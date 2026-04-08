    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия
    СВР: ЕС тайно готовится к созданию ядерного оружия
    Власти заявили о катастрофической нехватке в России строителей
    Названы самые редкие и необычные имена новорожденных в Москве в 2026 году
    Иранское ТВ: США и Израиль нарушили перемирие
    В Ормузском проливе возобновилось судоходство
    МИД выразил протест Японии из-за сделки с Украиной по БПЛА
    Вэнс: США разочарованы позицией Европы по конфликту на Украине
    Президент Польши амнистировал наемников ВСУ
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    8 апреля 2026, 14:42 • Новости дня

    МИД Украины отозвал консула в Доминикане из-за откровенных снимков

    @ Wolfram Kastl/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Виктория Якимова лишилась должности почетного консула Украины в Доминикане после скандала вокруг ее откровенных фотографий и снимков в кокошнике, пишут СМИ.

    Министерство иностранных дел Украины отозвало патент у своего почетного консула в Доминиканской Республике Виктории Якимовой после того, как в обществе возник широкий резонанс из-за ее откровенных фотографий и снимков в кокошнике, передает РИА «Новости».

    В заявлении ведомства говорится: «Министерство иностранных дел Украины с учетом общественного резонанса из-за назначения почетного консула в Доминиканской Республике провело дополнительную проверку и отозвало патент Виктории Якимовой».

    В МИД Украины отметили, что почетные консулы не считаются сотрудниками министерства и не выполняют функции политического представительства. Должность почетного консула предполагает исключительно добровольную помощь дипломатам в ограниченном круге консульских вопросов, включая защиту граждан Украины за рубежом.

    По словам представителей МИД, кандидата выбирали согласно существующим нормам, а дополнительная проверка деятельности Якимовой с участием украинских компетентных органов не выявила возражений против ее назначения. Однако реакция общественности на фотографии, размещенные в интернете, вынудила ведомство принять решение об отзыве.

    Викторию Якимову назначили на должность почетного консула 21 марта. Но уже через несколько недель в Сети активно обсуждали ее откровенные снимки и фотографии в сувенирном кокошнике, который является частью русского народного костюма – это и стало причиной бурного недовольства украинской общественности.

    7 апреля 2026, 21:37 • Новости дня
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз открыто обсуждает возможность отправки собственных войск для поддержки киевского режима, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    ЕС не скрывает планов по отправке своих военных на Украину, европейские лидеры открыто говорят о том, что мечтают направить молодежь на восточный фронт, сказал Орбан, пишут «Известия».

    Он отметил, что страны ЕС постепенно втягиваются в конфликт вокруг Украины и продолжают поддерживать Киев. Орбан подчеркнул, что в Евросоюзе обсуждается возможность введения войск под флагом союза для продолжения боевых действий.

    До этого Орбан заявлял, что венгерская сторона все еще готова предоставить площадку для проведения саммита между Россией и США по урегулированию на Украине.

    8 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    ЕС потерял на Украине миссию для проверки трубопровода «Дружба»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Еврокомиссия не имеет данных о европейской миссии, которая выехала на украинскую территорию для проверки состояния трубопровода «Дружба», заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Это была небольшая команда, она отправилась на Украину после письма лидеров Евросоюза Владимиру Зеленскому о готовности провести такую миссию, указала Итконен, передает РИА «Новости».

    «Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении», – добавила она.

    До этого Итконен заявляла, что власти Украины до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, группа прибыла туда еще в марте.

    Напомним, киевский режим не позволил Венгрии провести инспекцию нефтепровода «Дружба».

    Москва оценивала шансы восстановления транспортировки нефти по «Дружбе» как сомнительные.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    @ Denes Erdos/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

    «Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что Украина, как и США, является очень сложной страной, в которой есть как хорошие, так и плохие люди. Он добавил, что старается помнить об этом.

    Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.

    8 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, местам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 493 беспилотника, 654 ЗРК, 28 750 танков и других бронемашин, 1696 боевых машин РСЗО, 34 334 орудия полевой артиллерии и минометов, 58 872 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили производящие комплектующие крылатых ракет для ВСУ заводы

    Ранее Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    8 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана «абсолютным скандалом»
    @ Jonathan Ernst/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «абсолютным скандалом» угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Вэнс отметил, что узнал о словах Зеленского только накануне, после разговора с самим Орбаном, и был шокирован их содержанием. Политик подчеркнул, что считает действия Зеленского абсурдными и неприемлемыми, передает ТАСС.

    «Когда Виктор мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда. Но это оказалось правдой. Это абсолютный скандал», – заявил Вэнс, выступая в Будапеште.

    Кроме того, Джей Ди Вэнс заявил, что Украина оказывает давление на Венгрию, пытаясь повлиять на исход парламентских выборов в стране. По словам Вэнса, одним из таких инструментов стало перекрытие трубопровода «Дружба», что, по его мнению, наносит ущерб венгерскому народу.

    Вэнс также обратил внимание на двойные стандарты в подходе к иностранному влиянию на выборы, отметив, что Запад часто игнорирует действия Евросоюза и Украины против Венгрии, при этом обвиняя других в аналогичном вмешательстве. Политик поддержал Виктора Орбана, назвав его полезным деятелем, выступающим за мир.

    В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии.

    Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

    До этого министр иностранных дел Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    8 апреля 2026, 13:06 • Новости дня
    США выразили разочарование позицией Европы по конфликту на Украине
    @ CNP/AdMedia/ALPR/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс отметил отсутствие заинтересованности европейских лидеров в урегулировании конфликта на Украине и назвал ситуацию сложной.

    Как заявил Вэнс, выступая в институте MCC в Будапеште, США разочарованы позицией некоторых европейских государств в отношении конфликта на Украине и не видят заинтересованности с их стороны в поиске решения, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по его словам, украинский конфликт является самым трудным с точки зрения урегулирования для США. Вэнс подчеркнул, что хотя изначально Вашингтон рассчитывал на более простое разрешение ситуации, на практике она оказалась самой сложной. Он отметил, что США занимаются этим вопросом уже 14 месяцев и планируют продолжить работу, поскольку уже достигнут определенный прогресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о достигнутом за последний месяц невероятном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

    Ранее Вэнс подчеркнул необходимость последних шагов России и Украины для завершения конфликта.

    Он также обвинил европейских лидеров в двуличии по вопросу поддержки Владимира Зеленского и призвал их донести до Киева необходимость мирных переговоров.

    8 апреля 2026, 14:17 • Новости дня
    МИД выразил протест Японии из-за сделки с Украиной по БПЛА
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за подписания японской компанией инвестиционного соглашения с украинским производителем боевых беспилотников, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга.

    Захарова подчеркнула, что речь идет о компании Terra Drone Corporation, чья штаб-квартира находится в Токио, передает РИА «Новости».

    По ее словам, протест был выражен после появления информации об инвестиционном соглашении между этой фирмой и украинским разработчиком беспилотников военного назначения.

    Ранее Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА.

    7 апреля 2026, 21:23 • Новости дня
    Мобилизация водителей спровоцировала на Украине перебои в поставках топлива
    @ Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое привлечение водителей к мобилизации на Украине привело к перебоям с доставкой топлива, что усугубило кадровый дефицит в этой отрасли, заявил экс-президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

    Косянчук заявил, что значительная часть водителей была мобилизована, а другая часть покинула рабочие места, опасаясь принудительного призыва, передает РИА «Новости».

    «У нас есть проблема с доставкой топлива. Почему? Потому что большое количество водителей бусифицировали», – заявил Косянчук.

    По его словам, другая часть водителей просто разбежалась, чтобы их не мобилизовали.

    Также он подчеркнул, что на Украине дефицит водителей, которые управляют таким транспортом, поэтому существует большая проблема с доставкой топлива.

    Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечал, что общий дефицит кадров на Украине составляет 30%, а в отдельных секторах достигает 50%. В условиях нехватки личного состава в ВСУ и жестких мер по мобилизации ситуация с доставкой жизненно важных грузов, таких как топливо, становится еще более сложной.

    Между тем власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации под предлогом введения фиксированных сроков службы

    7 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    Пленный боевик «Азова» сообщил о снятии охраны со стратегических объектов Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный боевик «Азова» (организация признана террористической, запрещена в России), в прошлом военнослужащий Нацгвардии Александр Панченко рассказал, что Киев снял охрану Нацгвардии с гособъектов и перебросил на фронт, когда начало не хватать людей.

    Панченко сообщил, что Киев убрал большую часть охраны из числа боевиков Нацгвардии с объектов государственного значения и направил их на фронт, передает ТАСС.

    По его словам, подразделения Нацгвардии, включая его часть из Черновцов, с 2022 года занимались охраной гидроэлектростанций. «Люди начали заканчиваться, и нас начали добавлять к боевым подразделениям. Потом всех поснимали и отправили на фронт», – заявил Панченко.

    Он отметил, что из-за нехватки личного состава к охране стратегических объектов стали привлекать меньше бойцов, а затем практически всех перебросили на линию боевых действий. Панченко попал в Нацгвардию по мобилизации в 2022 году и позже был прикомандирован к запрещенной в России организации «Азов». В плен он попал на Красноармейском направлении во время штурма со стороны российских военных.

    Власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации под предлогом введения фиксированных сроков службы.

    Пленный военнослужащий ВСУ отказался от обмена, так как не хочет снова воевать за Владимира Зеленского.

    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    7 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке ВСУ на школу в Запорожской области достигло десяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на школу в Запорожской области увеличилось до десяти, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

    По информации из канала Балицкого в Max, среди пострадавших семеро детей и трое взрослых.

    Пятеро детей и трое взрослых получили ранения различной степени тяжести и сейчас проходят лечение под наблюдением врачей. По данным медиков, угрозы для их жизни нет.

    Балицкий также отметил, что состояние учительницы, получившей тяжелые ранения, удалось стабилизировать. Еще двое детей переживают тяжелый стресс после атаки. Инцидент произошел в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа.

    Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ в Запорожской области пострадали пять детей.

    8 апреля 2026, 07:34 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 73 украинских беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дроны нейтрализовали над Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, над Крымом и над Азовским и Черным морями, указало ведомство в Max.

    Ранее Минобороны сообщало, что за 13 часов во вторник над Россией уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа.

    В понедельник ПВО ликвидировали 33 украинских БПЛА. В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 50 украинских дронов.

    7 апреля 2026, 21:29 • Новости дня
    Украинская армия начала бить по базовым станциям мобильной связи в Энергодаре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики пытаются поразить базовые станции мобильной связи в Энергодаре, заявил мэр города Максим Пухов во вторник.

    «Ежедневно фиксируем и попытки, и удары по базовым станциям сотовой связи на территории города. Связисты оперативно выполняют работы по восстановлению связи», – указал Пухов, передает ТАСС.

    Он добавил, что качество сотовой связи в городе стало хуже, но меры для стабилизации и ее сохранения принимаются.

    Ранее беспилотники ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Энергодаре, в том числе спорткомплекс.

    7 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Стали известны подробности гибели замглавы округа Запорожской области Резниченко

    Tекст: Антон Антонов

    В Запорожской области замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко погиб в результате прямого попадания дрона ВСУ, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства региона.

    По данным ведомства, трагедия произошла после эвакуации детей, когда Резниченко вместе с начальником отдела ГО и ЧС возвращались в Каменку-Днепровскую, передает РИА «Новости».

    «В этот момент в небе появился дрон ВСУ. Резниченко и сотрудник ГО и ЧС покинули автомобиль и попытались укрыться. Резниченко направился к зданию магазина, где его и настиг БПЛА», – говорится в сообщении.

    По информации департамента, Резниченко погиб на месте в результате прямого попадания БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики с помощью беспилотника совершили атаку на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа Запорожской области, пострадали шесть человек, из них пятеро детей.

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что во время эвакуации детей из школы в селе Великая Знаменка погиб замглавы округа Александр Резниченко.

    8 апреля 2026, 08:21 • Новости дня
    ВСУ начали применять дроны с ИИ «Марсианин» в атаках на Горловку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В последние сутки украинские боевики усилили интенсивность атак на Горловку в ДНР, там заметили новые дроны ВСУ с искусственным интеллектом, сообщил глава города Иван Приходько.

    Приходько сообщил о резком ухудшении обстановки в городе за последние двое суток, передает РИА «Новости».

    По его словам, противник начал активно применять беспилотники нового типа под названием «Марсианин», которые управляются ИИ, имеют крейсерскую скорость до 300 километров в час и не фиксируются средствами радиоэлектронной борьбы и дрон-детекторами.

    По его словам, системы защиты не способны их обнаруживать заблаговременно. Во вторник в 22.00 мск одна из атак была направлена на промышленное предприятие Горловки.

    В результате обстрела пострадала третья городская больница, у нее выбито остекление. Весь прилегающий район также оказался без окон, а проездные дороги, включая центральную, засыпаны. За прошедшие сутки ранены четыре человека.

    Ранее в апреле в ходе атак ВСУ на Горловку повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры.

    NYT: США и Иран не решили основные противоречия
    Израиль: Перемирие США и Ирана не касается Ливана
    Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана «абсолютным скандалом»
    Польша отключила свет и тепло в консульстве России в Гданьске
    МИД Украины отозвал консула в Доминикане из-за откровенных снимков
    Поклонская ответила на оскорбления после интервью Собчак
    Грузия решила восстановить знаменитый поезд времен СССР

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выбрали план победителя

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Великий четверг 2026: традиции Чистого четверга, что можно и нельзя делать 9 апреля

      Православные 9 апреля 2026 года отмечают Великий четверг, который в народе называют Чистым четвергом. Этот день Страстной седмицы посвящен воспоминанию Тайной вечери и считается временем духовного и телесного очищения перед Пасхой. Верующие соблюдают особые традиции, проводят уборку, готовят куличи и красят яйца, а также стараются не нарушать важные запреты. Разбираемся, что можно и нельзя делать в Чистый четверг и какие обычаи действительно имеют смысл.

    • Как получить загранпаспорт в 2026 году: документы, сроки и стоимость

      Загранпаспорт – обязательный документ для выезда в большинство стран мира. Ежегодно в подразделения по вопросам миграции МВД России поступает более пяти миллионов запросов на оформление заграничных паспортов, пик обращений приходится на период с марта по июнь. Ниже – полная инструкция: какой паспорт выбрать, что нужно взрослому и ребенку, сколько делается документ и как получить его срочно.

    • Дачная амнистия в 2026 году: как оформить, до какого года действует и на кого распространяется

      В 2026 году продолжает действовать упрощенный порядок регистрации загородной недвижимости – так называемая дачная амнистия. Как именно эта процедура облегчает процесс регистрации недвижимости, на какие объекты распространяется и какие для этого требуются документы?

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

