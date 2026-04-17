Мурашко назвал главную биологическую угрозу современности

Tекст: Мария Иванова

Антимикробная резистентность является одной из основных биологических угроз современности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на итоговом заседании коллегии ведомства в Москве, передает РИА «Новости».

«И одна из основных биологических угроз современности – антимикробная резистентность, из-за распространения которой мы теряем эффективность лечения, вынужденно увеличиваем сроки госпитализации, сталкиваемся с осложнениями, которых могли бы избежать», – сказал руководитель Минздрава.

По словам министра, в стране уже сформирована сеть референс-центров для отслеживания появления и распространения возбудителей инфекций, а также их устойчивости к препаратам. Он подчеркнул, что медицинские учреждения в регионах должны активно сотрудничать с этими центрами, фиксируя и анализируя каждый случай резистентности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минздрава Михаил Мурашко указал на опасность неконтролируемого приема антибиотиков в мире.

Заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий назвал устойчивость патогенов к противомикробным препаратам биологической угрозой.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о ежегодном росте резистентности основных бактерий на 5–15%.