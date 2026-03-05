NYT: США до атак на Иран начали тайно вооружать иранских курдов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, «центральное разведывательное управление США ранее передавало стрелковое оружие силам иранских курдов в рамках секретной программы, нацеленной на дестабилизацию Ирана, она была начата еще до идущей сейчас войны», передает ТАСС.

Отмечается, что Вашингтон рассчитывал таким образом «рассеять внимание руководства Ирана или спровоцировать кризис в сфере безопасности». Курдские подразделения, лояльные США и базирующиеся в Ираке, формируют вооруженные отряды, которые могут быть использованы для вторжения в Иран. Между тем, по словам источников, внутри администрации США до сих пор ведутся споры о целесообразности такого шага.

Как уточнил NYT, у курдских формирований нет танков или тяжелого вооружения, поэтому самостоятельно они не смогут свергнуть правительство Ирана. Американский портал Axios также сообщил, что ряд группировок среди курдских формирований готовятся к возможной наступательной операции против иранских властей при поддержке спецслужб США и Израиля.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге подчеркнула, что американский президент Дональд Трамп недавно провел переговоры с лидерами курдов. Она заверила, что Вашингтон не намерен использовать силы курдов против властей Ирана.

Ранее сообщалось, что военизированные курдские формирования создали коалицию и перебросили силы к иранской границе для возможного начала масштабного наступления на северо-западе Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прессе сообщили о начале наземных военных действий курдских сил против Ирана. Источник в силах безопасности исламской республики опроверг сведения о проникновении тысяч бойцов через границу. Президент США Дональд Трамп ранее обсудил ход конфликта с лидерами курдских фракций Ирака.