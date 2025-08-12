Bild: АдГ обошла ХДС/ХСС и возглавила рейтинг партий ФРГ

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает издание Bild, согласно исследованию института Forsa, рейтинг партии «Альтернатива для Германии» вырос на 1% и достиг 26%, передает РИА «Новости». Это позволило АдГ впервые за последние недели выйти на первое место среди политических партий страны по уровню поддержки.

Поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, входящего в правящую коалицию, снизилась на 1% до 24%. Газета отмечает, что столь низкие показатели у ХДС/ХСС в последний раз наблюдались в конце апреля.

В апреле этого года, по данным опроса компании Ipsos, АдГ также выходила в лидеры, имея 25% против 24% у ХДС/ХСС. В аналогичном опросе на прошлой неделе обе партии делили первое место, набрав по 25%.

Рейтинг Социал-демократической партии Германии, входящей в коалицию, остался на уровне 13%. Таким образом, общая поддержка правящих партий составляет около 37% населения страны.

В то же время, согласно исследованию института INSA от 11 августа, ХДС/ХСС сохранял лидерство, набрав 27%, а поддержка АдГ составляла 25%.

Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» связала популярность АдГ с Украиной.

В мае немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций. Большинство граждан Германии выступили против запрета партии АдГ.