О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Axios: Курды сосредоточили тысячи бойцов на границе для атаки на Иран
Военизированные курдские формирования создали коалицию и перебросили силы к иранской границе для возможного начала масштабного наступления на северо-западе Ирана, сообщают СМИ.
Курдские вооруженные группы, действующие вдоль ирано-иракской границы, готовятся к наземному наступлению на фоне продолжающихся ударов Вашингтона и Тель-Авива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.
Несколько фракций заранее сформировали коалицию и располагают тысячами бойцов в приграничных районах.
Часть участников формирований в последние недели перебросили из лагерей в Иракском Курдистане на иранскую сторону. Некоторые группы, предположительно, получают поддержку разведслужб Израиля и США для усиления давления на Тегеран и провоцирования внутренних волнений.
В Белом доме ранее заявили, что президент Дональд Трамп не одобрял план оказания помощи курдским формированиям для нападения на Иран.
Ранее в прессе сообщили о начале наземных военных действий курдских сил против Ирана. Источник в силах безопасности исламской республики опроверг сведения о проникновении тысяч бойцов через границу. Президент США Дональд Трамп ранее обсудил ход конфликта с лидерами курдских фракций Ирака.