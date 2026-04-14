«Единая Россия» предложила обучать российский ИИ на госданных

Tекст: Елизавета Шишкова

На площадке Совета по инновационному и технологическому развитию партии прошёл круглый стол с участием министра цифрового развития Максута Шадаева, представителей экспертного сообщества и крупнейших IT-компаний, по итогам которого подготовили блок предложений к правительственному законопроекту об ИИ, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники дискуссии высказали мнение, что закон долен быть стимулирующим: государство задает понятные правила игры, но не душит инициативу избыточными запретами. Исполнительный директор Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Илья Семин подчеркнул, что задача заключается не в попытке «зарегулировать алгоритмы», а в установлении прозрачных норм для общественных отношений, возникающих при использовании ИИ. Такой подход, по его словам, позволяет быстрее выводить решения на рынок и масштабировать внедрение, не жертвуя при этом безопасностью пользователей: «Регулирование должно быть стимулирующим: минимум барьеров – максимум возможностей для развития отечественных технологий и обеспечения технологического суверенитета. Приоритетом остается безопасность граждан и защита их прав».

Ключевым элементом пакета предложений стала идея закрепить в законе возможность обучения российских моделей искусственного интеллекта на массивах государственных данных. В партии считают, что доступ к таким наборам информации станет серьезным драйвером развития национальных решений и повысит их конкурентоспособность на фоне зарубежных аналогов. Отдельно обсуждалась и нагрузка на бизнес: предлагается сделать режим информирования граждан об использовании ИИ более гибким, чтобы обязательное уведомление не превращалось в формальность и применялось только там, где это действительно важно для защиты интересов людей.

Существенные корректировки предложены и в части применения так называемых «доверенных» моделей ИИ. Вместо универсального требования использовать их во всех государственных системах и на объектах критической инфраструктуры, инициаторы предлагают привязать жесткие ограничения к конкретным рисковым сценариям – например, работе с чувствительными персональными данными или выполнению социально значимых функций. Аналогичный риск-ориентированный подход предлагают заложить и в правила маркировки контента, созданного с помощью ИИ: обязательная пометка должна распространяться на потенциально чувствительные или вводящие в заблуждение материалы, а не на любой сгенерированный текст или изображение.

Отдельный блок инициатив касается статуса суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта. «Единая Россия» предлагает сосредоточить внимание не на жесткой привязке всех этапов разработки к территории России, а на ключевых параметрах управления: решающим признаком должна стать контрольная роль российского юридического лица-разработчика над моделью. Такой подход, по замыслу авторов, позволит одновременно обеспечить технологический суверенитет, смягчить избыточные требования и сохранить возможности для международной кооперации. По итогам круглого стола перечень рекомендаций и поправок будет направлен в Минцифры и Правительство РФ для дальнейшей доработки законопроекта.