Украинскому блогеру пригрозили расправой после разоблачения фальсификаций ТЦК

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский блогер Василий Мойсеенко, известный под псевдонимом «Киевский ревизор», рассказал, что ему и его дочери поступают угрозы убийством после публикации расследования о фальсификациях в Винницкой военно-врачебной комиссии, передает ТАСС.

По информации издания «Страна», Мойсеенко считает себя независимым журналистом и общественным деятелем организации «Бюро по борьбе с экологическими преступлениями». Он также активно ведет страницу в TikTok, где на него подписаны почти 250 тыс. человек.

В феврале, по словам Мойсеенко, его задержали сотрудники территориального центра комплектования, а после этого избили и признали годным к военной службе. Блогер начал собственное расследование и заявил: «Вывод медкомиссии был подделан, чтобы уничтожить «неудобного» журналиста». После публикации аудиозаписей разговоров с чиновниками военной медкомиссии, ему начали поступать угрозы.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. В украинских соцсетях регулярно появляются видео с насильственной мобилизацией и конфликтами между гражданами и сотрудниками военкоматов. На фоне нехватки людей в армии такие случаи приобретают массовый характер, а призывников в общественных местах часто задерживают силой, что вызывает негативную реакцию общества и появление новых терминов вроде «бусификация».

