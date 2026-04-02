WP сочла слова Трампа о конфликте с Ираном попыткой успокоить американцев
В то время как американцы сталкиваются с ростом цен на бензин и неопределённостью в экономике, американский лидер Дональд Трамп пообещал скорое завершение боевых действий с Ираном, не раскрыв конкретных мер по стабилизации ситуации, сообщили СМИ.
Как пишет The Washington Post, президент США выступил с обращением к нации, в котором попытался успокоить граждан на фоне стремительного роста цен на бензин и ухудшения общественного мнения о ситуации в экономике. Он заверил американцев, что подорожание топлива носит «краткосрочный характер» и пообещал, что цены «быстро снизятся», как только конфликт завершится, однако конкретных мер для решения этого вопроса не озвучил.
В своем выступлении американский лидер заявил, что военная операция на Ближнем Востоке «близка к завершению», и добавил: «В ближайшие две-три недели мы нанесем по ним очень серьезный удар. Мы вернем их в каменный век».
Трамп отметил, что переговоры с Ираном продолжаются, но не стал обсуждать свои требования к Тегерану и заявление об инициативе иранского президента Масуда Пезешкиана о прекращении огня, которую в Иране отрицают. Власти Ирана, в свою очередь, требуют контроля над Ормузским проливом и выплату компенсаций за ущерб от авиаударов США и Израиля.
За последний месяц администрация США неоднократно меняла формулировки целей конфликта, а противоречивые заявления продолжаются: одновременно с заявлениями об «уничтожении» Ирана Трамп обещает продолжать операцию до достижения всех задач.
Экономические последствия военного конфликта уже ощутимы: Иран перекрыл Ормузский пролив – важнейший путь для поставок 20% мировой нефти и сжиженного газа. В результате трафик танкеров резко сократился, а средняя цена бензина в США превысила четыре доллара за галлон. На фоне обращения президента азиатские фондовые рынки упали, а стоимость нефти подскочила почти на 5%.
Согласно анализу общественного мнения, почти 60% американцев выступают против конфликта, а 65% считают, что власти США недостаточно четко объяснили его смысл.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат «чрезмерно жесткие и нелогичные требования».