Запорожская АЭС уведомила МАГАТЭ о потере внешнего электроснабжения
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили о полном отключении Запорожской АЭС от внешнего электроснабжения, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Она добавила, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, проинформированы о ситуации. Электроснабжение станции прекратилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1», при этом основная линия «Днепровская» остается неработоспособной с 24 марта.
Яшина отметила, что специалисты сейчас выясняют причину срабатывания автоматической защиты и отключения высоковольтной линии. На ЗАЭС уже запущены дизель-генераторы для поддержания работы оборудования в необходимых пределах.
В данный момент ведутся переговоры по согласованию режима тишины, чтобы провести ремонт основной линии электроснабжения. Нарушений пределов и условий безопасности на станции не зафиксировано, ситуация контролируется специалистами.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра вблизи Энергодара и является самой крупной в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности: на станции работают шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. С октября 2022 года объект находится в собственности России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская атомная электростанция полностью лишилась внешнего электроснабжения.
Ранее станция потеряла соединение с основной высоковольтной линией «Днепровская».
Международное агентство по атомной энергии сообщило о начале ремонта поврежденных сетей.