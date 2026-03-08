Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Росавиация ввела ограничения работы подмосковного аэропорта Жуковский
В аэропорту Жуковский временно ограничили прием и выпуск воздушных судов
В подмосковном аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, связанные с повышенными мерами обеспечения безопасности полетов.
Представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал об изменениях в графике работы авиаузла, передает Telegram-канал представителя ведомства.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в официальном сообщении.
По словам представителя регулятора, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Ранее в воскресенье аэропорт Раменское в Жуковском уже вводил временные ограничения полетов.
До этого аэропорт Сочи временно ограничивал прием и выпуск самолетов.