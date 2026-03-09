Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.0 комментариев
Роспотребнадзор назвал причину отравления школьников в нижегородском Богородске
Роспотребнадзор назвал норовирус причиной массового отравления в Богородске
Причиной массового заболевания среди учеников школы №6 в Богородске стал норовирус первого генотипа, лабораторно подтвержденный у заболевших, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Ведомство уточняет, что очаг инфекции был выявлен после проведения исследований материала, взятого у больных детей, передает РИА «Новости».
В школе уже проведён необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, включая финальную дезинфекцию всех помещений. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования на пищеблоке обнаружились нарушения санитарного законодательства.
Властями будет возбуждено дело об административной ответственности в отношении виновных лиц. Ранее работа школы №6 была приостановлена, а региональный следственный комитет начал уголовное производство по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
4 марта в больницу были доставлены три ученика с признаками отравления после вспышки кишечной инфекции в школе Богородска, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Железнодорожном районе Ульяновска школу №62 закрыли на дезинфекцию после массового обращения школьников с симптомами отравления.