В «Единой России» победу Ворончихиной на Паралимпиаде назвали примером
Победа Варвары Ворончихиной в горнолыжной дисциплине «супергигант» на Паралимпиаде стала примером для спортсменов с инвалидностью, заявил координатор партпроекта «Единой России», паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
Терентьев, координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» и паралимпийский чемпион, отметил, что «звание паралимпийского чемпиона – это уже навсегда», передает «Единая Россия» в Telegram-канале.
«И я надеюсь, что она будет высоко нести его – чтобы на ее примере появилось еще больше людей, желающих заниматься горнолыжным спортом», – добавил он.
Терентьев выразил уверенность, что спорт будет способствовать социальной интеграции людей с инвалидностью. По его словам, сложные времена для российского спорта заканчиваются.
В «Единой России» поздравили Варвару Ворончихину с победой и выразили гордость за спортсменку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла первую золотую медаль для сборной России на зимней Паралимпиаде в Италии. Ворончихина выступила в классе LW 6/8-2. Спортсменка заявила, что это историческое событие, ведь впервые за 12 лет на соревнованиях прозвучал гимн России.
Ранее Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии.