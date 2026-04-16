Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.0 комментариев
Спецслужбы Грузии расшифровали нового зарубежного координатора радикальных протестов
Программный директор «Пражского центра гражданского общества» Игорь Блажевич стал новым координатором подготовки акций радикальной грузинской оппозицией, об этом известно Службе госбезопасности Грузии, сообщила телекомпания «Имеди».
«СГБ Грузии располагает необходимой информацией, в том числе от зарубежных коллег, и готовит правовое реагирование», - отметила телекомпания, которая утверждает, что с помощью Блажевича готовятся «новые революционные сценарии».
По данным этого СМИ, Блажевич «проводит тренинги и дает конкретные задания».
«Имеди» сообщает, что в тренингах участвуют и оппозиционеры, и представители радикальных молодежных организаций.
Отмечается, что именно по рекомендации Блажевича оппозиционные ТВ начали сообщать о якобы намечающихся кадровых перестановках в правительстве Грузии.
Блажевич является открытым критиком правящей «Грузинской мечты», в частности, за закон «О прозрачности иностранного финансирования». Он призывал ранее к санкциям против руководителей Грузии.
Это не первый за последние годы пример направления в Грузию для организации «цветной революции» иностранных инструкторов. Ранее сообщалось, что курировал протесты грузинских радикалов вице-президент американской неправительственной организации Atlas Network Томас Палмер, в том числе работавший на Украине. До этого в Тбилиси проводили тренинги сербские инструкторы, прибывшие в Грузию по приглашению и при финансовой поддержке ныне закрытого администрацией президента Дональда Трампа Агентства США по международному развитию USAID. Они представляли организацию CANVAS и связаны с организацией «Отпор», устроившей в 2000 году революцию в Белграде.