Politico: Мадьяр хочет возродить Австро-Венгерскую империю

Tекст: Мария Иванова

Победивший на недавних выборах в Венгрии Петер Мадьяр намерен создать мощный альянс центральноевропейских стран, передает Politico.

Он предложил объединить Вышеградскую группу и Славковский формат для усиления влияния региона в Евросоюзе.

«Когда-то мы жили в одной стране, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии», – заявил Мадьяр после победы над Виктором Орбаном. Политик подчеркнул желание укрепить отношения с Веной по историческим, культурным и экономическим причинам.

Первые зарубежные визиты в начале мая новый лидер совершит в Варшаву и Вену. В Польше он планирует перенять опыт возвращения к либеральной демократии и разморозки средств Евросоюза. Мадьяр рассчитывает получить 18 млрд евро замороженных фондов и 16 млрд евро кредитов на оборону.

Австрийские власти позитивно оценивают инициативу Будапешта. Высокопоставленный дипломат из Вены отметил логичность укрепления сотрудничества государств региона по примеру Бенилюкса. Страны уже тесно связаны экономически: Австрия инвестировала в Венгрию более 11 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом для разблокировки замороженных фондов. Политик заявил о планах обновить сотрудничество стран Вышеградской четверки.

В ответ Брюссель потребовал от новой администрации выполнения 27 специальных условий.