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В Польше студенты испекли пряники со свастикой на праздновании сочельника
Студенты польского колледжа в Иновроцлаве во время рождественского праздника показали пряники со свастикой и распевали нацистские песни, что вызвало скандал в стране, сообщила газета Gazeta Wyborcza.
В северной части Польши разгорелся скандал из-за инцидента, произошедшего в профессиональном училище в городе Иновроцлав, сообщает ТАСС.
Учащиеся колледжа в ходе празднования сочельника демонстрировали пряники в форме свастики и пели нацистские песни вместо традиционных рождественских. Происходящее было зафиксировано на видео и выложено в социальных сетях.
Инцидент произошел 20 декабря в профессиональном училище 1-го уровня в Куявско-Поморском воеводстве. В ходе мероприятия учащиеся использовали нацистское приветствие и взрывали петарды. Учебное заведение быстро отреагировало на случившееся, приняв меры в отношении участников и передав видеозаписи в полицию.
Согласно польскому законодательству, за пропаганду нацизма предусмотрено до трех лет лишения свободы. Учебное заведение не раскрыло конкретные санкции, примененные к учащимся, но подчеркнуло, что информация была передана в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.