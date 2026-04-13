Деньги Долиной после аферы перевели в криптовалюту

Tекст: Дмитрий Зубарев

Курьер Анжела Цырульникова рассказала, что денежные средства, полученные от певицы Ларисы Долиной и других потерпевших по делу о мошенничестве с квартирой, переводились в криптовалюту, передает РИА «Новости».

По словам Цырульниковой, она забирала у потерпевших посылки, которые доставляла в пункт обмена криптовалюты, где сотрудники извлекали деньги, пересчитывали их и переводили на криптокошелек.

В материалах дела содержатся протоколы осмотра предметов, подтверждающие переписку курьера с криптобиржами. Позднее Цырульникова пыталась утверждать, что не знала о содержимом свертков, однако суд эти доводы не принял.

Ранее суд приговорил Цырульникову, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Андрея Основу к срокам от четырех лет до семи лет и трех месяцев лишения свободы за аферу с квартирой Долиной в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Суд установил, что обвиняемые совместно с неустановленными соучастниками похитили у певицы более 175 млн рублей и лишили ее права на квартиру, рыночная стоимость которой превышала 138 млн рублей.

Общий ущерб с учетом банковских комиссий и расходов на сделку следствие оценило в 317 млн рублей. Кроме того, осужденные похитили 2,7 млн рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 млн у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить передать еще 4,5 млн рублей, она раскрыла мошенничество и обратилась в полицию, после чего Цырульникову задержали с поличным в июле 2024 года при получении муляжа денег.

