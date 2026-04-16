Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?4 комментария
В Кузбассе добыча угля снизилась на 7,5% за квартал
Добыча угля в Кемеровской области за первый квартал 2026 года снизилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС. Как уточнили в региональном министерстве угольной промышленности, за три месяца было добыто 46,6 млн тонн угля. Численность работников угольной отрасли уменьшилась на 6,8 тыс. человек – теперь на предприятиях занято 82,8 тыс. человек.
В Кузбассе функционируют около 150 угольных компаний, на которые приходится более половины всего российского угля. Для большинства городов региона отрасль является ключевой как с точки зрения занятости, так и по налоговым поступлениям в бюджет. Однако последние годы добыча стабильно снижается из-за кризиса в отрасли.
В марте 2026 года предприятия Кузбасса переработали 12,5 млн тонн угля, что на 6% меньше по сравнению с мартом 2025 года. При этом общий объем погрузки угля сократился на 0,6%, но экспорт вырос на 400 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Среднемесячная зарплата работников, занятых в добыче и переработке, составляет 114,1 тыс. рублей – этот показатель остался на уровне аналогичного периода прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, угольная отрасль России столкнулась с кризисом после потери европейского рынка сбыта.
В Кемеровской области из-за падения мировых цен приостановили работу 17 угольных предприятий.
При этом отечественные компании нарастили отгрузку твердого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.