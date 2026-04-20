Бывшего удмуртского министра арестовали за найденную в машине марихуану
Суд отправил под стражу на трое суток экс-главу аграрного ведомства Удмуртии Михаила Юдина из-за обнаружения запрещенных веществ и отказа от медицинского освидетельствования, сообщили в пресс-службе судов региона.
Бывший чиновник привлечен к административной ответственности, указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Правоохранители обнаружили в автомобиле исполняющего обязанности гендиректора предприятия «Удмуртплем» каннабис. Также фигурант дела категорически отказался проходить проверку на состояние опьянения.
«Установлено, что 14 апреля Юдин, в отношении которого имелись достаточные основания полагать, что он употребил наркотические вещества без назначения врача, отказался от прохождения медосвидетельствования. На суде мужчина вину признал, пояснил, что отказался, поскольку хотел сэкономить время полицейским. Накануне употреблял наркотические вещества, которые нашел и хранил у себя в автомобиле и квартире», – сообщили в пресс-службе.
Мировой судья учел признание вины и полное отсутствие отягчающих обстоятельств. Мужчине назначили наказание в виде трех суток административного ареста. Кроме того, суд обязал нарушителя пройти медицинскую диагностику и необходимое лечение от зависимости.
