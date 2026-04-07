ВСУ атаковали дроном скорую помощь у школы в Запорожской области
В селе Великая Белозерка Запорожской области дрон атаковал скорую, приехавшую после обстрела школы, пострадавших нет.
Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона автомобиль скорой помощи, который прибыл к школе в селе Великая Белозерка Запорожской области после обстрела, передает ТАСС.
Инцидент произошел 7 апреля, когда спецтехника прибыла на место для оказания помощи пострадавшим в результате артиллерийской атаки.
В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили: «Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, приехавший в школу, которая подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. К счастью, в результате этой варварской атаки никто не пострадал».
Местные власти уточнили, что после нападения дрона медицинская бригада и другие находящиеся рядом люди не получили ранений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики совершили атаку с помощью беспилотника на школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области, в результате чего пострадали шесть человек.
Военные с Украины также пытались атаковать дронами объекты гражданской инфраструктуры в Энергодаре, включая спорткомплекс.