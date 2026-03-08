«Рубин» прервал длительную беспроигрышную серию лидера РПЛ «Краснодара»

«Рубин» прервал 10-матчевую серию без поражений «Краснодара» в РПЛ

Tекст: Мария Иванова

Встреча 20-го тура завершилась победой хозяев со счетом 2:1, передает ТАСС. Голами в составе победителей отметились Назми Грипши и Константин Нижегородов, а у гостей единственный мяч в компенсированное время забил Джон Кордоба.

Проведение игры находилось под вопросом из-за сильного похолодания в столице Татарстана. Однако контрольный замер температуры за час до начала показал минус 12 градусов, что соответствует регламенту и позволило начать матч по расписанию.

Казанцы одержали первую официальную победу при тренере Франке Артиге и остановили серию «быков» из десяти игр без поражений. В прошлый раз южане проигрывали в чемпионате страны 21 сентября 2025 года петербургскому «Зениту».

«Краснодар» остался лидером таблицы с 43 очками, но упустил шанс увеличить отрыв от ближайшего преследователя. «Рубин» набрал 26 баллов и сейчас располагается на седьмой строчке чемпионата России.

