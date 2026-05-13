Россияне завоевали еще три медали на ЮЧЕ-2026 по борьбе

Tекст: Ольга Иванова

Во второй медальный день соревнований копилка национальной команды пополнилась тремя наградами, сообщил Олимпийский комитет России. В весовой категории до 51 килограмма триумфатором стал Инал Темерсултанов. В финальной схватке он уверенно одолел представителя Швеции Ислама Исаева.

Обладателем серебра в весе до 45 килограммов оказался Умар Богатырев. Спортсмен легко дошел до решающего поединка, однако в финале уступил азербайджанцу Али Джавадли. Бронзовую медаль в категории до 60 килограммов забрал Михаил Степанов, победивший украинца Артема Желобкова в утешительном раунде.

Ивану Шулько не удалось повторить успех соотечественников: в борьбе за третье место он с минимальным отставанием проиграл итальянцу Николасу Де Грецису. На этом выступления в греко-римском стиле завершились.

Уже завтра на ковер выйдут девушки, чтобы разыграть первые медали. Дарья Масленникова поборется за золото в весе до 43 килограммов, а еще три россиянки попытают счастья в утешительном турнире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет продлил санкции в отношении российских спортсменов. В апреле Эмин Сефершаев одержал победу на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. В марте отечественные борцы завоевали семь медалей на рейтинговом турнире в Албании.