В Дагестане задержали экс-начальника Госжилинспекции за злоупотребления

ВЦИОМ: 52% россиян поддержали идею ДНК-теста на отцовство в роддоме

Tекст: Вера Басилая

Более половины россиян поддерживают инициативу проведения ДНК-тестирования на отцовство в роддоме при условии согласия обоих родителей, сообщает ВЦИОМ.

По данным опроса, 52% респондентов одобряют такую меру, а 68% заявили о своей готовности пройти тест в случае рождения ребенка. Мужчины и женщины продемонстрировали схожие показатели готовности: 70% и 67% соответственно.

Отмечается, что при обнаружении несоответствия отцовства, 61% россиян считают, что мужчина должен продолжать воспитывать ребенка, а не прекращать отношения. ВЦИОМ указывает, что инициатива обсуждается как способ уменьшить количество судебных споров, защитить права ребенка и упростить назначение выплат. В 2024 году только официальными судами было рассмотрено 9 082 дела об установлении отцовства, что почти вдвое превышает данные за 2016 год.

Скептики инициативы опасаются вторжения государства в частную жизнь, роста числа разводов и возможного недоверия между супругами. Подчеркивается, что мужчины чаще поддерживают тестирование, однако женщины не выступают против, а чаще занимают нейтральную позицию. Молодые люди и те, у кого нет детей, чаще выражают согласие с проведением теста, тогда как опытные родители проявляют большую осторожность.

Среди сторонников идеи ДНК-тест рассматривается как инструмент проверки женщины и предотвращения обмана, а не только юридической защиты ребенка. Критики считают, что подобная инициатива может узаконить недоверие в паре и создать дополнительные моральные сложности для женщин. Несмотря на это, для большинства россиян важнее сохранить родительские связи, чем сделать акцент на биологической правде.

В опросе 8 апреля 2026 года приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.