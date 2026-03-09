«Локомотив» обеспечил первое место в Западной конференции КХЛ

Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.2 комментария
Ярославский «Локомотив» гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ярославский «Локомотив» обеспечил себе первое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата, сообщает ТАСС. После 64 матчей у команды 93 очка, что делает ее недосягаемой для минского «Динамо», который идет вторым с 83 очками при одинаковом количестве игр. До конца регулярного сезона у обеих команд запланированы еще четыре встречи.
В последнем матче «Локомотив» дома обыграл «Северсталь» из Череповца со счетом 4:3 в овертайме. В это же время минское «Динамо» проиграло московскому «Динамо» на выезде – 4:6, что и позволило ярославцам досрочно закрепиться на первом месте.
Действующий обладатель Кубка Гагарина, «Локомотив», начнет плей-офф с соперником, который займет восьмую строчку Западной конференции. За счет первого места команда гарантировала себе преимущество домашней площадки как минимум до финальной серии Кубка Гагарина.
Подобное преимущество может сыграть ключевую роль на решающих этапах плей-офф, где борьба за победу традиционно становится особенно напряженной.
