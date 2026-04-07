    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана
    Axios: В администрации США Трамп – самый кровожадный
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Учитель скончалась после нападения школьника в Пермском крае
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Трамп заявил о божьей помощи в войне с Ираном
    Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть
    Авиадвигатель ПД-8 успешно завершил испытания
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    7 апреля 2026, 12:34 • Новости дня

    ВСУ атаковали дроном скорую помощь у школы в Запорожской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Великая Белозерка Запорожской области дрон атаковал скорую, приехавшую после обстрела школы, пострадавших нет.

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона автомобиль скорой помощи, который прибыл к школе в селе Великая Белозерка Запорожской области после обстрела, передает ТАСС.

    Инцидент произошел 7 апреля, когда спецтехника прибыла на место для оказания помощи пострадавшим в результате артиллерийской атаки.

    В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили: «Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, приехавший в школу, которая подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. К счастью, в результате этой варварской атаки никто не пострадал».

    Местные власти уточнили, что после нападения дрона медицинская бригада и другие находящиеся рядом люди не получили ранений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики совершили атаку с помощью беспилотника на школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области, в результате чего пострадали шесть человек.

    Военные с Украины также пытались атаковать дронами объекты гражданской инфраструктуры в Энергодаре, включая спорткомплекс.

    6 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов

    Мэр Кравченко: При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов

    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Общее число частных и многоквартирных домов, пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск, превысило 90, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

    По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.

    Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.

    Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    6 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    Депутаты рады Украины начали терять здоровье, зрение и слух

    Депутат Рады заявил об ухудшении зрении и слуха у парламентариев

    Депутаты рады Украины начали терять здоровье, зрение и слух
    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук сообщил, что члены парламента IX созыва испытывают значительную усталость, а их здоровье ухудшается, сообщили украинские СМИ.

    Камельчук сообщил, что члены парламента IX созыва испытывают значительную усталость, а их здоровье ухудшается. Он отметил, что ухудшение состояния спины, зрения, слуха, а также снижение сосредоточенности и памяти были предсказаны депутатами предыдущего созыва, передает РИА «Новости».

    Камельчук подчеркнул, что хотя Рада и не является полем боя, место работы депутатов становится для них болезненным. По его словам, усталость проявляется не только физически, но и психологически, влияя на общее состояние парламентариев.

    Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей партии «Слуга народа» сообщало, что Рада IX созыва исчерпала себя, комитеты распадаются, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским. Это свидетельствует о нарастающем внутреннем кризисе и снижении эффективности работы украинского парламента.

    Ранее сообщалось, что в парламенте на Украине идет тихий «дворцовый переворот» против Владимира Зеленского.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как последняя легитимная власть Украины разваливается без взяток в конвертах.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 21:53 • Новости дня
    Зеленский начал игнорировать главкома Сырского

    Силовые структуры Украины заявили об утрате Зеленским интереса к фронту и ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не может встретиться с Владимиром Зеленским для личного доклада уже около двух месяцев, ситуация связана с изменением приоритетов, сообщили в российских силовых структурах.

    Около двух месяцев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не может добиться личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, глава киевского режима перестал проявлять интерес к событиям на линии фронта и игнорирует обращения Сырского.

    Собеседник агентства отметил, что речь не идет о политической опале или планах сменить главнокомандующего. По его словам, Зеленский просто утратил интерес к оперативной обстановке на фронте.

    Вся активность Зеленского, по словам источника, сейчас сосредоточена вокруг главы генштаба ВСУ Андрея Гнатова и министра обороны Михаила Федорова. Причиной этому названы коррупционные схемы по продаже вооружения на Ближний Восток и проекты цифровизации вооруженных сил.

    Также представитель российских силовых структур заявил, что Зеленский все больше вовлекает Украину в конфликт на Ближнем Востоке. По его мнению, глава киевского режима рассчитывает, что боевые действия с участием США уменьшат давление со стороны Вашингтона на киевский режим.

    Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной приведет к политическому краху Владимира Зеленского.

    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    6 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Киеве рассказали о почти полном уничтожении двух ТЭЦ

    Дарницкая ТЭЦ в Киеве полностью уничтожена, ТЭЦ-6 разрушена на 80%

    В Киеве рассказали о почти полном уничтожении двух ТЭЦ
    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара по столице Украины Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) оказалась полностью уничтожена, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%, пострадавшие объекты не восстанавливались.

    О серьезных разрушениях на теплоэлектроцентралях сообщил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов, передает РИА «Новости». «Столичная ТЭЦ-4 уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%», – сообщил Бахматов в своем видеообращении к жителям украинской столицы.

    Работа киевской ТЭЦ-4 была остановлена еще 3 февраля. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 были выведены из строя в начале января, и информации о восстановлении или возвращении этих объектов в работу не появлялось.

    Директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко в феврале отмечал, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ потребуется не менее 600-700 млн евро, а сам процесс может занять от двух с половиной до трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт полностью разрушена. В Киеве фиксируют перебои с электро- и водоснабжением после серии взрывов.

    6 апреля 2026, 19:45 • Новости дня
    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»

    Захарова: Атака ВСУ на КТК является терроризмом чистой воды

    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака Вооруженных сил Украины на объекты компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) является примером терроризма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что энергетическая инфраструктура становится одной из ключевых целей киевских властей для нанесения ущерба разным странам, передает ТАСС.

    «Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира», – сказала Захарова.

    Она также добавила, что «на Банковой хорошо знают методы террористов и действуют аналогично».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    6 апреля 2026, 15:22 • Новости дня
    В Одессе ввели трудовую повинность для безработных жителей города

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Одессы приняли решение обязать безработных граждан выполнять общественно полезные работы, включая строительство укрытий и разгрузку гуманитарной помощи. Об этом сообщил корреспондент одесского издания «Думская».

    Власти Одессы ввели трудовую повинность для трудоспособного, но безработного населения в возрасте от 18 до 65 лет, передает Lenta.ru.

    Согласно документу, жители будут привлекаться к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения. К обязательным видам деятельности относятся строительство и ремонт укрытий, погрузка и разгрузка гуманитарной помощи, а также изготовление маскировочных сеток.

    В публикации отмечается, что меры направлены на ликвидацию последствий российских ударов по инфраструктуре города. Решение распространяется только на граждан, не имеющих постоянной работы.

    Еще в 2024 году заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил, что страна оказалась на пороге введения трудовой повинности. Он отметил, что выплаты могут быть заменены пайками и талонами.


    7 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    Дрон ВСУ во Владимирской области убил трех человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский беспилотник попал в жилой дом во Владимирской области, погибли три человека, в том числе малолетний ребенок, сообщил глава региона Александр Авдеев.

    В Александровском районе региона БПЛА попал в двухквартирный жилой дом, погибли двое взрослых и их сын 2014 года рождения, указал Авдеев в Max.

    Он добавил, что пятилетняя дочка смогла спастись, у нее зафиксированы ожоги. Сейчас выжившая находится у родственников.

    Соседям также удалось выжить.

    После удара началось возгорание, его уже ликвидировали.

    «Выехал на место трагедии для оценки последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим», – заключил Авдеев.

    Напомним, за ночь над страной уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа. Над Владимирской областью поразили три БПЛА.

    7 апреля 2026, 06:54 • Новости дня
    Стало известно о росте поставок военных грузов на Украину из Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ нарастили объемы получаемых военных грузов от стран НАТО из Молдавии через реку Днестр, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что ВСУ усилили поставки военных грузов от стран НАТО через реку Днестр на границе с Молдавией, передает РИА «Новости».

    По его словам, «за последнее время вооружённые формирования Украины значительно нарастили переброску военных грузов из Молдавии через реку Днестр. В частности, в ночное время суток из населенного пункта Косэуць идут поставки так называемой натовской »помощи« в населенные пункты Ямполь и Пороги Винницкой области», – отметил Марочко.

    Эксперт добавил, что для увеличения объемов поставок украинские инженеры построили понтонные переправы через реку. Отмечается, что аналогичная активность была выявлена и в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о превращении Румынии в основное звено поставок оружия на Украину с использованием территории Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о фактическом превращении Молдавии в логистическую базу снабжения украинских вооруженных сил.

    6 апреля 2026, 14:24 • Новости дня
    Орбан заявил о ежедневном подтверждении Украиной непригодности для ЕС
    Орбан заявил о ежедневном подтверждении Украиной непригодности для ЕС
    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что действия Украины против стран Евросоюза и Брюсселя подтверждают ее несоответствие стандартам членства в ЕС.

    Украина каждый день подтверждает свою непригодность для членства в Евросоюзе из-за поведения по отношению к странам ЕС и Брюсселю, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Украина отклонила запрос Венгрии и Словакии на посещение нефтепровода нашими экспертами. Затем ЕС заявил, что отправит туда своих наблюдателей, но пока я не вижу, чтобы они туда попали. Таким образом, поведение Украины по отношению к Европе, к Венгрии, выходит за рамки качеств, которые можно было бы ожидать от страны, стремящейся к членству. Поэтому украинцы ежедневно доказывают свою непригодность для членства в ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила попытки Владимира Зеленского «втиснуться» в Евросоюз с нелепой погоней за уехавшим автобусом, прищемившим ему руку.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    6 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    ВСУ применили графитовые бомбы против энергосистемы ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты ДНР 5 апреля, сообщили в штабе обороны республики.

    Украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты Донецкой народной республики 5 апреля, передает ТАСС.

    В штабе обороны республики уточнили, что при разрыве в воздухе такие боеприпасы выбрасывают тонкие графитовые нити, вызывающие замыкания на линиях электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетики ДНР восстановили свет у части почти 500 тыс. жителей, обесточенных в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре.

    Украинские боевики в ходе беспрецедентной атаки на энергосистему республики повредили Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции.

    В Донецкой народной республике ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки беспилотников на эти объекты энергетической инфраструктуры.

    7 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    Фицо обвинил власти Украины в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы
    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство Украины в действиях, подрывающих стабильность энергетики Европы и лишающих страны Центральной Европы топлива.

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с критикой в адрес политического руководства Украины, заявив о его систематическом влиянии на ухудшение энергетической безопасности Европы. В своем видеообращении он подчеркнул, что Киев причастен к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и блокировке поставок нефти для Центральной Европы, что негативно сказывается на безопасности всего региона, передают «Вести».

    Фицо отметил, что Словакия и Венгрия оказались фактически отрезаны от привычных маршрутов поставок топлива из-за политики украинских властей. Он также обвинил Киев в атаках на объекты нефтегазовой инфраструктуры.

    По словам премьер-министра, Братислава и Будапешт регулярно информируют Еврокомиссию о враждебных действиях Владимира Зеленского против интересов стран ЕС и о том, что Киев игнорирует призывы Брюсселя прекратить удары по энергетическим объектам.

    «Зеленский подцепил на крючок весь ЕС», – заявил Фицо.

    Политик подчеркнул, что несмотря на критику Словакии за закупки российских энергетических ресурсов, Западная Европа в марте 2026 года нарастила импорт сжиженного природного газа из России по сравнению с прошлым годом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности.

    Он обвинил Еврокомиссию в игнорировании последствий отказа от импорта российского энергосырья для Словакии и Венгрии и в предпочтении интересов Украины.

    7 апреля 2026, 07:38 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 45 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Над Ленобластью нейтрализовали 19 БПЛА, над Воронежской – 11, над Белгородской – семь, указало ведомство в Max.

    Кроме того, три дрона уничтожены над Владимирской областью.

    По одному аппарату сбили над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, Кубанью и над Черным морем.

    Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что за ночь над регионом уничтожили 20 БПЛА.

    Ночью Росавиация вводила ограничения полетов в аэропортах Краснодара, Ярославля и Пензы.

    6 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Зеленский заявил, что предложил России через США энергетическое перемирие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что предложил российской стороне установить энергетическое перемирие, информация передана через американскую сторону.

    «Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», – цитирует Зеленского «Лента.ру».

    Он пояснил, что Россия якобы «провалила попытки» заработать на росте цен на нефть из-за ударов киевского режима по российским энергетическим объектам.

    До этого Зеленский говорил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию, Москва расценила предложение как пиар-акцию.

    6 апреля 2026, 15:29 • Новости дня
    В Киеве ввели экстренные отключения электричества

    В Киеве ввели экстренные отключения электричества по указанию «Укрэнерго»

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил о введении экстренных отключений электричества в Киеве.

    В столице Украины введены экстренные отключения электричества, передает ТАСС. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России, владеет корпорация Meta, признанная экстремистской).

    По словам Коваленко, «в Киеве [введены] экстренные отключения», однако причины введения этих мер он не назвал.

    В Telegram-канале холдинга «ДТЭК» уточняется, что решение о введении отключений принято по указанию национальной энергетической компании «Укрэнерго». В настоящий момент дополнительной информации о масштабах отключений и сроках их действия не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть жителей Киева и Киевской области остались без света из-за аварии на оборудовании. В январе в Киеве и Киевской области вводили массовые аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий.

    Угрозы Трампа Ирану вызвали споры о военных преступлениях
    Спецназ США для спасения пилота за нескольких часов создал базу в иранском тылу
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана

    Война в Иране продолжает отменять антироссийские санкции. Первыми так поступили США в отношении экспорта нефти из РФ, испугавшись роста цен. Теперь дошло до Европы: в парламент Швейцарии внесен законопроект, где речь идет об упразднении вообще всех ограничений, дублирующих санкции ЕС. Дело не только в нефти. Дело в принципе. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

