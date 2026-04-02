WP сочла слова Трампа о конфликте с Ираном попыткой успокоить американцев

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Washington Post, президент США выступил с обращением к нации, в котором попытался успокоить граждан на фоне стремительного роста цен на бензин и ухудшения общественного мнения о ситуации в экономике. Он заверил американцев, что подорожание топлива носит «краткосрочный характер» и пообещал, что цены «быстро снизятся», как только конфликт завершится, однако конкретных мер для решения этого вопроса не озвучил.

В своем выступлении американский лидер заявил, что военная операция на Ближнем Востоке «близка к завершению», и добавил: «В ближайшие две-три недели мы нанесем по ним очень серьезный удар. Мы вернем их в каменный век».



Трамп отметил, что переговоры с Ираном продолжаются, но не стал обсуждать свои требования к Тегерану и заявление об инициативе иранского президента Масуда Пезешкиана о прекращении огня, которую в Иране отрицают. Власти Ирана, в свою очередь, требуют контроля над Ормузским проливом и выплату компенсаций за ущерб от авиаударов США и Израиля.

За последний месяц администрация США неоднократно меняла формулировки целей конфликта, а противоречивые заявления продолжаются: одновременно с заявлениями об «уничтожении» Ирана Трамп обещает продолжать операцию до достижения всех задач.

Экономические последствия военного конфликта уже ощутимы: Иран перекрыл Ормузский пролив – важнейший путь для поставок 20% мировой нефти и сжиженного газа. В результате трафик танкеров резко сократился, а средняя цена бензина в США превысила четыре доллара за галлон. На фоне обращения президента азиатские фондовые рынки упали, а стоимость нефти подскочила почти на 5%.

Согласно анализу общественного мнения, почти 60% американцев выступают против конфликта, а 65% считают, что власти США недостаточно четко объяснили его смысл.

На ваш взгляд Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте? На стороне Ирана

На стороне США

Ничья

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат «чрезмерно жесткие и нелогичные требования».