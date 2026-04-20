    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    20 апреля 2026, 17:20 • Новости дня

    В МИД Германии приняли к сведению задержание гражданки ФРГ в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии подтвердили, что приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России, заявил представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер на брифинге.

    Хинтерзеер отметил: «Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счет, но, как и в иных подобных случаях, не стали бы тут приводить детали по причине необходимости защиты прав личности», передает ТАСС.

    Ранее в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали гражданку Германии с самодельной бомбой в рюкзаке, которую планировали дистанционно подорвать возле силового ведомства.

    18 апреля 2026, 19:50 • Новости дня
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    @ Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В книге журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски сообщается, что Владимир Зеленский лично дал устное согласие на подрыв газопроводов «Северные потоки».

    Журналист Wall Street Journal Бояна Панчевски, ссылаясь на беседы с непосредственными участниками событий и сотрудниками спецслужб, отмечает, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально поставил Зеленского в известность о готовящейся операции, чтобы переложить на него юридическую ответственность, передает РИА «Новости».

    В книге говорится: «Когда операция начала обретать черты, Залужный поставил Зеленского в известность, чтобы спасти свою шкуру», – такую формулировку привел Панчевски со ссылкой на двух осведомленных собеседников. Журналист отмечает, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность.

    Летом 2022 года, по данным расследования, о готовящейся диверсии узнало ЦРУ. Американская сторона потребовала от Киева отказаться от плана подрыва, после чего Зеленский якобы приказал Залужному свернуть операцию. Однако бывший главком, как сообщает Панчевски, проигнорировал распоряжение.


    В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

    Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт  потребовали прекратить финансовую поддержку Киева.

    20 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Мерц решил созвать совбез для обсуждения топливного кризиса в Германии
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать в ближайшее время Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии, включая авиакеросин, из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом, включая авиакеросин, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    На открытии ярмарки в Ганновере Мерц подчеркнул: «В ближайшее время мы созовем заседание Национального совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения снабжения топливом».

    Отдельно он остановился на вопросе поставок в Германию авиакеросина, заявив, что ситуация остается напряженной, однако гарантировал наличие поставок. По словам канцлера, власти страны готовы принять меры в случае дальнейшего обострения.

    Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее заявил, что у Европы осталось около шести недель запасов авиационного топлива. Бироль отметил, что если экспорт нефти через Ормузский пролив, который вновь заблокирован из-за конфликта, не будет восстановлен, авиакомпании будут вынуждены отменять рейсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

    Европейские авиакомпании начали отказываться от ряда маршрутов на фоне блокировки Ормузского пролива.

    Немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции из-за ожиданий скачка цен на бензин.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Европе

    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Лавров, выступая на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, заявил о возрождении идеологии и практики нацизма в Германии и странах, которые поддерживали нацистов в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, нацизм реанимируется не только в Германии, но и в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии и Литве. Лавров отдельно отметил Украину, подчеркнув, что она на протяжении десятилетий превращалась в инструмент для ведения войны против России.

    Глава МИД добавил, что Британия, по его мнению, всегда была родиной философии расового превосходства, и упомянул ее в числе стран, где фиксируются попытки возрождения нацизма.

    При этом Лавров выразил сожаление по поводу таких тенденций, отметив, что подобная политика угрожает международной стабильности и безопасности.

    Ранее Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    Также Лавров отметил, что такие проявления особенно заметны в Германии и Финляндии.

    Глава МИД России Лавров также констатировал ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в целом ряде западных государств.

    20 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    Rheinmetall и Kraken Technology запустили производство БЭК в Гамбурге

    @ Marcus Brandt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На немецкой верфи стартовала сборка надводных дронов Kraken K3 Scout, способных выполнять как гражданские, так и боевые задачи на воде.

    Крупнейшее оборонное предприятие Германии совместно с британскими партнерами организовало выпуск инновационной техники, передает ТАСС.

    Производственная линия развернута на мощностях судостроительного завода Blohm+Voss.

    Выпускаемые аппараты длиной около восьми с половиной метров могут разгоняться до 55 узлов. В зависимости от оснащения они предназначены для патрулирования акваторий, защиты критической инфраструктуры или нанесения ударов в ходе военных операций.

    Стороны объединили усилия для реализации проекта еще в прошлом году. Для этого было создано совместное предприятие, получившее название Rheinmetall Kraken GmbH.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн запланировал масштабную сборку боевых морских беспилотников на гамбургской верфи.

    Для выхода на рынок военного судостроения компания договорилась о покупке профильного подразделения группы Lurssen.

    Между тем глава предприятия Армин Паппергер высмеял кустарный способ производства украинских дронов.

    20 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Мерца сравнили с застрявшим на Балтике китом
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Судьба севшего на мель 12-метрового горбатого кита стала для жителей Германии аллегорией политического тупика и стремительной потери доверия к канцлеру Фридриху Мерцу.

    Канцлер Фридрих Мерц принимает в Ганновере президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, однако внимание немцев приковано к Балтийскому морю, передает Bloomberg.

    Там пытаются спасти 12-метрового горбатого кита, который с марта раз за разом застревает на песчаной отмели. Издание отмечает: «Канцлер, оказавшийся в трудном положении, похоже, никак не может получить передышку».

    Спустя неполный год правления Мерца около 80% немцев недовольны его работой. Обещания оживить экономику не выполнены, а меры по борьбе с ростом цен на нефть сочли нерабочими. Идея добровольной выплаты сотрудникам по тысяче евро провалилась, так как от участия отказалось даже федеральное правительство.

    Правящая коалиция погрязла во внутренних конфликтах, уступая лидерство в опросах правой партии «Альтернатива для Германии». Избиратели видят, что Берлин почти не влияет на войну с Ираном. При этом Мерц не способен контролировать глобальный политический хаос, вызванный действиями президента США Дональда Трампа.

    Как заключает агентство, на Балтике продолжается операция по спасению кита, но шансы вернуть его в Северное море невелики. Подобно этому животному, Мерц стремительно теряет время на спасение своей должности. Уже в сентябре на выборах в восточных землях «Альтернатива для Германии» может впервые прийти к региональной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц по результатам январского опроса оказался на предпоследнем, 19-м месте в списке 20 самых популярных политиков страны.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине заявил о непричастности НАТО и Германии к конфликту вокруг Ирана. По данным опросов только чуть более одной пятой немцев выразили удовлетворение работой правительства во главе с Фридрихом Мерцем.

    18 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Немецкие политики потребовали лишить Киев денег из-за Северных потоков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер «Союза Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт потребовали прекратить поддержку Украины.

    Поводом послужил выход книги журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски о диверсиях на трубопроводах «Северный поток». В издании утверждается, что атаки санкционировал лично Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Сам Зеленский санкционировал подрыв «Северного потока». Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды. Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты?» – написала Вайдель в социальных сетях.

    В свою очередь Сара Вагенкнехт также возмутилась продолжением спонсирования украинской стороны. Политик отметила, что власти перечисляют миллиарды из денег немецких налогоплательщиков коррумпированным чиновникам, и призвала положить конец этому безумию.

    В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах. В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

    19 апреля 2026, 19:51 • Новости дня
    Bild: Спецназ Германии готовится к штурму сикхского храма

    Tекст: Ольга Иванова

    В западногерманском городе Мёрс проходит масштабная операция с участием спецназа, силовики готовятся взять штурмом сикхский храм для поимки вооруженного злоумышленника, сообщает газета Bild.

    Масштабная полицейская операция развернулась в городе Мёрс на западе Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. По предварительной информации, в здании местного сикхского храма скрывается вооруженный преступник.

    «В настоящее время над сикхским храмом кружит полицейский вертолет. Территория полностью оцеплена. Спецназ сейчас должен штурмовать храм, расположенный в обычном тихом жилом районе. Там, как предполагается, скрывается вооруженный преступник», – говорится в публикации немецкого издания.

    На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов Германии о деталях происходящего не поступало.

    19 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    Спецназ Германии не нашел стрелка после штурма храма в Мерсе

    Tекст: Ольга Иванова

    В немецком городе Мёрс полицейский спецназ взял штурмом сикхский храм после массового вооруженного конфликта между прихожанами, в результате которого пострадали 11 человек.

    Спецназ полиции Дюссельдорфа провел штурм сикхского храма в Мёрсе на западе Германии, однако предполагаемый вооруженный мужчина не был обнаружен, сообщает РИА «Новости». Операции предшествовала массовая драка с участием более 40 человек.

    «Сотня полицейских с автоматами окружила здание. Подозрение: там должен был находиться вооруженный мужчина. Был вызван спецназ полиции Дюссельдорфа, над территорией кружил полицейский вертолет. Затем поступил сигнал об отмене тревоги: вооруженного человека не нашли», – отмечает издание Bild.

    По словам очевидцев, конфликт начался из-за разногласий по поводу нового руководства общины и контроля над денежными средствами храма. В ходе столкновения участники применили перцовые баллончики, ножи и огнестрельное оружие. В результате 11 человек получили травмы, в основном головы.

    Сотрудники скорой помощи оказали помощь пострадавшим на месте. Полиция задержала как минимум одного подозреваемого, расследованием инцидента занимается криминальная полиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие силовики готовились к штурму сикхского храма в городе Мёрс для поимки вооруженного злоумышленника.

    В апреле прошлого года полиция застрелила напавшего на посетителей дискотеки в Ольденбурге мужчину.

    В феврале неизвестный открыл стрельбу у здания суда в Билефельде.

    18 апреля 2026, 00:14 • Новости дня
    Немецкие водители устроили автопробег до Берлина из-за цен на топливо

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возмущенные подорожанием бензина жители Германии организовали масштабный автопробег до столицы страны, собрав десятки машин в растянувшуюся на километры колонну.

    Участники акции стартовали из Восточной Фризии на 25 машинах, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Постепенно количество недовольных ростом стоимости горючего увеличивалось, и в районе Вольфсбурга кортеж насчитывал уже 82 автомобиля. Временами вереница транспортных средств растягивалась на два с половиной километра.

    Представитель полиции Оснабрюка заявил, что серьезных нарушений движения или иных инцидентов не зафиксировано. Ближе к вечеру колонна сделала остановку, чтобы затем продолжить путь к столице.

    Организатор протеста Себастьян Борманн отметил, что расходы людей стали непомерно высокими. Активист раскритиковал правительство Германии и канцлера Фридриха Мерца за невыполнение предвыборных обещаний, подчеркнув, что терпение граждан не безгранично.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие автовладельцы массово в начале марта устремились на заправочные станции из-за обострения ближневосточного конфликта. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт предупредила о высокой вероятности ценового шока для страны.

    18 апреля 2026, 18:37 • Новости дня
    В Германии за год утилизировали около 3 тыс. облученных цезием кабанов

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии за прошлый год уничтожили около 3 тыс. диких свиней из-за высокого уровня радиоактивного заражения, вызванного последствиями аварии в Чернобыле, сообщает газета Bild.

    Немецкие охотники за прошлый год подстрелили около 3 тыс.  кабанов, облученных радиоактивным цезием-137, передает РИА «Новости». Такие данные приводит газета Bild со ссылкой на Федеральное административное ведомство Германии.

    Появление «радиоактивных» животных связано с высоким радиационным фоном в лесных зонах Баварии, Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца, Тюрингии и Саксонии. Этот фон стал следствием аварии на Чернобыльской АЭС.

    Как пояснил представитель Федерального управления по радиологической защите, период полураспада цезия-137 составляет около 30 лет, поэтому элемент сохраняется в почве до сих пор.

    «В общей сложности 2927 кабанов, в том числе поросят, подстреленных охотниками в Германии, были утилизированы из-за чрезмерного облучения», – отмечает издание.

    Из-за превышения содержания цезия-137 в мясе охотники не смогли выставить добычу на продажу. Власти компенсировали им убытки, выплатив около 204 евро за взрослую особь и 102 евро за поросенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили ограничить полеты дронов над хранилищами радиоактивных отходов.

    Российские таможенники в прошлом году обнаружили в посылке из ФРГ керамическую фигурку попугая с двадцатикратным превышением нормы радиации.

    18 апреля 2026, 14:05 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Финляндии

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об откровенном возрождении нацистской философии в ряде стран Европы, включая Германию и Финляндию.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Анталье обратил внимание на тревожные тенденции в некоторых европейских государствах, передает РИА «Новости». По его словам, идеи, близкие к нацистским, вновь набирают популярность на Западе.

    «Не зря так активно сейчас поддерживают Украину именно те европейские страны, в которых нацизм откровенно возрождается. В том числе, к огромному сожалению, такие страны как Германия, Финляндия. Ну и британцы никогда не были далеки от философии нацизма», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская беженка Салли Райски рассказала о повседневном присутствии нацистской символики в своей стране.

    Глава российского внешнеполитического ведомства ранее указал на наличие явных признаков ренацификации в современной Германии. Министр также констатировал ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в целом ряде западных государств.

    18 апреля 2026, 17:45 • Новости дня
    АдГ в Германии оторвалась от консерваторов на рекордные 3 процентных пункта

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая партия «Альтернатива для Германии» укрепила свои позиции, увеличив преимущество над консервативным блоком до максимального за всю историю опросов уровня.

    Популярность «Альтернативы для Германии» достигла 27%, что обеспечило партии уверенное лидерство в рейтинге политических сил ФРГ, передает ТАСС.

    В то же время поддержка консервативного блока ХДС/ХСС за неделю снизилась до 24%. Разрыв в 3 процентных пункта стал рекордным за все время проведения исследований социологическим институтом INSA.

    Для консерваторов текущие показатели оказались худшими за последние три месяца. Блок ХДС/ХСС под руководством канцлера Фридриха Мерца вернулся к уровню поддержки времен федеральных выборов 2021 года. Социал-демократы и «Зеленые» сохраняют свои позиции на уровне 14% и 13% соответственно. Левая партия набрала 11%, а поддержка объединения Сары Вагенкнехт упала до 3%.

    «На сегодня почти все опросы показывают значительное превосходство АдГ над блоком ХДС/ХСС. Однако вместо того, чтобы хотя бы в малейшей степени критически переосмыслить свои действия, ХДС продолжает лишь усугублять ситуацию в нашей стране», – заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель.

    В опросе, который проводился с 13 по 17 апреля, принял участие 1 201 респондент.

    Партия АдГ была создана в 2013 году на фоне экономических проблем в еврозоне. С развитием миграционного кризиса ее популярность начала стремительно расти. Несмотря на то что другие политические силы отказываются от коалиций с АдГ, называя ее правопопулистской, на недавних досрочных парламентских выборах партия впервые заняла второе место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» в прошлом году сохранила лидерство по уровню поддержки населения в течение трех месяцев.

    В августе 2025-го рейтинг этой политической силы достиг отметки в 26 процентов. Весной консервативный блок ХДС/ХСС потерял пять процентных пунктов голосов избирателей.

    18 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Установившего копию ворот концлагеря неонациста арестовали в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы Баварии задержали мужчину, который разместил макеты печи крематория и входа в концлагерь перед зданием государственной налоговой инспекции.

    Сотрудники правопорядка поймали 33-летнего поляка, подозреваемого в размещении нацистских конструкций в городе Эггенфельден, передает РИА «Новости».

    В марте перед местной налоговой инспекцией появилась копия ворот Освенцима, а в апреле – макет печи крематория с рунами СС и надписью «Циклон Б».

    «После обнаружения запрещенных нацистских символов на территории города Эггенфельден полиция установила подозреваемого. Им оказался 33-летний гражданин Польши, проживающий в районе Пассау», – отмечает пресса.

    Следователи провели обыск в квартире задержанного. У иностранца изъяли мобильный телефон и предметы с запрещенной символикой. Выяснилось, что на его имя уже был выписан ордер на арест за административные правонарушения.

    Сейчас фигурант дела находится в исправительном учреждении. Правоохранители ведут расследование по факту разжигания межнациональной розни и использования атрибутики антиконституционных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные установили деревянную копию ворот Освенцима у здания налоговой инспекции в баварском Эггенфельдене.

    Немецкая полиция в прошлом году задержала троих членов движения «граждане Рейха» по подозрению в подготовке государственного переворота.

    Студенты польского колледжа в Иновроцлаве испекли пряники в форме свастики на праздновании сочельника.

    18 апреля 2026, 14:44 • Новости дня
    Взрыв в немецком Фёльклингене унес жизнь одного человека

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком городе Фёльклинген произошел взрыв в районе подземного пешеходного перехода, в результате которого есть погибший и тяжелораненые.

    Один человек погиб, четверо получили серьезные ранения в результате инцидента на западе Германии, передает РИА «Новости». По данным полицейского управления земли Саар, причина произошедшего в настоящее время устанавливается.

    «Сегодня, 18 апреля, около 00.15 (01.15 мск) в полицию поступило несколько экстренных вызовов по поводу громкого хлопка в Фёльклингене в районе подземного пешеходного перехода. Прибывшие на место оперативные службы обнаружили одного погибшего и четверых тяжелораненых. Расследование причин и обстоятельств произошедшего продолжается», – говорится в заявлении правоохранительных органов.

    Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние двоих врачи оценивают как критическое. Территория происшествия оцеплена, однако опасности для местных жителей нет. Предварительные данные указывают на то, что инцидент мог быть вызван действиями человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года на юго-западе Германии из-за взрыва бытового газа полностью обрушился жилой дом.

    Осенью прошлого года несколько взрывов прогремело в центре Мюнхена.

    20 апреля 2026, 09:23 • Новости дня
    Застрявший на мелководье Балтики горбатый кит стал плавать самостоятельно

    Tекст: Мария Иванова

    Горбатый кит, находившийся на мели у балтийского побережья Германии более двух недель, самостоятельно снялся с мелководья благодаря поднявшемуся уровню воды.

    Животное, которое практически неподвижно лежало на мелководье с 31 марта, в понедельник утром смогло сойти с мели и начать плавать самостоятельно, передает DPA. Кит несколько раз менял направление движения в прибрежной зоне.

    Волонтеры, готовившие спасательную операцию с 16 апреля, держат наготове лодки. Они планируют сопровождать животное и направлять его в Северное море, если оно выйдет в открытые воды, отмечает ТАСС.

    Накануне спасатели отмечали улучшение состояния животного. «Кит отлично реагировал на людей и демонстрировал много жизненной энергии», – сообщили волонтеры. В воскресенье вечером в бухте начал подниматься уровень воды, что и помогло киту освободиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спасатели перенесли операцию по освобождению животного.

    Власти Германии планировали использовать останки обреченного млекопитающего для создания автомобильного горючего.

    Ранее состояние застрявшего на мелководье горбатого кита заметно ухудшилось.

