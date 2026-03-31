    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    Израиль утвердил смертную казнь для террористов
    Иран назвал Зеленского единственной проблемой в отношениях с Украиной
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Остров свободы сопротивляется на грани

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим.

    31 марта 2026, 10:20 • Новости дня

    Ученые сообщили о возможных ярких полярных сияниях во вторник

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник вечером ожидается начало магнитных бурь средней мощности, которые должны принести заметные полярные сияния из-за удара плазменного облака по магнитному полю Земли.

    По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, на которые ссылается Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, вечером во вторник начнётся магнитная буря, которая, как подчеркнули специалисты, «почти наверняка будет сопровождаться интенсивными полярными сияниями».

    Космическая погода на 31 марта оценивается как существенно возмущённая: за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась временно спокойной, но на Солнце произошла вспышка высшего уровня X1.4.

    Учёные отмечают, что это первая с 4 февраля мощная вспышка, сопровождавшаяся крупным и скоростным выбросом плазмы. Направление движения выброса остаётся предметом обсуждения, однако консенсус в том, что плазменное облако заденет Землю краем уже во вторник вечером, вызвав магнитные бури среднего уровня. При этом возможен широкий разброс последствий: от полного отсутствия эффекта до бурь уровня G4.

    Ожидается, что удар придётся на тёмное время суток, поэтому интенсивные полярные сияния почти наверняка начнут наблюдаться одновременно с началом бури. Момент прихода солнечного вещества можно отслеживать по графикам солнечного ветра на сайте xras.ru, которые строятся по данным спутников в точке Лагранжа L1 на расстоянии около 1,5 млн км от Земли. Проход фронта облака через них должен проявиться резкими скачками скорости ветра и индукции магнитного поля.

    По оценке лаборатории, вспышечная активность Солнца сейчас растёт. Интервал между выбросами массы 28 и 30 марта составил двое суток, и, если считать его характерным временем накопления энергии, следующая сильная вспышка возможна уже в среду. При этом сами учёные подчёркивают условность таких прикидок, а математические модели дают на сегодня около 20% вероятности новой вспышки уровня X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, максимальная солнечная активность с середины января ожидалась к вечеру 19 марта и должна была вызвать длительную магнитную бурю с полярными сияниями до средней полосы России.

    Самый мощный за два месяца геомагнитный шторм уровня G3 вызвал вспышку полярных сияний вплоть до широт Москвы. Позже к Земле подошло еще одно облако плазмы и ученые предупредили о возможном начале второго, более мощного этапа полярных сияний.

    28 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце крупный выброс плазмы перед лунной миссией

    Tекст: Мария Иванова

    Крупная вспышка на Солнце вызвала выброс плазмы, который может частично задеть Землю и повлиять на подготовку ближайшего пилотируемого полета к Луне, сообщили ученые ИКИ РАН.

    По данным коронографов и рентгеновских профилей, на Солнце сейчас развивается крупный выброс плазмы, сообщили в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Там отметили: «На Солнце происходит крупный выброс плазмы. Возможно влияние на старт лунной миссии».

    Особое внимание событию уделяется из-за запланированного в ночь на 2 апреля первого с 1972 года пилотируемого полета к Луне. Экипаж из четырех человек должен впервые за более чем полвека выйти за пределы защитного действия магнитного поля Земли.

    Ученые поясняют, что на околоземных орбитах проявления космической погоды ограничиваются колебаниями магнитного поля, изменениями плотности атмосферы и ростом числа заряженных частиц. На дальних орбитах корабль оказывается прямо в облаке солнечной плазмы, которое на несколько суток окутывает планету, поэтому активность светила в ближайшие дни будут отслеживать особенно внимательно.

    На данный момент специалисты оценивают вероятность прихода плазмы к Земле как скорее низкую: центр облака, по имеющимся данным, отклонен примерно на 60° от направления на планету и смещен вниз. В таких условиях возможны только касания периферийных, самых внешних частей плазменного облака, окончательные выводы дадут расчеты, которые планируется опубликовать сегодня.

    По некоторым признакам на Солнце начинается системный рост активности, который может продолжаться всю следующую неделю. Ранее, в ноябре прошлого года, солнечная активность уже приводила к переносу запуска: по заявлению агентства NASA, старт спутников ESCAPADE к Марсу был сдвинут из-за солнечных бурь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вспышка солнечной активности может создать дополнительные риски для экипажа первого за полвека пилотируемого полета к Луне.

    Ученые РАН в начале года предупредили о формировании на северо-восточной части Солнца крупной активной области и о возможном влиянии ее роста на запуск лунной миссии Artemis 2.

    28 марта 2026, 17:23 • Новости дня
    Синоптики предупредили о резком подъёме уровня рек в Подмосковье

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни уровень воды в реках Московской области может вырасти на 20–70 сантиметров из-за быстрого таяния снега и тёплой погоды, сообщил синоптик Михаил Леус.

    О надвигающемся пике весеннего половодья в столичном регионе сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Он отметил: «Активное таяние снега приведет к росту уровня воды в реках Московского региона на 20–70 см в ближайшие два-три дня». По его оценке, столь резкий подъём связан с завершением таяния снега и аномально высокими для конца марта температурами воздуха.

    По словам синоптика, финал марта и первые дни апреля пройдут под влиянием барического гребня, погода будет спокойной, облачной и в основном сухой. В Москве до конца марта днём ожидается до плюс 15–17 градусов, по области до плюс 13–18 градусов, а в начале апреля воздух прогреется до плюс 17–19 градусов, при этом ночные температуры постепенно выйдут из зоны заморозков.

    В таких условиях ускорится таяние снежного покрова, которого в южных районах региона ещё около четверти метра. Это, по прогнозу Леуса, вызовет в ближайшие два-три дня суточный рост уровня воды в реках на 20–70 см. Затопления пойм рек Северка и Пахра усилятся, на реках Нерская и Лусянка уровень воды приблизится к отметке бровки поймы с риском выхода воды на неё. В течение двух-трех суток все реки Московского региона очистятся ото льда.

    По информации областного управления МЧС, возможен перелив низководных мостов и автодорог местного значения, особенно в Домодедовском и Луховицком районах. Ведомство прогнозирует вероятность подтопления подвальных помещений, стен и фасадов первых этажей зданий, а также низменных приусадебных участков и дворов.

    Спасатели предупреждают, что на водоёмах, где ещё сохраняется ледяной покров, лёд уже не сплошной, имеет недостаточную толщину и прочность. Выход и выезд на такой лёд признаны опасными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр сообщил о выходе воды на пойму в Московской области и ряде других регионов и о повышении уровня рек на 0,4–0,7 метра.

    МЧС по Московской области предупредило о риске весеннего подтопления 575 жилых домов в 106 населенных пунктах региона.

    Ранее Гидрометцентр фиксировал выход рек из берегов в Московской области и сообщал о превышении уровня воды на отдельных участках.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 03:20 • Новости дня
    Запуск лунной миссии НАСА «Артемида II» запланирован на 1 апреля

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж из четырех: троих американцев и канадца, среди которых первая женщина, первый человека не белой расы и первый канадец, отправятся к Луне, сообщили в Национальном управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

    «НАСА будет вести прямую трансляцию предстартовых, стартовых и основных событий предстоящего пилотируемого испытательного полета Artemis II («Артемида II»)  вокруг Луны. Запуск запланирован на 18.24 по восточному времени в среду, 1 апреля, с двухчасовым стартовым окном. Дополнительные возможности для запуска будут доступны до понедельника, 6 апреля», – сообщили в ведомстве.

    «Артемида II» – первая пилотируемая миссия НАСА в рамках программы «Артемида», запуск которой состоится с космодрома имени Кеннеди во Флориде. В ходе миссии астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен отправятся в примерно 10-дневное путешествие вокруг Луны.

    Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя SLS (Space Launch System), что позволит НАСА впервые протестировать системы жизнеобеспечения космического корабля «Орион» с людьми на борту, заложив основу для будущих пилотируемых миссий «Артемида».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА в феврале объяснил перенос старта миссии «Артемида II» на Луну. Полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году. Ученые сообщили о риске солнечной вспышки перед лунной миссией.

    29 марта 2026, 23:59 • Новости дня
    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    С 30 марта по 1 апреля в Московской области будет действовать повышенный уровень погодной опасности из-за половодья на некоторых реках региона, сообщили специалисты Гидрометцентра России.

    «Ожидается, что в период с 30 марта по 1 апреля в Московской области увеличится интенсивность подъема уровня воды, ожидается достижение отметки опасного явления «высокое половодье» на ряде рек», – сообщили в Гидрометцентре ТАСС.

    Там уточнили, что под угрозой оказались река Протва у поселка Верея, река Катыш у села Троицкое и река Нерская у города Куровское.

    По словам представителей Гидрометцентра, в результате возможного достижения опасного уровня воды произойдет затопление речных пойм, а также некапитальных сооружений и участков дорог, расположенных в этих зонах.

    Оранжевый уровень опасности – предпоследний по шкале метеорологических предупреждений. Он обозначает опасные погодные условия и высокую вероятность возникновения стихийных бедствий и ущерба. Предупреждение будет действовать с 21:00 мск текущих суток до 20:00 мск 1 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС по Московской области предупредило о риске весеннего подтопления 575 жилых домов в 106 населенных пунктах региона. Синоптики предупредили о резком подъёме уровня рек в Подмосковье


    30 марта 2026, 03:07 • Новости дня
    Роскосмос показал, как выглядит из космоса шквалистый ветер и ливни в Дагестане

    Tекст: Катерина Туманова

    Роскосмос разместил видео с космической высоты непогоды над Дагестаном, съмку сделали спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

    «Мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря, вызвал масштабное наводнение в Республике», – подписали пост в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане эвакуировали более 3 тыс. 300 человек из-за паводка. Среди эвакуированных оказались 1 тыс. 33 ребенка. В Хасавюртовском районе Дагестана после мощных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации. В дагестанском Буйнакске ввели режим ЧС из-за угрозы оползней.

    Власти Дагестана приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений и последствий непогоды. Глава Дагестана назвал антирекордным объем обрушившихся на республику дождей.


    29 марта 2026, 09:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали солнечное и сухое воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сухая и солнечная погода, температура воздуха до плюс 19 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил, что в воскресенье в Москве ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха достигнет плюс 19 градусов, передает РИА «Новости». Он отметил, что в столице и области в течение дня сохранится ясная атмосфера без осадков.

    По словам Тишковца, температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Он напомнил, что температурный рекорд для этой даты был зафиксирован в 2020 году и составил плюс 17,4 градуса.

    Ветер в регионе будет северо-восточного и восточного направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Как уточнил синоптик, существенных изменений атмосферного давления не ожидается, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о солнечной погоде без осадков в Москве.

    Теплая погода до плюс 19 градусов в Москве в воскресенье ожидается под влиянием теплого сектора циклона.

    В столице прогнозировалась сухая и теплая погода с температурой до плюс девяти градусов и превышением ноябрьской климатической нормы на шесть–семь градусов.

    28 марта 2026, 11:44 • Новости дня
    Баканов анонсировал появление стартового стола для лёгких ракет на Восточном

    Tекст: Мария Иванова

    В 2026 году на космодроме Восточный заработает третий по счету стартовый стол, предназначенный для запуска лёгких ракет, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Стартовый стол для ракет лёгкого класса появится на космодроме Восточный в 2026 году и станет третьей пусковой площадкой объекта, передает РИА «Новости». Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    «Космодром развивается. Глобально на ближайший год три стартовых стола. Это «Ангары-А5» тяжёлая, «Союз-2» и лёгкого класса ракета», – сказал Баканов в эфире Первого канала.

    Первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года, тогда стартовала ракета «Союз-2». Первая «Ангара» была запущена с космодрома 11 апреля 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года на космодроме Восточный стартовый стол для тяжелых ракет семейства «Ангара» ввели в эксплуатацию. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил космодром Восточный и провел совещание по вопросам его развития.

    29 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    В Росархиве сохранили уникальные фото подготовки первых космонавтов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские архивы хранят обширные фотоколлекции обо всех советских космонавтах, включая членов Первого отряда, которые готовились, но так и не полетели в космос, рассказали в Росархиве.

    Российские архивы обладают уникальными фотоколлекциями, посвящёнными подготовке советских космонавтов, включая даже тех, кто так и не побывал в космосе, сообщает РИА «Новости». В Росархиве рассказали, что Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) собрал свыше 53 тыс. фотодокументов, из которых около 35 тыс. – черно-белые и 18 тыс. – цветные негативы.

    Наибольшее внимание уделено таким легендарным личностям, как Юрий Гагарин, Герман Титов, Георгий Береговой, Валерий Быковский, Борис Волынов, Георгий Гречко, Владимир Джанибеков, Алексей Леонов, Валентина Терешкова и другие. Большая часть снимков посвящена различным этапам отбора и подготовки космонавтов, включая медосмотры, парашютные, летные и теоретические тренировки, а также занятия на тренажёрах.

    Директор РГАНТД Марина Малютина рассказала, что фотоколлекция охватывает моменты примерки скафандров, сдачи экзаменов, утверждения экипажей, предполетные и послеполетные мероприятия, встречи с делегациями, награждения в Кремле и зарубежные поездки космонавтов. Архив также содержит фотографии из личной жизни: отдых, праздники, встречи в домашней обстановке, в театрах, парках и музеях.

    Малютина подчеркнула, что благодаря этим снимкам можно узнать больше о личных интересах космонавтов, их хобби и семейном досуге. По её словам, «кто-то любил рыбалку, охоту, а кто-то предпочитал редкие минуты отдыха провести с книгой или газетой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил проведение нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

    О назначении Олега Кононенко директором Центра подготовки космонавтов Дмитрий Баканов заявил во время пуска ракеты «Союз-2.1а».

    Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов передал в музей детского центра «Артек» в рамках работы по сохранению реликвий о первом космонавте.

    29 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Меликов сообщил о сохранении критической ситуации в трех районах Дагестана

    Tекст: Ольга Иванова

    Несмотря на ослабление неблагоприятных погодных явлений в Дагестане, в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе сохраняются серьезные проблемы с подтоплениями и электроснабжением, заявил глава республики Сергей Меликов.

    Все угрозы, связанные с непогодой в Дагестане, идут на спад, выразил надежду глава республики Сергей Меликов, передает РИА «Новости». Он отметил, что власти переходят к следующему этапу – оценке последствий стихии и принятию решений для ликвидации ущерба, а также оказанию помощи пострадавшему населению. «Мы сегодня на оперативном штабе подвели черту под активной фазой чрезвычайной ситуации в Дагестане, и будем надеяться, что она миновала, и все угрозы природного характера пошли на спад», – заявил Меликов.

    При этом глава Дагестана подчеркнул, что наиболее сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и части Хасавюртовского района. В этих населённых пунктах остаются проблемы с подтоплениями и электроснабжением, вызванные недавней непогодой. Меликов уточнил, что именно здесь ситуация остается наиболее критичной и требует особого внимания со стороны экстренных служб и властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасавюрт восстановили после вынужденного перерыва.

    Ранее власти Дагестана ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. В Махачкале объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне подтоплений.

    29 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Температура в Москве достигла майских значений в марте

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице России воздух прогрелся до плюс 17,8 градуса, что характерно для второй пятидневки мая, а не для конца марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Температура воздуха в Москве в воскресенье достигла значений, характерных для второй пятидневки мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    По его словам, к 15.00 на метеостанции ВДНХ термометры впервые в этом году поднялись выше отметки в пятнадцать градусов. Максимальное значение составило плюс 16,7 °C, что почти приблизилось к рекорду 2020 года, когда было зафиксировано плюс 17,4 °C. В Тушино и на территории МГУ температура также достигла плюс 16,6 °C, а в центре города, на Балчуге – плюс 17,8 °C.

    Тишковец отметил, что воздух продолжает прогреваться, и не исключил установления нового температурного рекорда для этого времени года. Синоптик подчеркнул, что подобные показатели обычно фиксируются только во второй декаде мая, что указывает на аномально теплую погоду для конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о солнечной погоде без осадков в Москве.

    Синоптики ожидают сухую и солнечную погоду с температурой воздуха до плюс 19 градусов в воскресенье.

    30 марта 2026, 11:46 • Новости дня
    Российские школьники завоевали высшие награды на конкурсе в Китае

    Tекст: Ольга Иванова

    Все участники российской сборной получили призовые места на Beijing Youth Science Creation Competition в Китае, в команду вошли школьники – победители национального конкурса «Ученые будущего».

    Вся команда российских школьников завоевала высшие награды на престижных научно-технических конкурсах в Китае, сообщает Telegram-канал МГУ имени М.В.Ломоносова.

    Ребята выступили на Пекинском конкурсе молодежных изобретений, представив свои работы среди сильнейших молодых изобретателей. В сборную вошли победители российского конкурса «Учёные будущего», проходившего в рамках международного фестиваля НАУКА 0+.

    Участники продемонстрировали проекты по искусственному интеллекту, беспилотным технологиям, экологии и медицине. Среди них – инновационный FPV-дрон, система точечного опрыскивания сорняков с помощью нейросетей, самоочищающиеся покрытия и биоматериалы для восстановления тканей.

    Александр Павлов был награжден первым призом за разработку универсальной рамы для FPV-дрона. Александр Сухоцкий получил второй приз за систему точечного опрыскивания сорняков, а Кира Константинова и Степан Алясев заняли первое место в секции «Физика и астрономия», изготовив фотокаталитический самоочищающийся материал на основе диоксида титана.

    Анна Куцова завоевала второе место в той же секции за создание сорбента для удаления лекарственных загрязнений. Анна Калмыкова стала обладательницей первого приза в категории «Медицина и здоровье», разработав биосовместимые волокнистые мембраны. Алевтина Карева отмечена вторым призом в разделе «Химия» за квантово-химическое моделирование фоторедокс-катализаторов.

    30 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Китайская ракета Kinetica-2 успешно вывела три спутника

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае новая ракета-носитель Kinetica-2 совершила дебютный полет, доставив на низкую орбиту три спутника для коммерческих космических проектов.

    Первый запуск новой китайской ракеты-носителя Kinetica-2 состоялся в понедельник, передает ТАСС.

    Старт был произведен с площадки для коммерческих проектов «Дунфэн» космодрома Цзюцюань в Северном Китае в 19:00 по пекинскому времени, что соответствует 14:00 по Москве.

    Ракета обеспечила вывод на орбиту трех аппаратов: «Синьчжэнчэн-01», «Синьчжэнчэн-02» и «Тяньши-01». По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, Kinetica-2 является двухступенчатой ракетой с диаметром обтекателя 4,2 м, длиной 52 м и способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 12 т полезной нагрузки.

    Пекин продолжает активно развивать национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для исследования Луны. При поддержке государства китайские специалисты прорабатывают возможности изучения астероидов и Марса, а на орбите Земли уже функционирует китайская космическая станция, открытая для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска и побил собственный рекорд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания CAS Space в прошлом году осуществила запуск ракеты Kinetica-1 с двумя китайскими и одним пакистанским спутником с площадки «Дунфэн» космодрома Цзюцюань.

    В марте Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники CASC провела два успешных запуска ракет «Чанчжэн-8А» и «Чанчжэн-2D» с разных космодромов, выведя на орбиты партии интернет- и экспериментальных спутников.

    итайская ракета-носитель «Цзелун-3» 12 февраля вывела на орбиту семь спутников с морской платформы у побережья провинции Гуандун, среди которых был пакистанский аппарат PRSC-EO2.

    30 марта 2026, 09:50 • Новости дня
    Синоптик: Март 2026 года станет самым теплым в Москве за всю метеоисторию

    Tекст: Мария Иванова

    Март 2026 года в столице обещает побить температурный рекорд, так как среднемесячная температура уже достигла +4,5 градуса против прежних +4,4 °C.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «март-2026 станет самым теплым в Москве за всю метеоисторию», передает его Telegram-канал.

    По данным специалиста, на 30 марта среднемесячная температура воздуха в столице составляет +4,5 градуса, тогда как рекордно теплый март 2007 года был со средним значением +4,4 °C.

    Превышение над климатической нормой, по расчетам синоптика, достигло +5,5 градуса. Он отметил, что в понедельник и вторник в Москве сохранится майское тепло, поэтому сомнений в установлении нового температурного рекорда у метеорологов не осталось.

    Тишковец также привел долгосрочную статистику. За последний 30-летний климатический цикл в 11 случаях март в Москве соответствовал статусу четвертого зимнего месяца, а в 19 случаях, то есть в 63%, март оказался весенним месяцем со средней температурой воздуха выше нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 15 марта температура воздуха достигла 9,9 градуса тепла и установила новый максимум дня.

    30 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Космонавты МКС отработали выход в космос в виртуальном скафандре

    Tекст: Мария Иванова

    Основной экипаж МКС-75 Петр Дубров и Анна Кикина отработали в виртуальной среде вход в скафандр и маневры по прямому и обратному шлюзованию.

    Космонавты Петр Дубров и Анна Кикина из основного экипажа МКС-75 провели тренировку прямого и обратного шлюзования в виртуальной реальности, сообщает ТАСС.

    «В процессе занятия каждый космонавт с помощью виртуального шлема и манипуляторов имитировал вход в скафандр, перемещение внутри модулей станции, выполнение прямого и обратного шлюзования, взаимодействие с виртуальным окружающим миром в части объектов, которые используются в рамках бортовой инструкции», – рассказал начальник 3-й лаборатории Центра подготовки космонавтов Дмитрий Зубов.

    После завершения практики в виртуальном комплексе Дубров и Кикина продолжат подготовку на тренажере «Выход-2». Этот тренажер оснащен модулями основного и резервного шлюзовых отсеков, в которых установлены макеты оборудования для отработки операций по выходу в открытый космос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Петр Дубров и Анна Кикина начали тренировки по управлению антропоморфным роботом «Теледроид» для работы на внешней поверхности российского сегмента МКС.

    Космонавты Роскосмоса на наземном комплексе протестировали новую схему страховки с двумя фалами переменной длины для выхода за пределы российского сегмента МКС.

    Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий ранее завершили внекорабельную деятельность в новых скафандрах «Орлан-МКС» продолжительностью более шести часов.

    30 марта 2026, 09:07 • Новости дня
    Ученые зафиксировали первую за два месяца вспышку класса X на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце утром зарегистрировали редкую вспышку максимального уровня X, вызвавшую выброс плазмы, периферия которого способна задеть Землю в начале апреля.

    Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, утром в понедельник, 6.19 по московскому времени, на Солнце зафиксировали мощную вспышку самого высокого класса X. Подобное событие произошло впервые с 4 февраля 2026 года, что делает его редким для последних двух месяцев.

    Это уже второе крупное явление на Солнце за последние двое суток: до этого, 28 марта, наблюдался выброс плазмы, прошедший мимо Земли. Оба события происходят в одной активной области звезды.

    На космических снимках видно новое облако плазмы, большая часть которого уходит в сторону. Тем не менее, угол смещения облака от направления на Землю составляет около 40 градусов. Ученые отмечают: «такой угол не является полностью безопасным», и периферия облака все же может достичь нашей планеты.

    Активность на Солнце совпадает по времени с подготовкой к запуску лунного корабля NASA Artemis-2, который намечен на 1.24 по московскому времени 2 апреля. Если край облака достигнет Земли, это может произойти именно в ночь на 2 апреля.

    Ранее служба NOAA информировала о своей задаче предупреждать NASA о возможных солнечных радиационных бурях в дни миссии для оценки рисков для экипажа и техники. Окончательное решение о запуске принимает агентство с учетом всех обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на северо-восточной части Солнца стремительно формировалась крупная активная область, и ученые предупреждают о возможных вспышках высочайшего класса X, способных повлиять на запуск миссии Artemis 2.

    В начале февраля на Солнце зафиксировали вспышку уровня X1.5 наивысшего класса X, способную влиять на космическую погоду и радиосвязь на Земле.

    28 марта крупная вспышка на Солнце вызвала выброс плазмы с риском частичного попадания на Землю и влияния на подготовку ближайшего пилотируемого полета к Луне.

    Глава МИД Финляндии пожаловалась на испорченный выходной из-за Украины
    Украинские беспилотники в небе над Эстонией сочли «сбившимися с курса»
    Польша опровергла использование воздушного пространства против России
    Танкеры США с дизелем для Европы резко сменили курс в Атлантике
    Число пострадавших при стрельбе в Дагестане выросло до трех человек
    Власти предсказали полную замену курьеров роботами
    В школах собрались ввести обязательный второй иностранный язык

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Кризис железной дороги разрушил миф о «немецкой точности»

    Немецкие дороги Германии десятилетиями считались образцом пунктуальности. Теперь же выясняется, что почти каждый второй поезд в стране опаздывает, а министр транспорта называет происходящее ни много ни мало как «угрозой для демократии». Как и почему в ФРГ случился транспортный кризис такого масштаба? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

