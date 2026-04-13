Вассерман отказался переизбираться в Госдуму

Tекст: Катерина Туманова

На выборах осенью по Преображенскому округу намерен баллотироваться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, до этого трижды избиравшийся в Думу от Ульяновской области.

«По мнению Анатолия Вассермана, решение сменить «прописку» легендарный хоккеист принял после того, как узнал, что господин Вассерман на второй срок уже не претендует», пишет «Коммерсант».

В 2021 году Вассерман победил в Преображенском округе Москвы, набрав 33,7% голосов и опередив Сергея Обухова из КПРФ, который получил 24,2%. Он баллотировался как самовыдвиженец. После избрания Вассерман присоединился к фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, оставаясь беспартийным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вассерман заявлял, что методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна. Он также рассказал, как учить детей думать в эпоху искусственного интеллекта. Вассерман говорил, что ругающиеся матом лишают себя и общества эмоций.