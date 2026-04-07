При атаках ВСУ в Белгородской области ранения получили пять мирных жителей

Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы

Tекст: Валерия Городецкая

«Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что Украина, как и США, является очень сложной страной, в которой есть как хорошие, так и плохие люди. Он добавил, что старается помнить об этом.

Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.