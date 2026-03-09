Премьер Грузии Кобахидзе поблагодарил российских тренеров за успехи на Олимпиаде

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Выступая на торжественной церемонии награждения спортсменов в президентском дворце в Тбилиси, председатель правительства выразил благодарность тренерам. «Этери Тутберидзе, Павел Слюсаренко внесли очень большой вклад в этот успех», – сказал он.

Кобахидзе заявил об историческом успехе грузинской сборной – серебряную медаль завоевали в танцах на льду Анастасия Метелкина и Лука Берулава, в подготовке которых участвовал Павел Слюсаренко.

Грузинский фигурист-одиночник Ника Эгадзе стал в январе чемпионом Европы, он тренируется у Этери Тутберидзе. Победителями ЧЕ-2026 также стали Анастасия Метелкина (родом из Владимира) и Лука Берулава, уроженец Москвы. По словам главы правительства, «впереди у Грузии еще много успехов».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, фигуристка Диана Дэвис, дочь знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе, вместе с фигуристом Лукой Берулава были знаменосцами сборной Грузии на открытии зимних Олимпийских играх в Милане.

Диана Дэвис и ее партнер в танцах на льду Глеб Смолкин ранее представляли Россию, как и другие олимпийцы – фигуристы Анастасия Губанова (женское одиночное катание) и Анастасия Метелкина (спортивные пары).

Таким образом, половина сборной Грузии на прошедших Играх – бывшие россияне.

За серебро на Играх правительство Грузии назначило финансовую премию в 500 тыс. лари (около 184 тыс. долларов).

Олимпийцы также получили ордена Чести.