Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
Бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области задержали за взятки
Бывший министр сельского хозяйства Новгородской области был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, сообщается Следственного комитета РФ.
Как уточнили в Следственном комитете РФ, действия чиновника квалифицируются по ч. 6 ст. 290 УК РФ, речь идет о получении им денежных средств, передает ТАСС.
В СК отметили: «В Новгородской области за получение взяток в особо крупном размере задержан бывший министр сельского хозяйства. Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего министра». По данным ведомства, экс-чиновник подозревается в совершении двух эпизодов преступной деятельности.
На данный момент следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела. Идет сбор доказательств и проведение необходимых следственных действий.
Ранее в Челябинске были задержаны первый замначальника, начальник ОСБ и главный бухгалтер регионального УФСИН по обвинению в коррупции.