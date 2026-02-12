Китай вывел на орбиту семь спутников с морской платформы у Гуандуна

Китай успешно запустил семь спутников с помощью ракеты-носителя «Цзелун-3»

Tекст: Мария Иванова

Китай успешно вывел на орбиту семь спутников с помощью ракеты-носителя «Цзелун-3», запуск состоялся с морской платформы у побережья провинции Гуандун, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Пуск прошёл 12 февраля в 14.37 по пекинскому времени, что соответствует 9.7 по московскому времени. Ракета стартовала с космодрома Тайюань, находящегося в акватории неподалёку от города Янцзян.

В числе спутников, отправленных на орбиту, оказался пакистанский аппарат PRSC-EO2. Другие спутники, запущенные в рамках данной миссии, не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 февраля Китай провел успешные испытания космического корабля для пилотируемой миссии на Луну. Ранее Китай также запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат.

Между тем в четверг Россия запустила ракету-носитель «Протон-М» с метеоспутником.