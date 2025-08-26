  • Новость часаСамолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины
    Флот России вернул себе корабль стратегического значения
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»
    Венгрия заявила о признаках гостерроризма в подрыве «Северных потоков»
    Отмечен рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб
    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию
    Мерц пообещал ужесточить санкции в случае срыва встречи Путина и Зеленского
    Долгов осудил Чехию за идею ограничений для российских дипломатов
    Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    4 комментария
    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    4 комментария
    26 августа 2025, 14:32 • Новости дня

    В Кузбассе остановили работу 17 угольных предприятий

    В Кемеровской области остановили деятельность 17 угольных компаний из-за кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кемеровской области из-за падения мировых цен и западных санкций временно остановлены или законсервированы 17 предприятий угольной отрасли, часть сотрудников уже перераспределена, сообщил губернатор региона Илья Середюк.

    Как сообщает «Интерфакс», в Кемеровской области на фоне западных санкций и снижения мировых цен на уголь временно или полностью закрылись 17 предприятий в секторе добычи и обогащения угля. Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что не все предприятия закрылись навсегда, у некоторых статус – консервация.

    Он отметил: «Половина из закрывшихся точно законсервированы, а работники перераспределены на другие предприятия холдингов, потому что у нас есть холдинговые структуры, имеющие в своем подчинении несколько предприятий».

    Точное название закрытых производств не уточняется. Всего в регионе насчитывается 151 предприятие по добыче и обогащению угля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, угольная отрасль России оказалась в кризисе после потери европейского рынка. Мировые цены на уголь снизились, что привело к убыточности целой отрасли. Российские угольщики столкнулись с трудностями, в отличие от нефтяников, которые смогли быстрее адаптироваться к потерям на внешних рынках.

    25 августа 2025, 19:15 • Новости дня
    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывезенных с нейтральной зоны на границе Грузии и России мужчин после возвращения в Одессу задержали и направили в местный военкомат, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» сообщает, что сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК) забрали 40 украинцев, которых ранее депортировали из России и вывезли из нейтральной зоны на грузино-российской границе на Украину, передает ТАСС.

    Адвокат Анна Скрипка рассказала: «В Одессе забрали в ТЦК 40 украинских мужчин, которые застряли на российско-грузинской границе и только недавно вернулись домой при помощи МИД». Еще 11 мужчин были отпущены, так как не подлежат призыву, остальные остаются в ТЦК, где им обещали оформление документов, но задерживают дольше положенного срока.

    По данным МВД Грузии, всего по их добровольному согласию было вывезено 65 граждан Украины, из которых десять – женщины. Всех доставили в Тбилисский международный аэропорт и передали украинским правоохранителям.

    Грузинские власти сообщили, что в нейтральной зоне на границе находились 87 граждан Украины, которым отказали во въезде из-за отсутствия документов и криминального прошлого. В нейтральной зоне остаются еще 22 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия отправила двумя чартерами через Молдавию на Украину 65 из 87 граждан Украины, которых ранее депортировала Россия.

    Комментарии (10)
    26 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать сделку с Россией

    Кандидат в президенты Кирога пригрозил разорвать сделку Боливии с Россией

    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать сделку с Россией
    @ REUTERS/David Mercado

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил о намерении разорвать крупные контракты страны с Россией и Китаем по разработке литиевых ресурсов, сообщает Agence France-Presse.

    Кирога подчеркнул, что, в случае победы на выборах, он намерен разорвать многомиллиардные сделки по разработке литиевых месторождений, заключенные нынешними властями с российскими и китайскими компаниями.

    Кроме того, политик заявил о необходимости смены внешнеполитических альянсов Боливии при новом правительстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боливия обладает запасами лития в 23 млн тонн и вместе с Аргентиной и Чили входит в так называемый «литиевый треугольник», где расположены крупнейшие месторождения этого металла.

    Действующий президент Боливии Луис Арсе отмечал, что контракты с Россией и Китаем могут быть пересмотрены новым руководством страны. После прошедших 17 августа президентских выборов во второй тур, который назначен на 19 октября, прошли два оппозиционных кандидата – Родриго Пас и Хорхе Кирога.

    Боливийское правительство 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского Росатома Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития с инвестициями в 970 млн долларов, а спустя две недели заключило аналогичную сделку с китайской компанией Hong Kong CBC.

    Комментарии (16)
    25 августа 2025, 19:56 • Видео
    Все уловки Зеленского по Донбассу

    Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 18:50 • Новости дня
    Неисправность туалета названа причиной крушения Boeing в Индии

    Mirror: Неисправность туалета – возможная причина катастрофы Boeing 787 в Индии

    Неисправность туалета названа причиной крушения Boeing в Индии
    @ RAJAT GUPTA/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Появилась версия, что к трагедии в индийском Ахмадабаде могло привести короткое замыкание в электросистеме из-за поломки подачи воды в туалетах.

    Газета Mirror сообщила о возможной технической причине крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии, передает «Известия». По данным издания, неисправность системы подачи питьевой воды в туалетах могла вызвать короткое замыкание в электросети и отключение двигателей. Об этом заявил адвокат Майк Эндрюс, представляющий интересы семей погибших.

    В публикации подчеркивается, что ранее причиной трагедии называли ошибку пилота: капитана Сумита Сабхарвала и второго пилота Клайва Кундера обвинили в отключении подачи топлива. Однако Майк Эндрюс отметил: «Нет достаточных доказательств, позволяющих предположить, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Вместо этого неисправность системы подачи воды могла привести к короткому замыканию и отключению двигателей».

    По словам адвоката, о проблемах с системой подачи воды Федеральное управление гражданской авиации США сообщило еще за месяц до трагедии. Эндрюс считает несправедливыми обвинения в адрес пилотов, называя их и семьи погибших жертвами технических неисправностей. Он также рассматривает возможность подачи иска к компании Boeing в суд США, сумма компенсации может составить миллионы долларов.

    Катастрофа произошла 12 июня в Ахмадабаде, когда на борту находились 242 пассажира, включая экипаж из двух пилотов и десяти бортпроводников. Самолет упал на здание общежития для врачей. По версии телеканала NDTV, крушение могло произойти из-за столкновения с птицами. В авиакатастрофе выжил один пассажир – 40-летний гражданин Британии.

    Комментарии (18)
    25 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    Рособрнадзор объявил предостережения 16 ведущим вузам России

    Рособрнадзор направил предупреждения МАДИ, ВШЭ, МИСИС и другим вузам

    Tекст: Евгения Караваева

    В числе получивших предостережения оказались Московский автомобильно-дорожный университет, Высшая школа экономики и МИСИС.

    Рособрнадзор объявил официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований сразу 16 ведущим вузам страны, передает «Лента.ру». Ведомство рекомендовало принять меры для соблюдения законодательства в образовательной сфере.

    В список попали такие крупные учебные заведения, как Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. В сообщении отмечается, что подобные меры – это предупреждение о последствиях несоблюдения установленных нормативов.

    Остальные вузы из списка не раскрываются преждевременно, однако отмечается, что речь идет о ведущих образовательных учреждениях страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рособрнадзор лишил лицензии Якутский гуманитарный институт.

    Ведомство также раньше объявило предостережения 19 высшим учебным заведениям России, включая МГУ, РУДН и Высшую школу экономики.

    Комментарии (8)
    25 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Российские бойцы объяснили, зачем прикрепили флаг США к трофейному БТР

    Российские военные прицепили американский флаг к трофейному М113

    Российские бойцы объяснили, зачем прикрепили флаг США к трофейному БТР
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский флаг был водружен на трофейный БТР М113 в ходе спецоперации на Украине, чтобы вызвать эмоциональную реакцию у противника.

    Российские военные рассказали, что прикрепили американский флаг к трофейному бронетранспортеру М113, чтобы позлить украинских бойцов, передает RT.

    По словам бойца с позывным Скутер, инициатива родилась спонтанно и была задумана «по приколу», чтобы «чуть позлить» противника. Он также отметил, что экипаж испытал сильные эмоции во время этой акции.

    Скутер с иронией заявил, что после резонанса в мировых СМИ почувствовал «звездную болезнь». Он добавил: «Мне тетя позвонила – скидывает видео... Я думаю: "Вот это уровень"».

    Командир 70-го полка с позывным Кабарда заявил, что бойцы трофеировали американский бронетранспортер M113, и переосмыслил слова Александра Невского.

    «Кто к нам с M113 придет, тот от него и погибнет. Как говорил Александр Невский, можем переиначить на современный лад», – заявил Кабарда. По его словам, успешный трофей техники противника оказывает деморализующее воздействие на противоборствующую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский экипаж трофейного БТР опроверг сообщения о своей гибели. Экипаж передвигался в зоне спецоперации под флагами России и США.

    Комментарии (9)
    26 августа 2025, 00:51 • Новости дня
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    @ REUTERS/Andrew Kravchenko

    Tекст: Антон Антонов

    В последние дни зарубежные корреспонденты начали массово обращаться за разъяснениями позиций Москвы о «первопричинах конфликта» на Украине, о которых говорит президент России Владимир Путин, сообщил политолог Федор Лукьянов.

    «Примета момента. В последние дни в относительно массовом количестве стали вдруг поступать обращения самых разных иностранных журналистов с просьбой объяснить, что это за такие «первопричины (root causes) конфликта», о которых говорит Путин», – сообщил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что Путин говорит о первопричинах уже много лет, как минимум два года – именно в такой формулировке, в целом об этом заявлялось еще до начала спецоперации. Однако, по словам политолога, ранее иностранных журналистов и экспертов этот вопрос почти не интересовал, либо воспринимался как второстепенный.

    «И внезапно заинтересовались, а может в этом, действительно, есть смысл? Большой прогресс, так через пару месяцев возьмутся по-настоящему анализировать», – заявил Лукьянов.

    Эксперт подчеркнул, что позиция России по украинскому конфликту на уровне заявлений президента не менялась более трех с половиной лет. Он добавил, что наблюдатели, в том числе западные, зачастую пытаются найти «динамику», чтобы «вычислять параметры компромисса». «А их нет. Это озадачивает», – заявил Лукьянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин не раз подчеркивал, что главная задача России – устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что невозможно политико-дипломатическое урегулирование ситуации без устранения первопричин конфликта.

    Комментарии (8)
    26 августа 2025, 09:59 • Новости дня
    Арбатова отказалась прощать разбившегося на спорткаре в Москве бизнесмена Белюскина
    Арбатова отказалась прощать разбившегося на спорткаре в Москве бизнесмена Белюскина
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мария Арбатова рассказала о подробностях аварии 2011 года, после которой ее муж скончался, обвинив бизнесмена Сергея Белюскина в фальсификации доказательств.

    Писательница Мария Арбатова заявила, что не простила бизнесмена Сергея Белюскина, который в 2011 году сбил ее мужа, передает Mash.

    Арбатова подчеркнула: «Он использовал связи, сфальсифицировал обстоятельства аварии и ушел от ответственности из-за истечения срока давности».

    По словам Арбатовой, Белюскин никогда не звонил ей и не являлся на судебные заседания. После аварии ее муж на протяжении нескольких лет проходил восстановление, однако два года назад скончался. Арбатова убеждена, что именно последствия травм, полученных в ДТП, приблизили смерть супруга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Живописном мосту в Москве погиб 57-летний бизнесмен Сергей Белюскин, когда ему стало плохо за рулем спорткара Aston Martin.

    Комментарии (15)
    25 августа 2025, 15:44 • Новости дня
    Ученые в Колумбии обнаружили новую ветвь человеческого рода

    Колумбийские исследователи выявили неизвестную линию рода людей Чекуа

    Tекст: Егения Караваева

    Результаты ДНК-анализа древних останков возле Боготы позволили ученым выделить уникальную родословную группы Чекуа, ранее не известную науке.

    Прежде неизвестная ветвь человеческого рода была обнаружена в ходе исследований ученых в Колумбии, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер».

    Эксперты провели полное секвенирование ДНК древних останков, найденных рядом с Боготой, что позволило выделить новую человеческую группу – Чекуа.

    Останки представителей этой группы были впервые обнаружены в 1992 году в районе, который и дал им название. Как отмечает исследователь из института генетики Национального университета Колумбии Андреа Касас, в работе использовалось сравнение результатов ДНК-анализа с материалами из других регионов американского континента.

    По итогам исследований выяснилось, что Чекуа имеют генетическую родословную, ранее неизвестную науке. Это открытие может существенно изменить представления о расселении и эволюции древних людей на территории Южной Америки.

    Как писала газета ВЗГЛД, ранее Медики в индийском округе Колар обнаружили у 38-летней женщины уникальную группу крови, ранее не встречавшуюся в мировой медицинской практике

    Комментарии (11)
    25 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Польша не смогла оплатить Starlink для Украины из-за вето Навроцкого
    Польша не смогла оплатить Starlink для Украины из-за вето Навроцкого
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Егения Караваева

    Власти Польши утратили возможность оплачивать интернет Starlink для Украины после вето президента Кароля Навроцкого на закон о поддержке украинских беженцев.

    Власти Польши не смогут продолжать финансировать спутниковый интернет Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи украинским беженцам, передает ТАСС.

    Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил: «Своим решением Кароль Навроцкий отключает украинский интернет, поскольку именно это де-факто означает его решение по закону о помощи украинским гражданам».

    Навроцкий пояснил, что наложил вето, потому что считает необходимым прекратить доступ безработных украинцев к бесплатным медицинским услугам и пособиям на детей. Без поддержки нового закона Польша не сможет продолжать оплачивать услуги Starlink и обеспечивать хранение электронных данных украинской администрации в безопасном месте.

    Министерство цифровизации Польши ранее сообщило, что с 2022 по конец 2024 года потратило 83,5 млн долларов на закупку и абонементы для 24,5 тыс. терминалов Starlink для Украины. В 2025 году планировалось выделить еще 20 млн долларов, однако из-за вето финансирование окажется невозможным. Договор между Варшавой и Киевом по Starlink действует до 30 сентября, а альтернативы этим терминалам польские ведомства пока не нашли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее перепалка возникла между Илоном Маском, Марко Рубио и Радославом Сикорским из-за слов Маска о возможном обрушении украинского фронта без Starlink. В этот же день Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink продолжит работу на Украине, несмотря на его личные разногласия с политикой Киева.

    Комментарии (14)
    26 августа 2025, 09:36 • Новости дня
    Hurriyet сообщила о возможной судьбе российского пловца Свечникова

    Hurriyet: Пловец Свечников мог выбраться на берег Босфора и выбросить чип

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российского пловца, участвовавшего в межконтинентальном заплыве через Босфор в Стамбуле, продолжают искать после того, как чип с его браслета был найден на берегу, пишет турецкая газета Hurriyet.

    Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе, мог выбраться на берег и выбросить чип, , передает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet.

    Турецкие власти начали расследование исчезновения спортсмена, а поисковые работы ведутся как на воде, так и на суше. Генконсульство РФ в Стамбуле поддерживает связь с турецкими властями, а супруга Свечникова уже прибыла в город для участия в поисках.

    Как рассказали организаторы, пловцам перед стартом выдавали браслеты с чипами, которые фиксировали только вход и выход из воды, но не имели GPS-навигации. Hurriyet пишет, что сейчас рассматриваются две версии: либо Свечников утонул, либо после старта вышел на берег и избавился от чипа. Родственница пловца сообщила, что последний сигнал с чипа был зафиксирован на берегу, после чего контакт пропал.

    В поисках задействованы водолазы и, как ожидается, к ним присоединится вертолет. Общая протяженность поисковой операции составляет около 30 километров вдоль Босфора, сообщает Anadolu.

    Организаторы соревнования подчеркнули, что во время заплыва были соблюдены высокие меры безопасности, а инцидент стал для них серьезным потрясением.

    Всего в заплыве участвовали 2896 человек, из них более 450 – россияне. Дистанцию в 6,5 километра смогли преодолеть 2665 пловцов. Согласно правилам соревнований, все участники брали на себя риски, связанные с возможными происшествиями, включая летальный исход, а стоимость участия составила 550 евро.

    Межконтинентальный заплыв проводится с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и в этом году прошел уже в 37-й раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен и тренер Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, организованном Национальным олимпийским комитетом. Он оказался единственным из трех пловцов, кто не пришел к финишу. Генконсульство России в Турции решило запросить у турецких властей данные о пропавшем пловце.

    Комментарии (13)
    25 августа 2025, 22:29 • Новости дня
    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского

    Трамп: Путин и Зеленский друг друга не любят, поэтому не могут встретиться

    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что главной преградой для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским считается отсутствие симпатии между лидерами, передает РИА «Новости».

    «Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними… на самом деле они (Путин и Зеленский) друг друга не любят»., – отметил Трамп.

    Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о причинах невозможности переговоров между российским и украинским президентами.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что не исключает возможность личной встречи с Зеленским, однако для проведения таких переговоров требуется создание определенных условий. По словам российского президента, подготовка и содержание возможной встречи должны быть тщательно проработаны.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.

    Комментарии (12)
    25 августа 2025, 19:31 • Новости дня
    Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей

    Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине непростой проблемой

    Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп признал, что рассчитывал на быстрое решение конфликта на Украине, но столкнулся с трудностями из-за личных разногласий сторон.

    Дональд Трамп отметил журналистам, что изначально считал российско-украинский конфликт самой легкой из современных проблем, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, ситуация оказалась сложнее из-за серьезных личных конфликтов между сторонами.

    Трамп заявил: «И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой легкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезными конфликтами личностей. Это один из таких моментов». Он также подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, уверен в прекращении противостояния в будущем. Американский президент добавил: «Но мы в конце концов это остановим. Мы остановим и это тоже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива урегулирования ситуации на Украине.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Америка не ожидает быстрого завершения конфликта на Украине, но надеется на достижение мира не позднее чем через полгода.

    Комментарии (17)
    26 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный аналитик Рожин: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ подготовили Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны ходы между подвалами, оборудованы минные ловушки. Кроме того, нужно учитывать особенности местности: город разделен рекой Оскол на две части. Поэтому операция российской армии по освобождению населенного пункта будет проходить по примеру Угледара, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Российские войска стремятся постепенно охватывать Купянск с севера и северо-запада. Причем бойцы зашли в северную окраину города. Это стало возможным после продвижения ВС России в районе Кондрашовки и Голубовки. Противник на этом фоне пытается давлением на фланги снизить темпы наступления нашей армии», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Также бои идут в районе Соболевки – к западу от Купянска», – добавил он, указав на постепенный охват «клешни» одной из ключевых дорог снабжения купянской группировки противника. «По другую сторону реки Оскол продолжаются сражения в районе Петропавловки. ВСУ пробуют контратаковать в направлении Синьковки – впрочем, без особого успеха», – пояснил собеседник.

    «Украинское командование периодически перебрасывает резервы на этот участок фронта, и те предпринимают локальные ответные атаки по обе стороны Оскола», – заметил Рожин. По его словам, противоборствующая сторона подготовила Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны подземные ходы между подвалами в многоэтажках, оборудованы минные ловушки и заминированы значимые здания и объекты инфраструктуры.

    Это одна из сложностей при освобождении города. «Кроме того, нужно учитывать особенности местности. Купянск разделен рекой на две части, при этом правобережная находится на возвышенности. Между тем, противник активно использует дроны, что тормозит наше продвижение», – добавил спикер.

    По его оценкам, операция российской армии будет проходить по «методу Угледара». «Наше командование избегает лобового штурма, и это правильно. Я думаю, цель – взять под контроль все основные дороги, которые ведут в Купянск, чтобы постепенно истощить группировку противника. Со временем появится возможность для полноценного захода в город и штурмовых действий», – детализировал Рожин.

    «Этот населенный пункт является важным логистическим хабом, где находится крупный железнодорожный узел. Его освобождение откроет ВС России подступы, в том числе к Балаклее и Изюму. Поэтому противник цепляется за Купянск, ведь потеря города может привести к серьезным для него осложнениям в Харьковской области», – заключил аналитик.

    Ранее появились сообщения о том, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением ВС России положение противника в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения», – приводит агентство его слова.

    Вместе с тем, с продвижением на окраинах Купянска российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Сооснователь проекта «Ватфор», военно-политический эксперт Сергей Полетаев указал, что в Купянске происходит то же, что и в Красноармейске (Покровске) месяц назад. «Внезапно обнаружилось, что бои ведутся уже в городе, до центральной площади осталось километр-полтора, а последний нормальный путь снабжения гарнизона (через Благодатовку) из-за близости фронта стал окончательно непроезжабельным», – написал он в Telegram-канале.

    «Остался еще проселок через Осиново вдоль железной дороги, но там особо не разгонишься, а значит – легче попасть под обстрел дронами. Такое впечатление, что этот участок фронта, как и Серебрянские леса южнее, командование ВСУ использовало как источник резервов, и вот источник этот начал наконец иссякать», – отметил Полетаев.

    О том, что российские войска вплотную подошли к основной западной линии снабжения украинского гарнизона в Купянске, все чаще пишут и ресурсы противника, признавая, что подтягивать подкрепление к городу ВСУ становится все сложнее, пишет военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил: речь об участке трассы Н-26, что пролегает между Соболевкой и Благодатовкой и тянется до Чугуева, а затем и до самого Харькова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России готовят окружение всей купянской группировки противника.

    Комментарии (6)
    26 августа 2025, 09:40 • Новости дня
    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал атаки на нефтепровод «Дружба» угрозой безопасности

    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию
    @ Егор Еремов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто увидел в атаках на нефтепровод «Дружба» попытку давления на Будапешт и угрозу энергетической безопасности страны.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, передает ТАСС.

    По его словам, эти атаки наносят ущерб именно Венгрии и Словакии, а не России, поскольку страны получают по «Дружбе» российское сырье.

    Сийярто отметил, что Киев действует с поддержкой Брюсселя, который игнорирует удары по нефтепроводу. Министр считает, что давление на Будапешт оказывается с целью заставить Венгрию изменить свою позицию по конфликту на Украине и вопросу вступления страны в Евросоюз.

    Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами Венгрии и выгодна только Украине. Сийярто добавил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, заявив, что при отказе занять проукраинскую позицию удары по «Дружбе» будут продолжены, что создаст угрозу энергетической безопасности Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности для нефтепровода «Дружба». Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу нефтепровода.

    Комментарии (6)
    25 августа 2025, 15:59 • Новости дня
    Спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговициной

    Поиски российской альпинистки Наговициной на пике Победы завершились

    Спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговициной
    @ @natalina_1022

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Операция по спасению Натальи Наговициной, находящейся без движения с 12 августа на высоте около 7 200 метров, завершилась безрезультатно, сообщил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.

    Работы по поиску российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы прекращены из-за погодных условий, передает ТАСС.

    По словам начальника базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова, попытка добраться до альпинистки на вертолете не удалась из-за отсутствия подходящей погоды.

    Наговицына с травмой ноги не может самостоятельно передвигаться и с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте примерно 7 200 метров. Попытки организовать операцию по спасению продолжались до сегодняшнего дня, но погодные условия не позволили спасателям завершить работу успешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.

    Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Альпинистка остается на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой.


    Комментарии (16)
    Алаудинов заявил о зачистке Серебрянского лесничества от ВСУ
    Москва пообещала восстановить разрушенные Украиной районы Донецка
    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать сделку с Россией
    В Турции рассказали о возможной судьбе российского пловца Свечникова
    Бастрыкин поручил СК помочь МЧС в спасении альпинистки Наговицыной
    Журналистку «Дождя» Монгайт объявили в международный розыск
    Арбатова отказалась прощать разбившегося на спорткаре в Москве бизнесмена

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США. Подробности

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

    Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры. Подробности

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАЬО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
