ВСУ атаковали дроном скорую помощь у школы в Запорожской области

Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона автомобиль скорой помощи, который прибыл к школе в селе Великая Белозерка Запорожской области после обстрела, передает ТАСС.

Инцидент произошел 7 апреля, когда спецтехника прибыла на место для оказания помощи пострадавшим в результате артиллерийской атаки.

В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили: «Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, приехавший в школу, которая подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. К счастью, в результате этой варварской атаки никто не пострадал».

Местные власти уточнили, что после нападения дрона медицинская бригада и другие находящиеся рядом люди не получили ранений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики совершили атаку с помощью беспилотника на школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области, в результате чего пострадали шесть человек.

Военные с Украины также пытались атаковать дронами объекты гражданской инфраструктуры в Энергодаре, включая спорткомплекс.