Xiaomi подала заявку на новый товарный знак в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайская компания Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака в России, сообщает РИА «Новости». Согласно данным Роспатента, документы поступили в ведомство 30 марта, а заявителем выступила компания «Сяоми Инк».

Если регистрация пройдет успешно, Xiaomi сможет реализовывать на российском рынке под маркой Xiaomi Miloco широкий ассортимент товаров: смарт-часы, компьютеры, роботов, видеокамеры, наушники и другую электронику.

Xiaomi была основана в 2010 году и сегодня выпускает смартфоны, планшеты и электромобили. Компания присутствует более чем в 100 странах мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания Xiaomi ранее подала в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков Xiaomi YU и Xiaomi в России.

Глава Роспатента Юрий Зубов заявил о растущем интересе китайских компаний к регистрации в России объектов интеллектуальной собственности.

Американская корпорация Microsoft зарегистрировала в России товарные знаки Windows и Azure на фоне ухода с российского рынка.