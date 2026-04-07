Комбрига 35-й бригады ВСУ понизили в звании за потери в ДНР
Полковник ВСУ Алексей Булахов лишился звания командира бригады морской пехоты ВСУ после серьезных потерь подразделения под Красноармейском в ДНР, его понизили до командира полка, сообщили в российских силовых структурах.
«Тридцать пятая отдельная бригада морской пехоты ВСУ из-за больших потерь в ДНР ушла на восстановление. Ее комбриг Булахов Алексей снят и назначен на нижестоящую должность. Новый командир тоже не справился с ситуацией», – рассказал источник РИА «Новости».
Он уточнил, что «чистки» внутри бригады связаны с потерями под Красноармейском, где морпехи ВСУ находились больше года и были выведены в тыл в феврале 2026 года.
По его словам, Булахов также был известен махинациями с военной ипотекой в 2018 году, разворовыванием гуманитарной помощи в период конфликта на юго-востоке Украины с 2014 года и после начала спецоперации на Украине.
«И вот за бездарное командование бригадой Булахов был понижен до командира 426-го полка беспилотных систем ВСУ», – резюмировал информатор.
