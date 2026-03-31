Ученые сообщили о возможных ярких полярных сияниях во вторник

Ученые ИКИ РАН спрогнозировали магнитные бури и полярные сияния во вторник

Tекст: Мария Иванова

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, на которые ссылается Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, вечером во вторник начнётся магнитная буря, которая, как подчеркнули специалисты, «почти наверняка будет сопровождаться интенсивными полярными сияниями».

Космическая погода на 31 марта оценивается как существенно возмущённая: за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась временно спокойной, но на Солнце произошла вспышка высшего уровня X1.4.

Учёные отмечают, что это первая с 4 февраля мощная вспышка, сопровождавшаяся крупным и скоростным выбросом плазмы. Направление движения выброса остаётся предметом обсуждения, однако консенсус в том, что плазменное облако заденет Землю краем уже во вторник вечером, вызвав магнитные бури среднего уровня. При этом возможен широкий разброс последствий: от полного отсутствия эффекта до бурь уровня G4.

Ожидается, что удар придётся на тёмное время суток, поэтому интенсивные полярные сияния почти наверняка начнут наблюдаться одновременно с началом бури. Момент прихода солнечного вещества можно отслеживать по графикам солнечного ветра на сайте xras.ru, которые строятся по данным спутников в точке Лагранжа L1 на расстоянии около 1,5 млн км от Земли. Проход фронта облака через них должен проявиться резкими скачками скорости ветра и индукции магнитного поля.

По оценке лаборатории, вспышечная активность Солнца сейчас растёт. Интервал между выбросами массы 28 и 30 марта составил двое суток, и, если считать его характерным временем накопления энергии, следующая сильная вспышка возможна уже в среду. При этом сами учёные подчёркивают условность таких прикидок, а математические модели дают на сегодня около 20% вероятности новой вспышки уровня X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, максимальная солнечная активность с середины января ожидалась к вечеру 19 марта и должна была вызвать длительную магнитную бурю с полярными сияниями до средней полосы России.

Самый мощный за два месяца геомагнитный шторм уровня G3 вызвал вспышку полярных сияний вплоть до широт Москвы. Позже к Земле подошло еще одно облако плазмы и ученые предупредили о возможном начале второго, более мощного этапа полярных сияний.