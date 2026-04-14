    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе
    Новый спикер парламента Словении пообещал провести референдум о выходе из НАТО
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России на Ближнем Востоке
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России
    В Киеве пожаловались на охоту ВС РФ с помощью «Гераней» на огневые группы ВСУ
    Медведев высказался об идее блокады Ормуза США цитатой Оруэлла
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    14 апреля 2026, 05:54 • Новости дня

    В Ростовской области уничтожили беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В одном из районов Ростовской области в ночь на вторник нейтрализовали украинский беспилотник, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    Дрон поразили в Чертковском районе, указал Слюсарь в Max.

    «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – добавил губернатор.

    Он отметил, что беспилотная опасность сохраняется.

    Напомним, в ночь на понедельник в Неклиновском районе Ростовской области сбили беспилотники.

    13 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе

    Депутат Рады Вениславский сообщил об испытаниях системы перехвата «Орешника»

    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине проходят испытания технологий, предназначенных для якобы «перехвата» российских ракет средней дальности «Орешник», сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

    По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».

    Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.

    Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.

    Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».

    13 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, маршрут пролета БПЛА требует тщательной координации и согласия руководства стран, над которыми проходят беспилотники.

    Патрушев отметил: «Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит».

    Особо Патрушев подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролёта ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Он добавил, что это влечёт за собой соответствующие выводы и последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России принять ответные меры в случае игнорирования странами Прибалтики предупреждения о недопустимости использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаруженные за последние две недели четыре беспилотника в Финляндии оказались украинскими и были обезврежены, заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

    По словам Лохи, все четыре беспилотника, которые упали на территории Финляндии за последние две недели, оказались украинскими, передает РИА «Новости».

    В субботу полиция Финляндии обнаружила очередной беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Аппарат нес боеприпас, который был обезврежен контролируемым взрывом, уточнили правоохранители.

    Лохи отметил, что все инциденты с найденными дронами относятся к одной совокупности событий. Он также не исключил, что подобные случаи могут повториться в будущем.

    В конце марта в Финляндии зафиксировали три падения украинских беспилотников. Два из них нашли возле города Коувола, один из аппаратов имел неразорвавшийся боеприпас.

    Премьер-министр страны Петтери Орпо назвал падение аппаратов серьезным нарушением территориальной целостности.

    Ранее финское агентство STT сообщило об украинском происхождении трех упавших беспилотников.

    Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один дрон на льду озера Пюхяярви.

    13 апреля 2026, 13:39 • Новости дня
    Песков заявил о намерении России достичь мира на Украине переговорами
    Песков заявил о намерении России достичь мира на Украине переговорами
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова достичь мира на Украине политико-дипломатическим путем, однако спецоперация будет продолжаться, потому что пока не получается это сделать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия нацелена на мирное урегулирование ситуации на Украине с помощью переговорного процесса, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что приоритетным вариантом для Москвы остается достижение целей через политико-дипломатические переговоры.

    Он отметил, что до тех пор, пока переговоры не дали результата, специальная военная операция будет продолжаться.

    Ранее Песков сообщал, что Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию конфликта.

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в обязательном выполнении всех задач спецоперации.




    13 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Украинским ватерполистам присудили поражение за отказ играть с россиянами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международная федерация водных видов спорта присудила украинской сборной по водному поло поражение 0:5 за отказ выходить на матч против России.

    Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) зафиксировала техническое поражение сборной Украины по водному поло. Решение принято из-за отказа украинских спортсменов проводить матч против россиян в рамках розыгрыша Кубка мира, передает РИА «Новости».

    Встреча должна была состояться в понедельник в Гзире, на Мальте, и определяла седьмое место во втором дивизионе турнира. Федерация водного поло Украины обратилась с просьбой к World Aquatics отменить игру, но получила отказ и затем приняла решение бойкотировать матч.

    Сборная России по водному поло была допущена к участию в международных соревнованиях в ноябре 2025 года. В тот же период глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил на форуме «Россия – спортивная держава», что российская команда будет стремиться к победе, соблюдая спортивный принцип и уважение к соперникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала и отвернулся от флагов во время гимна России на молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе.

    Каноист с Украины Виталий Пристай отказался пожимать руку россиянину Сергею Свинареву после финала на молодежном чемпионате мира по гребле в Португалии.

    Спортсменка с Украины Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками после награждения на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду.

    13 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Минобороны зафиксировало 6 тыс. 558 нарушений Украиной пасхального перемирия
    Минобороны зафиксировало 6 тыс. 558 нарушений Украиной пасхального перемирия
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За время пасхального перемирия зафиксировано более 6,5 тыс. нарушений со стороны Украины: ВСУ нанесли 5844 удара квадрокоптерами, а также 694 раза обстреляли позиции ВС России из РСЗО и танков. Во Льгове в Курской области БПЛА ВСУ повредил АЗС «Роснефти», сообщили в Минобороны.

    В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего ВС России все группировки войск в зоне спецоперации с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, говорится в канале Max Минобороны.

    Однако, несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям войск России, а также гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    Всего было зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия, отчитались в Минобороны.

    В частности, во время перемирия беспилотный летательный аппарат противника повредил АЗС «Роснефти» в населенном пункте Льгов Курской области.

    Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 694 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.

    Также украинские формирования нанесли 5844 удара с использованием квадрокоптеров, в том числе 4685 ударов FPV-дронами, 266 октокоптерного типа, 144 самолетного типа и 749 сбросов боеприпасов с беспилотников, перечислили в Минобороны.

    В целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была снижена.

    С окончанием действия перемирия ВС России продолжили проведение спецоперации, подытожили в оборонном ведомстве.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал передать заинтересованным странам информацию о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ.

    13 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», – приводит Bloomberg слова Мадьяра, передает «Интерфакс».

    Он также подчеркнул, что Будапешт готов обсуждать с другими странами Евросоюза вопрос о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

    Ранее Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Газета Politico писала, что победа Мадьяра сулит проблемы главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    13 апреля 2026, 06:42 • Новости дня
    БПЛА уничтожены в Ростовской области
    БПЛА уничтожены в Ростовской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Неклиновском районе Ростовской области ночью сбиты беспилотники, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь отметил в Max, что информация о пострадавших среди населения и разрушениях на земле не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на линии соприкосновения было объявлен приуроченный к Пасхе режим прекращения огня. Пасхальное перемирие оставалось в силе до исхода дня 12 апреля. Украинские войска неоднократно нарушали перемирие.

    13 апреля 2026, 13:23 • Новости дня
    Украинскому блогеру пригрозили расправой после разоблачения фальсификаций ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский блогер Василий Мойсеенко под псевдонимом «Киевский ревизор» заявил, что его вместе с дочерью угрожают убить после расследования фальсификаций в Винницкой военно-врачебной комиссии.

    Украинский блогер Василий Мойсеенко, известный под псевдонимом «Киевский ревизор», рассказал, что ему и его дочери поступают угрозы убийством после публикации расследования о фальсификациях в Винницкой военно-врачебной комиссии, передает ТАСС.

    По информации издания «Страна», Мойсеенко считает себя независимым журналистом и общественным деятелем организации «Бюро по борьбе с экологическими преступлениями». Он также активно ведет страницу в TikTok, где на него подписаны почти 250 тыс. человек.

    В феврале, по словам Мойсеенко, его задержали сотрудники территориального центра комплектования, а после этого избили и признали годным к военной службе. Блогер начал собственное расследование и заявил: «Вывод медкомиссии был подделан, чтобы уничтожить «неудобного» журналиста». После публикации аудиозаписей разговоров с чиновниками военной медкомиссии, ему начали поступать угрозы.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. В украинских соцсетях регулярно появляются видео с насильственной мобилизацией и конфликтами между гражданами и сотрудниками военкоматов. На фоне нехватки людей в армии такие случаи приобретают массовый характер, а призывников в общественных местах часто задерживают силой, что вызывает негативную реакцию общества и появление новых терминов вроде «бусификация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские военкомы силой вытащили мужчину из маршрутки на глазах у пассажиров.

    Украинцы предупреждают сограждан о расположении патрулей в текстах частных объявлений.

    Жители Херсонской области мстят сотрудникам центров комплектования передачей координат российским военным.

    13 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» ликвидировали подполковника ВСУ Мидяновского

    Tекст: Антон Антонов

    На Харьковском направлении ликвидирован подполковник Андрей Мидяновский из 11-й бригады госпогранслужбы Украины, участвовавший в украинской карательной «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе с 2015 года, следует из некрологов.

    «Анализ некрологов показал, что 4 апреля в результате нашего огневого воздействия был уничтожен подполковник Андрей Мидяновский из 11-й бригады ГПСУ «Форпост» (участник АТО с 2015 года и идейный националист)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    На Харьковском направлении, по данным публикаций украинских волонтеров, расформированы как минимум семь рот 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а их личный состав был распределен между другими подразделениями, действующими по всему фронту Харьковской области.

    На Липцовском направлении изменений не произошло, ВСУ не осуществляли активных действий. В то же время, на Волчанском участке продолжается переброска резервов, где задействованы военнослужащие 113-й бригады территориальной обороны ВСУ, в основном мобилизованные предпенсионного возраста.

    На Великобурлукском направлении также существенных изменений не отмечено. Украинские инженерные подразделения и коммунальные службы продолжают укрепление позиций восточнее Великого Бурлука.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе ВСУ завершили доукомплектование подразделений, которые ранее считались элитными, мобилизованными украинцами.

    Украинские штурмовики, переброшенные на данный участок из учебных центров, не смогли полностью пройти боевое слаживание из-за массовых госпитализаций с сердечно-сосудистыми проблемами.

    Жители Глухова сообщают о перемещении испаноязычных иностранных наемников ВСУ, а в Сумском районе завершилась переброска резервов 92 и 209-го противотанковых батальонов, ранее находившихся в стратегическом резерве. Это связано с потерями ВСУ.

    В Краснопольском районе изменений не произошло.

    «12 апреля в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня За сутки враг неоднократно нарушал перемирие, нанося неизбирательные удары РСЗО, БПЛА и артиллерией», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пасхальное перемирие действовало до исхода дня 12 апреля. Украинские войска неоднократно нарушали его.

    13 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    «Хезболла» высмеяла заявления Украины о помощи Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными, она не в состоянии сама себе помочь, заявил заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати.

    Комати сообщил, что заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам Ближнего Востока в борьбе с Ираном и движениями сопротивления являются абсурдными, передает РИА «Новости».

    По его словам, Украина не может защитить даже саму себя и не способна защищать свой суверенитет, поэтому участие Киева в противостоянии с Ираном или силами сопротивления невозможно.

    Комати подчеркнул, что не располагает информацией о присутствии украинских специалистов в армии Израиля. Он отметил, что в «Хезболле» считают Украину союзником Израиля, а Израиль – союзником Украины.

    Политик также заявил, что Украина, по мнению «Хезболлы», используется Европой в противостоянии с Россией для сдерживания российского продвижения и политики России в Европе и мире. В этой связи Комати подчеркнул поддержку России в ее противостоянии с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    В ответ официальный Тегеран признал территорию Украины законной военной целью.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла данную инициативу киевских властей.

    13 апреля 2026, 22:29 • Новости дня
    На Украине заявили о планах Брюсселя и Мадрида выделить по 1 млрд евро помощи

    Минобороны Украины заявило о выделении Брюсселем и Мадридом помощи Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о решении Бельгии и Испании предоставить Киеву по 1 млрд евро военной помощи уже в этом году.

    Федоров заявил, что Бельгия и Испания выделят по одному миллиарду евро военной помощи Украине в текущем году, передает ТАСС. Он отметил, что провел переговоры с министрами обороны двух стран – Тео Франкеном из Бельгии и Маргаритой Роблес из Испании.

    Он уточнил: «Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. В этом году Испания также предоставляет 1 млрд евро». Эта информация была опубликована в его телеграм-канале.

    Кроме того, Федоров сообщил, что Бельгия подтвердила намерение передать дополнительные истребители F-16 и запчасти к уже имеющимся самолетам.

    Ранее украинское министерство обороны информировало о проведении 15 апреля заседания контактной группы по поставкам вооружений в формате «Рамштайн».

    Франкен анонсировал выделение Украине одного миллиарда евро в 2026 году.

    Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство задержкой поставок бельгийских истребителей F-16.


    13 апреля 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков заявил о нацеленности Европы продолжать войну на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа не скрывает своей линии, направленной на продолжение войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Европа не скрывает своей линии, направленной на продолжение войны на Украине, передает ТАСС.

    «Любые действия на подпитывание милитаристских военных устремлений киевского режима – это те шаги, которые не способствуют поискам мирного урегулирования», – заявил Песков.

    Он подчеркнул, что поддержка Европы способствует затягиванию конфликта и мешает поискам мирного решения. Представитель Кремля напомнил, что подобные шаги не ведут к деэскалации ситуации и осложняют любые переговорные инициативы.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отсутствии заинтересованности европейских лидеров в урегулировании конфликта на Украине. Вэнс назвал ситуацию сложной.

    Он также обвинил европейских лидеров в двуличии по вопросу поддержки Владимира Зеленского и призвал их донести до Киева необходимость мирных переговоров.

    В Кремле указали на отсутствие понимания мотивов Евросоюза для усиления участия в украинском конфликте.

    13 апреля 2026, 08:40 • Новости дня
    В МИД напомнили о подрыве доверия к западным гарантам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доверие Москвы к Украине и ее западным гарантам серьезно подорвано, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    Логвинов заявил, что доверие Москвы к Украине и её западным гарантам было серьёзно подорвано, передает РИА «Новости». Его комментарий прозвучал в контексте обсуждения возможности принятия резолюции Совбеза ООН по мирным договоренностям по Украине.

    «Думаю, не нужно напоминать, что наше доверие к украинской стороне и их возможным гарантам со стороны Запада серьёзно подорвано», – сказал Логвинов.

    Он обратил внимание, что западные страны неоднократно нарушали свои юридические обязательства, включая минские соглашения. Минск с 2014 по 2022 год был площадкой для мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе: первый протокол был подписан в сентябре 2014 года, а «Минск-2» – 12 февраля 2015 года. Эти документы предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и другие меры по политическому урегулированию ситуации.

    В МИД подчеркнули, что Киев систематически нарушал минские соглашения. После начала спецоперации бывшие лидеры Франции, Германии и Британии – Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Борис Джонсон – признавали, что их страны не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать их исполнения и рассматривали их лишь как способ выиграть время для укрепления позиций Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об обмане Москвы западными партнерами при подписании Минских соглашений.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в многократных нарушениях договоренностей о перемирии.

    Украинские власти с самого начала саботировали мирный процесс при поддержке своих западных союзников.

    13 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции российских войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (две попытки), Варачино в Сумской области и Калеников в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Также отражены три атаки ВСУ на Запорожском направлении из района Покровского в направлении пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Новоивановки и Катериновки в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанскими Хуторами, Ветеринарным и Зыбино.

    Противник при этом потерял до 25 военнослужащих и радиолокационную станцию.

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Кутьковки и Боровой в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 35 военнослужащих и шесть бронемашин.

    Параллельно подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Ильиновки и Артема в ДНР.

    При этом противник потерял более 55 военнослужащих и четыре бронемашины, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ у Новопавловки, Новоподгородного в Днепропетровской области и Белицкого в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 165 военнослужащих, а также девять бронемашин.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Диброва, Подгавриловки и Маломихайловки в Днепропетровской области и Воздвижевки в Запорожской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, отчитались в Минобороны.

    Напомним, Минобороны было зафиксировано 6558 нарушений Украиной режима перемирия. При этом ВС России продолжили проведение спецоперации только с окончанием действия перемирия.

    Небензя усомнился в компетентности Каллас из-за слов о Второй мировой
    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России
    Банк России опротестовал блокировку активов России в ЕС
    Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса
    В России разрешили применение новой вакцины от рака кишечника
    Суд арестовал студента за дебош в Мавзолее Ленина в Москве
    Продюсер Дворцов назвал дату приезда Пугачевой в Москву

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Венгры предпочли Орбану «мягкого националиста»

    Выборы в Венгрии ознаменовали конец 20-летнего правления партии «Фидес», из которых 16 лет страной руководил Виктор Орбан. По предварительным итогам, оппозиционная партия «Тиса» получит 138 мест в парламенте, а ее лидер Петер Мадьяр займет пост премьер-министра. Почему Виктор Орбан, который заручился поддержкой США, потерпел поражение и как новая власть Венгрии будет строить отношения с Россией? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

