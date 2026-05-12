Российские молодежные лидеры ответили на включение в санкционные списки
Главы крупнейших молодежных организаций России сочли новые ограничения со стороны европейских стран подтверждением эффективности своей патриотической работы.
Очередные санкционные ограничения западных стран вновь коснулись российских общественных институтов и их руководителей. Глава «Росмолодежи» Григорий Гуров заявил в Мах, что западных политиков раздражает наличие у России собственной позиции и независимого пути развития.
«Очередные санкции Запада снова направлены против российских организаций, общественных институтов и конкретных людей. Западных политиков корёжит от того, что у России есть своя позиция», – подчеркнул Гуров. Он добавил, что страна сама выбирает свой путь и отстаивает собственные интересы, пожелав британскому королевству жить своей судьбой.
Гуров также отметил высокий интерес к Международному фестивалю молодежи, который пройдет в 2026 году. По его словам, заявки на участие подали представители 191 страны, в том числе из США, европейских государств и Британии. Россия остается открытой для всех, кто приходит с добрыми намерениями.
Начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин также прокомментировал в Мах свое попадание в санкционные списки Евросоюза и Британии. Он расценил это как попытку противника создать иллюзию эффективной борьбы с Россией.
Головин выразил уверенность, что недоброжелатели опасаются работы российских молодежных организаций по сохранению традиционных ценностей и культуры. Внимание западных структур к патриотическим проектам, по его мнению, служит дополнительной мотивацией и подтверждает правильность выбранного курса на воспитание подрастающего поколения.