  Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    3 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    16 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    2 комментария
    20 апреля 2026, 17:07 • Новости дня

    Минобороны разработало правила получения статуса ветерана для гражданских

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России разработало проект постановления правительства, который определяет правила получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников спецоперации на Украине.

    Документ предусматривает, что это право получат граждане, направленные на территории проведения спецоперации государственными органами или организациями, а также имеющие особые заслуги – например, государственные или ведомственные награды, передает ТАСС.

    Среди обязательных условий для получения удостоверения – стаж работы не менее шести месяцев на территории спецоперации, либо досрочное возвращение по уважительным причинам, включая получение ранения.

    Выдачу удостоверений планируется возложить на федеральные органы власти. В каждом таком органе будут созданы специальные комиссии, которые и примут решения по заявлениям гражданских лиц, претендующих на статус ветерана боевых действий.

    Ранее глава фонда «Защитники Отечества» разъяснила правила выдачи удостоверений ветерана для ополченцев и добровольцев СВО.

    20 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    Медведев: За три года 1,5 тыс. фронтовиков стали депутатами «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние три года почти полторы тысячи участников спецоперации на Украине были избраны депутатами от «Единой России», рассказал председатель партии Дмитрий Медведев на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

    По его словам, многие из фронтовиков пользуются авторитетом и доверием среди жителей своих городов и сел.

    Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» будет поддерживать новых депутатов, а участие ветеранов спецоперации в местном самоуправлении может стать для некоторых стартом длинной политической карьеры. Он отметил, что для участников СВО существуют федеральные и региональные программы, а также образовательные проекты партии, однако важно, чтобы и на уровне муниципалитетов появлялись собственные инициативы.

    Медведев напомнил, что в рамках народной программы «Единой России» удалось реализовать множество важных проектов: жители теперь имеют доступ к цифровым сервисам, расширились возможности в образовании, медицине и сфере досуга.

    За пять лет в стране благоустроено примерно 50 тыс. общественных и дворовых территорий, а свыше 1,5 тыс. проектов малых городов и исторических поселений получили гранты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    С 2019 года в России создано более миллиона новых мест в школах и свыше 250 тыс. мест в детских садах, отремонтировано 6,5 тыс. школ, половина из которых в сельской местности. Проведена модернизация 900 детских школ искусств и ремонт 1,5 тыс. культурных учреждений на селе.

    По словам Медведева, большинство партийных проектов направлены на развитие современной инфраструктуры муниципалитетов: создаются общественные пространства, спортивные залы, музеи, библиотеки, школы и детские сады.

    Он также отметил, что партия продолжит программу социальной газификации, которая уже позволила подключить к газу более 1,2 млн домовладений. Медведев подчеркнул значимость этой программы и пообещал расширить ее охват, чтобы повысить комфорт жизни еще большего числа людей.

    Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые своими добросовестными действиями приносят пользу регионам. Он отметил, что местная власть всегда ближе к людям и ежедневно сталкивается с большими ожиданиями и запросами общества, поэтому государство должно предпринять шаги по их поддержке и защите.

    Форум, в рамках которого выступил Медведев, проводится ежегодно по поручению президента Владимира Путина и организуется Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. В этом году мероприятие объединило 7 тыс. представителей муниципальных органов и власти из разных регионов страны.

    В списке участников значатся также делегации из Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других стран. На форуме обсуждаются гуманитарная миссия, роль партии как «моста» между обществом и государством, а также задачи депутатов в обеспечении защиты интересов граждан на местах.

    Комментарии (4)
    17 апреля 2026, 18:22 • Новости дня
    ФАС вынесла предупреждения Wildberries и Ozon

    @ Alexander Legky//Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупнейшие российские маркетплейсы уличили в навязывании невыгодных условий для продавцов и введении покупателей в заблуждение.

    Федеральная антимонопольная служба России вынесла официальные предупреждения компаниям Wildberries и Ozon, передает ТАСС. Компании должны устранить выявленные нарушения до 15 мая.

    В ФАС указали, что площадки увеличили сроки перечисления средств продавцам за реализованные товары, что негативно отражается на их финансовом положении. Также отмечается изменение тарифов на логистику и возвраты уже после передачи товаров на склады, а стоимость доставки привязывается к цене продукции, а не к фактическим затратам на услугу. Это, по мнению регулятора, лишает продавцов возможности нормально планировать бизнес.

    Отдельные претензии касаются Ozon, который ввел платную отметку «оригинал» в карточках товаров. В ФАС считают, что такая маркировка может создавать у покупателей впечатление проверки подлинности, хотя фактически речь идет о платной опции без подтверждения качества или происхождения товара.

    Регулятор потребовал изменить условия публичной оферты и прекратить практики, приводящие к дополнительным расходам продавцов и искажению информации для покупателей. В случае невыполнения требований ФАС обещает возбудить антимонопольное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба потребовала от маркетплейсов Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов. Ранее эти компании внесли коррективы в регламенты по рекомендации антимонопольного ведомства. До этого служба выдала предостережение Wildberries из-за требования об обязательном открытии счетов в собственном банке.

    Комментарии (12)
    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый договор между Москвой и Дели установил лимиты на совместное размещение кораблей, военных самолетов и личного состава и упростил порядок согласования визитов.

    В рамках действующего соглашения об укреплении военного сотрудничества Россия и Индия могут обмениваться крупными контингентами, передает «Интерфакс». Как отмечается в опубликованном документе: «В рамках настоящего соглашения, если стороны не договорились об ином, на территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более: пяти военных кораблей государства направляющей стороны; десяти военных воздушных судов государства направляющей стороны; трех тыс. человек личного состава воинских формирований государства».

    Военнослужащие могут направляться за рубеж для проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий катастроф. Для полетов авиации требуется подать дипломатический запрос минимум за 14 дней до использования воздушного пространства и аэродромов. Заход кораблей в порты также строго регламентирован и возможен только после аналогичного предварительного уведомления.

    Командир иностранного судна обязан предупредить местного старшего морского начальника о выходе из порта не позднее чем за сутки до отплытия. Само соглашение рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления на такие же периоды. Это произойдет, если ни одна из сторон не заявит о разрыве договора за полгода до истечения срока.

    Документ подписали в Москве 18 февраля 2025 года, а в декабре его ратифицировал российский парламент. Президент Владимир Путин утвердил закон 15 декабря того же года. Договор, призванный упростить логистику флотов и авиации двух стран, официально вступил в силу 12 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Дели 18 февраля 2025 года подписали соглашение о взаимном порядке отправки воинских формирований, военных кораблей и самолетов.

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации этого межправительственного соглашения, предусматривающего упрощенный порядок отправки военных, кораблей и самолетов для совместных учений и гуманитарных миссий.

    Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в области совместных военных учений, включая маневры Indra, Avia Indra и Indra Navy.

    Комментарии (4)
    17 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России отвергло утверждения бельгийского чиновника о якобы признании Москвой «Нарвской народной республики», назвав подобные сообщения искажением фактов и попыткой создать образ внешнего врага.

    В дипмиссии отметили, что подобные заявления – это умышленное искажение фактов и создание мнимого «образа врага», передает РИА «Новости». «Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией «Нарвской народной республики», вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому «образу врага», – заявили в посольстве.

    По информации дипломатов, слова главы штаба Бельгии про Нарву присутствовали только в электронной версии интервью, а в печатный вариант они не вошли. В посольстве предположили, что редакторы спохватились и решили скрыть наиболее одиозные высказывания задним числом.

    Напомним, начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как в Эстонии возникла провокация с появлением «Нарвской народной республики» и как местные СМИ раздули эту историю.

    Комментарии (10)
    17 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    СК начал расследование смерти певца Кунгурова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти певца Евгения Кунгурова.

    Изначально предполагалось, что артист ушел из жизни добровольно, однако отец певца, Виктор Кунгуров, уверен в противоположном, передает «Коммерсант». О возбуждении дела Виктор Кунгуров узнал из письма прокуратуры, сообщила защита семьи.

    Адвокат отца артиста Евгений Черноусов пояснил, что после проверки следователи Пресненского межрайонного отдела СК возбудили дело по статье о доведении до самоубийства. По мнению семьи погибшего, речь должна идти об убийстве, совершенном группой лиц, однако оспаривать формулировку защитники сейчас не планируют.

    Кроме того, Виктор Кунгуров намерен повторно обратиться с просьбой проверить действия следователя МРСО. По его мнению, тот не выполнил необходимых первоначальных следственных мероприятий сразу после обнаружения тела Евгения Кунгурова, что могло повлиять на ход расследования.

    В 2024 году тело Кунгурова нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Источник в правоохранительных органах отмечал, что, согласно предварительной информации, артист покончил с собой.

    Бывшая жена певца Кунгурова усомнилась в основной версии его гибели.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС

    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал действия Евросоюза нарушением Венской конвенции и пообещал ответные меры на сокращение числа дипломатов.

    Грушко заявил, что Москва намерена отреагировать на сокращение российского дипломатического присутствия в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    По его словам, политика Брюсселя по сокращению числа российских дипломатов в странах ЕС трактуется российской стороной как дискриминационная мера.

    Грушко подчеркнул, что такие действия «представляют собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». Он добавил, что подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответные меры на ограничения передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал подобные действия откровенно конфронтационным шагом.

    Комментарии (8)
    17 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Агутин удивился схожести людей с орангутанами
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Леонид Агутин выразил удивление по поводу схожести людей и орангутанов.

    «Узнал, что орангутан генетически отличается от человека лишь на 3,1 процента. Как, оказывается, мало надо человеку, чтобы превратиться в обезьяну», – написал артист в соцсетях.

    По данным ученых, геномы людей, животных и даже фруктов частично совпадают. Так, к человеку ближе всего по генетическому коду шимпанзе – у людей с ними 96% общих генов. Также у людей 90% ДНК совпадает с абиссинскими кошками, 85% – с мышами, 65% – с мушками дрозофилами и 60% – с бананами.

    Журнал New Scientist писал, что наблюдения за жестоким конфликтом в некогда единой стае диких шимпанзе показали неожиданные параллели с гражданскими войнами в человеческом обществе.

    Леонид Агутин в декабре 2025 года вошел в число самых высокооплачиваемых артистов на новогодних корпоративах.

    Комментарии (17)
    17 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Президент Словении признала ошибкой разрыв диалога ЕС с Россией

    @ Darko Bandic/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что Европейский союз допустил серьезную ошибку, прекратив прямые переговоры с Россией на фоне конфликта на Украине.

    По словам Пирц-Мусар, сейчас переговоры с Россией ведут Соединенные Штаты, а Европе приходится обращаться с просьбами о допуске к этим переговорам, передает РИА «Новости».

    «Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией. Сейчас США ведут переговоры, и Европа вынуждена просить, чтобы ее допустили к участию», – заявила словенский лидер.

    Она также выразила сомнение, что Соединенные Штаты будут в первую очередь учитывать европейские интересы при обсуждении путей урегулирования ситуации на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что для возобновления контактов ЕС должен признать неэффективность своей антироссийской политики.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на будущий диалог России с Европой.

    Газета Pais писала, что на фоне усиливающихся разногласий с Вашингтоном в ряде европейских стран всё активнее звучат призывы к возобновлению прямых контактов с Россией.

    Комментарии (5)
    20 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    Матвиенко: Люди должны быть равномерно расселены по России

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема обезлюживания территорий представляет собой стратегическую угрозу для России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что Россия исторически не является страной агломераций и мегаполисов, передает РИА «Новости».

    «Обезлюживание территорий – для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить – ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики», – сказала Матвиенко во время панельной дискуссии на форуме «Малая родина – сила России».

    По ее мнению, стране необходимо добиваться равномерного расселения – чтобы люди строили просторные дома по всей стране, а не ютились в квартирах в крупных городах вдали от родных мест. Матвиенко считает, что это позволит создавать большие семьи, что важно для будущего России.

    Политик отметила, что подобные тенденции уже проявляются в стране, однако требуется поддержка на всех уровнях власти – от муниципального до федерального.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России на начало 2024 года насчитывается 16 городов с численностью населения более миллиона человек, в которых проживает почти четверть всего населения страны. Лидерами остаются Москва и Петербург, а третье место по-прежнему удерживает Новосибирск.

    Комментарии (29)
    17 апреля 2026, 22:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о пользе мужского маникюра

    @ Дмитрий Копылов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Стереотипы о том, что маникюр – исключительно женская процедура, постепенно уходят в прошлое. Сегодня мужчины все чаще обращают внимание на состояние своих рук, ведь это влияет не только на личный комфорт, но и на восприятие окружающими, особенно в деловой среде, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист по ногтевому сервису, владелец единственного мужского салона в России, где услуги оказывают в темноте, Евгений Пятышин.

    «Мужской маникюр – это не про «красоту» и уж тем более не про «женственность». Это про гигиену, здоровье и статус. Необходима обработка кутикулы для придания эстетического вида, ведь современный дядя обязан быть с ухоженными руками», – говорит Пятышин.

    К тому же, продолжает специалист, шершавые руки с заусенцами представляют дискомфорт для самого мужчины. А гладкие руки с обработанной кутикулой – это показатель элементарной заботы о себе и уважение к окружающим в момент рукопожатия. В бизнесе рукопожатие – часть делового этикета, и на руки смотрят так же пристально, как на часы или обувь, подчеркивает эксперт. 

    По его словам, начинать делать маникюр следует, когда возникает потребность. «Конкретного возрастного ценза нет. Если мужчина ходит в качалку, работает с железом, играет в гольф или теннис, то его ладони грубеют, на них появляются мозоли и заусенцы. Уже в 16–18 лет это повод сходить к мастеру, чтобы руки не превратились в наждачку», – рекомендует эксперт.

    Если молодой человек лет 22–25 начинает строить карьеру, где нужно общаться с клиентами и подписывать бумаги, пора начинать делать маникюр, продолжает мастер. Вид ухоженных пальцев с чистыми ногтями на переговорах работает на подсознательном уровне как маркер организованности человека. А после 40 лет кожа рук сохнет быстрее, регенерация замедляется, заусенцы появляются чаще. В этом случае уход нужен уже не только для эстетики, но и для профилактики и возрастной деформации ногтевой пластины.

    «Стереотип «маникюр равно лак и женский салон» – это проблема названия. У нас в салоне нет миллиона названий в прайс-листе про маникюр и педикюр, есть только мужской маникюр и мужской педикюр. Мужчин очень напрягают непонятные услуги. Но современные парни давно эту грань стерли, а вот поколение старше 30–40 лет все еще в плену предрассудков», – замечает Пятышин.

    По словам специалиста, начать делать маникюр можно самостоятельно. Для этого следует приобрести в аптеке или на маркетплейсах хорошие щипчики для кутикулы и пилку. Не стоит обрезать ногти под ноль, лучше оставлять миллиметр свободного края. А подпиливать нужно строго в одном направлении, чтобы ноготь не слоился. Также крем для рук должен стоять в машине или на рабочем столе. Это база, которая решит 50% проблем, поясняет эксперт.

    «Но лучше, конечно, идти к мастеру сразу. Потому что самому себе убрать кутикулу безопасно могут единицы. Остальные режут до крови, боятся, и в итоге бросают эту затею. При записи в салон не нужно стесняться и уточнять «мужской ли». В Москве и крупных городах это давно норма. При записи достаточно сказать фразу: нужен мужской маникюр без покрытия, потому что иногда ногти покрывают матовым топом (финишным слоем лака, который делает ногти матовыми), а кто-то делает полировку пластины», – делится собеседник.

    Он советует искать барбершопы или студии, где прямо в прайс-листе указан «мужской маникюр». Дело в том, что в таких салонах интерьер и атмосфера брутальнее, и мастер психологически привык работать с мужской анатомией кисти, которая отличается от женской: кожа толще, ногти крепче. И техника выполнения отличается тоже, ведь мужчинам важно чтоб не было видно, что маникюр сделан. «Самый частый запрос от сильного пола – не вылизывать ногти, а сделать так, чтобы руки выглядели аккуратно и незаметно», – поясняет он.

    Педикюр мужчинам тоже необходим, считает Пятышин: «Это гигиена, профилактика врастания ногтей, обработка трещин на стопе, профилактика неприятного запаха от ног».

    Ранее поисковые тренды «Яндекса» возглавили запросы по моде на славянский стиль и короткий маникюр. Этим пользователи интернета активно интересовались, используя с формулировку «тренд на», весь первый квартал 2026 года.

    Комментарии (7)
    20 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне заявила, что украинским спортсменам и болельщикам годами внушали негативное отношение к россиянам через ложные ценности.

    Ишмуратова заявила, что спортсменам и болельщикам на Украине годами прививали негативное отношение к россиянам, передает РИА «Новости». По ее словам, раньше между народами были прекрасные отношения, а конкуренция оставалась исключительно на спортивной трассе.

    «Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна», – подчеркнула спортсменка.

    Чемпионка добавила, что процесс начался с изменения системы образования и превращения в национальный символ Степана Бандеры, которого она назвала настоящим садистом. Ишмуратова отметила глубокое укоренение подобных взглядов в подсознании людей, которым внушили вину русских во всех бедах.

    Бандера являлся лидером запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская). Ее боевое крыло в годы Великой Отечественной войны сотрудничало с гитлеровцами и участвовало в массовом уничтожении мирного населения, включая Волынскую резню.

    Ранее на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    Власти на Украине рассмотрели возможность перезахоронения Степана Бандеры на территории страны.

    Замглавы Совбеза Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима.

    Комментарии (6)
    20 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Кремль заявил об открытости России к переговорам с Европой

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Все разногласия и несовпадения интересов с европейскими странами следует разрешать исключительно в формате переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что любые противоречия и несостыковки взаимных интересов между Россией и Европой должны решаться исключительно за столом переговоров, передает РИА «Новости».

    «Любые противоречия, которые существуют, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров», – заявил Песков журналистам.

    Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с европейскими странами и готова обсуждать все спорные вопросы в конструктивном ключе. Песков отметил, что Москва открыта для взаимодействия и не закрывает двери для переговоров с европейскими партнерами.

    СМИ писали, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Ранее Песков указал на отказ Европы от диалога с Москвой.

    Комментарии (17)
    17 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Назначена дата начала слушаний по второму делу экс-замглавы Минобороны Иванова

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский суд Москвы назначил дату рассмотрения второго уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

    Заседание назначено на 24 апреля, решение было принято после закрытого заседания суда, передает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса. Иванову инкриминируются три эпизода получения взяток на сумму более 1,3 млрд рублей, отмывание денег в особо крупном размере, а также незаконное хранение и изготовление оружия.

    Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Иванова, а также в отношении бизнесмена Александра Фомина, который признал вину в даче взятки. Материалы в отношении Сергея Бородина, который заключил сделку со следствием, выделены в отдельное производство, их рассмотрят позже.

    Арест Иванова был продлен еще на полгода 17 апреля. Документ об ознакомлении с материалами дела, которое насчитывает свыше 300 томов, был подписан Ивановым и его защитниками две недели назад. В окончательной редакции Иванову предъявлены обвинения по трем эпизодам взяточничества, отмыванию денег, а также незаконному хранению и изготовлению оружия.

    Следствие полагает, что Фомин и другие фигуранты помогли Иванову получить взятку через оказание имущественных услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий. Считается, что незаконные услуги предоставлялись с октября 2018 года по декабрь 2023 года.

    Ранее Иванов отверг обвинения в незаконном обороте дуэльных пистолетов.

    В июле 2025 года его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка. В марте он заявил в Мещанском суде о готовности искупить вину на фронте и «погибнуть на военной операции».

    Комментарии (4)
    17 апреля 2026, 21:10 • Новости дня
    @ Sebastian Gollnow/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минздрава России в НЦ «Россия» зампред правительства Татьяна Голикова сообщила о нововведениях в программе государственных гарантий – уже в этом году там появится отдельный раздел, посвященный оказанию медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий.

    Голикова уточнила, что базовая программа обязательного медицинского страхования теперь включает возможность дистанционного наблюдения пациентов с повышенным давлением или сахаром в крови, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.  Она добавила, что в 2025 году специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 1,7 млн человек, что на 11% больше, чем в 2024 году. Раздел высокотехнологичной помощи был расширен инновационными методами трансплантации и теперь включает 14 профилей.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко в докладе отметил, что 2025 год стал первым этапом новой фазы развития системы здравоохранения. «2025 год стал первым годом полномасштабной реализации новой фазы развития отрасли, реализации уже новых национальных проектов. <…> 2026 год – это уже второй год реализации новых национальных проектов. Если прошлый год был посвящен запуску и отладке управленческих механизмов, то сейчас от качества работы зависит траектория развития здравоохранения на всю пятилетку», – подчеркнул он.

    В рамках коллегии Минздрава России «Об итогах работы Минздрава России за 2025 год и задачах на 2026 год», прошедшей в национальном центре «Россия», ее участники также подвели итоги развития системы здравоохранения и обсудили приоритеты на текущий год. В центре внимания оказались реализация национальных проектов, повышение доступности медицинской помощи, кадровое обеспечение отрасли и развитие цифровых решений в здравоохранении.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 00:23 • Новости дня
    Обломки беспилотника упали в районе морского порта Ейска

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе морского порта города Ейска обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, информации о пострадавших и возгораниях не поступало.

    Обломки беспилотного летательного аппарата упали в районе морского порта в Ейске, передает РИА «Новости». По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия никто не пострадал.

    Кроме того, по данным штаба, возгораний на месте обнаружения обломков не отмечено.

    На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы, которые выясняют обстоятельства падения и проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тольятти проводят ликвидацию очагов возгорания и проливку территории после падения обломков вражеского БПЛА.

    В небе над Ульяновской областью уничтожили три вражеских беспилотника, фрагменты которых упали в Новоспасском районе без разрушений и жертв.

    Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, но пострадавших нет.

    Комментарии (0)
