и «ястребами» в Белом доме по вопросам внешней политики, в первую очередь касательно Ирана и Израиля. «Утверждение нового главы нацразведки на смену Габбард ожидаемо будет идти непросто. Ведь раскол в Белом доме усугубляется, увольнения проходят постоянно. Тулси наверняка уверена, что дальше находиться в администрации нет особого смысла. Рейтинги Трампа падают, на всех ключевых направлениях одни провалы», – прогнозирует политолог.

Журналист Андрей Медведев отмечает, что Лукас считает Россию опасным противником – «особенно в военной сфере, энергетике и гибридных операциях, типа Сирии и Африки». «Он не раз критиковал действия России на Украине. Хорошая новость: Лукас считает, что Россия – это не экзистенциальная угроза для США. Это скорее frenemy (дословно можно перевести как «друг-враг» или «приятель-соперник»)», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.

Спикер добавляет, что Лукас считает экзистенциальной угрозой для США Китай. «Короче, он один из главных «ястребов» по китайскому направлению в администрации Трампа», – делает вывод Медведев.

Накануне директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о решении оставить с 30 июня должность ради поддержки мужа Абрахама Уильямса, у которого диагностировали редкую форму рака костей.

Ее уход совпал с серией громких увольнений женщин-министров (в апреле подала в отставку министр труда Лори Чавес-ДеРемер) и глубоким расколом внутри администрации Трампа по вопросам внешней политики.

Габбард всегда была убежденным изоляционистом, выступавшим против военного вмешательства США за рубежом. Ее взгляды вошли в жесткое пике с реальными действиями Трампа. На слушаниях в Сенате Габбард открыто противоречила президенту, заявив, что Иран не представлял немедленной угрозы. По мнению экспертов, опрошенных изданием Politico, «ястребиный» курс администрации сделал нахождение антивоенного политика во главе разведки невозможным.

За год службы Габбард настроила против себя многих кадровых разведчиков, сократив штат ведомства почти на половину под лозунгом борьбы с «раздутым и неэффективным аппаратом». По данным американских СМИ, Габбард была фактически изолирована от ключевых операций по национальной безопасности (включая действия в отношении Венесуэлы и Ирана). Трамп перестал доверять главе разведки, которая в публичных выступлениях смещала фокус с его лидерских качеств на формальные должностные инструкции.