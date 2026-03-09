Роспотребнадзор назвал причину отравления школьников в нижегородском Богородске

Роспотребнадзор назвал норовирус причиной массового отравления в Богородске

Tекст: Дарья Григоренко

Ведомство уточняет, что очаг инфекции был выявлен после проведения исследований материала, взятого у больных детей, передает РИА «Новости».

В школе уже проведён необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, включая финальную дезинфекцию всех помещений. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования на пищеблоке обнаружились нарушения санитарного законодательства.

Властями будет возбуждено дело об административной ответственности в отношении виновных лиц. Ранее работа школы №6 была приостановлена, а региональный следственный комитет начал уголовное производство по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

4 марта в больницу были доставлены три ученика с признаками отравления после вспышки кишечной инфекции в школе Богородска, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Железнодорожном районе Ульяновска школу №62 закрыли на дезинфекцию после массового обращения школьников с симптомами отравления.