В Москве в рамках Недели космоса стартовал марафон «Космос со Знанием»

Tекст: Валерия Городецкая

Открытие состоялось 7 апреля в Национальном космическом центре имени Первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие организовано Госкорпорацией «Роскосмос» и Российским обществом «Знание».

В этом году марафон собрал более 1000 студентов профильных вузов и колледжей, а также представителей экспертного сообщества. «Для Общества «Знание» большая радость и честь быть частью Недели космоса, которую объявил наш президент Владимир Владимирович Путин», – подчеркнул генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, приветствуя участников. Он отметил, что Россия исторически занимает лидирующие позиции в освоении космоса.

Лекцию на открытии провел генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, сделав акцент на том, что космонавтика – это не только технологии, но и способность человека преодолевать границы возможного. «Для нашей страны космос всегда был больше, чем сферой деятельности или отраслью. Это часть национальной идеи, источник вдохновения для всего общества», – отметил он. Баканов подчеркнул, что национальный проект в сфере космоса, утвержденный президентом, определяет главные направления развития, включая спутниковую связь, пилотируемую космонавтику и подготовку специалистов.

Особое внимание уделяется привлечению молодежи: Баканов рассказал о программе «КосмоПрорыв», в рамках которой студенты уже создали и запустили более 83 спутников, а впереди запуск еще 360 аппаратов по национальному проекту. К 2030 году каждый третий инженер в отрасли должен быть моложе 35 лет.

Международное сотрудничество также играет важную роль. Баканов сообщил, что Россия вместе с Китаем и другими странами строит первую международную лунную станцию, в рамках которой российские специалисты создают лунную атомную электростанцию для будущей базы. Он отметил, что космические технологии уже сегодня используются в навигации, связи и биомедицине, а Россия продолжает оставаться нацией инженерного ума и научного достоинства.

В регионах страны прошла лекция «108 минут, которые изменили мир», а ко Дню космонавтики Общество «Знание» организовало тематическую акцию с участием школьников и студентов. По всей стране проходят встречи с космонавтами и лекции о достижениях отечественной космонавтики. Неделя космоса, учрежденная указом президента, продлится до 12 апреля и в 2026 году будет приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина.