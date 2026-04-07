Пленный боевик «Азова» сообщил о снятии охраны со стратегических объектов Киева

Пленный «азовец» сообщил о снятии охраны со стратегических объектов Киева

Tекст: Вера Басилая

Панченко сообщил, что Киев убрал большую часть охраны из числа боевиков Нацгвардии с объектов государственного значения и направил их на фронт, передает ТАСС.

По его словам, подразделения Нацгвардии, включая его часть из Черновцов, с 2022 года занимались охраной гидроэлектростанций. «Люди начали заканчиваться, и нас начали добавлять к боевым подразделениям. Потом всех поснимали и отправили на фронт», – заявил Панченко.

Он отметил, что из-за нехватки личного состава к охране стратегических объектов стали привлекать меньше бойцов, а затем практически всех перебросили на линию боевых действий. Панченко попал в Нацгвардию по мобилизации в 2022 году и позже был прикомандирован к запрещенной в России организации «Азов». В плен он попал на Красноармейском направлении во время штурма со стороны российских военных.

