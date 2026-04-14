NYT: Дания выделила украинскому Николаеву 250 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Правительство Дании выделило около 250 млн долларов на восстановление Николаева, направляя туда 60% всей помощи на реконструкцию Украины, передает The New York Times.

Датский проект включает строительство, внедрение зеленой энергетики, развитие образования и малого бизнеса, а также разминирование.

«Я не знаю, почему Дания выбрала нас, но это наибольшая удача, которая у нас когда-либо была», – заявил советник регионального губернатора Дмитрий Тарасенко.

Сотрудничество началось в марте 2022 года по просьбе Владимира Зеленского.

Датская программа реализуется через некоммерческие организации и контрастирует с планом администрации американского президента, который ориентирован на коммерческие инвестиции. Американский проект предполагает создание многомиллиардного фонда с привлечением замороженных российских активов и частного капитала.

Западные дипломаты отмечают, что фонд Трампа может привлечь более 500 млрд долларов, открывая Украину для американских инвестиций в добычу полезных ископаемых, энергетику и дата-центры.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким считает, что благотворительная помощь и коммерческие инвестиции могут дополнять друг друга, создавая базу для будущего экономического роста.

Издание отмечает что сейчас население Николаева почти вернулось к довоенному уровню и составляет 470 тыс. человек, а подачу питьевой воды планируют восстановить в конце месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Дания выделила миллионы долларов на проекты водоснабжения в Николаеве. Позже датское министерство обороны анонсировало предоставление Киеву дополнительных 600 млн долларов.

США и Украина запланировали подписание соглашения о восстановлении страны в рамках «плана процветания».