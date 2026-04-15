КНДР назвала японскую «Синюю книгу» по дипломатии «интриганским документом»
Ежегодный доклад японского внешнеполитического ведомства под названием «Синяя книга», который 19 апреля на заседании кабмина представил глава МИД Тосимицу Мотэги, ставит целью оправдать стремительную милитаризацию страны, говорится в опубликованном агентством ЦТАК заявлении для прессы начальника политического отдела Института японских исследований МИД КНДР.
Японский ежегодный доклад «Синяя книга» по дипломатии был подвергнут резкой критике со стороны КНДР, передает ТАСС.
Представитель МИД КНДР заявил, что этот документ служит оправданием быстрой милитаризации Японии и выставляет угрозу со стороны соседних государств для прикрытия собственных военных устремлений. В Пхеньяне подчеркнули: «Синяя книга» Японии является интриганским документом, оправдывающим её стремительные милитаристические действия версией об угрозе, исходящей от соседних стран».
КНДР не согласна с попытками Токио поставить под сомнение её статус как ядерного государства, закреплённый в конституции, и называет заявления Японии о необходимости «полного, проверяемого и необратимого отказа от ядерного оружия» провокацией, посягающей на суверенное право и безопасность страны. По мнению северокорейской стороны, обвинения Японии в адрес КНДР в создании угрозы и вызова региональной стабильности рассматриваются как демонстрация враждебности и конфронтационных намерений.
В заявлении отмечается, что Япония в своих докладах говорит о «миропорядке на основе правил», но умалчивает об агрессивных действиях США, следуя за Вашингтоном без собственной позиции. Дипломат КНДР назвал попытки Токио отрицать ядерный статус КНДР неприемлемыми, хулиганскими и смехотворными.
Также представитель МИД КНДР считает, что настоящая цель Японии – скрыть собственную «преступную сущность» и оправдать усиление военной мощи, что, по мнению Пхеньяна, расшатывает безопасность всего региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Японии Санаэ Такаити публично назвала КНДР ядерной державой.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о рисках из-за ужесточения риторики Токио о мнимых угрозах со стороны Пхеньяна.
Пекин также выразил решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне».