Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.5 комментариев
Москалькова обратилась в ООН по удержанию десяти россиян на Украине
Москалькова сообщила о письме в ООН из-за удержания десяти россиян на Украине
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о подаче обращения в ООН по факту удержания десяти жителей Курской области на Украине.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека по поводу удержания на Украине десяти жителей Курской области, пишет РИА «Новости». По ее словам, эти люди до сих пор находятся под стражей, их удерживают «абсолютно необоснованно в нарушение Женевских конвенций».
Москалькова также подчеркнула, что ведет постоянный диалог с украинской стороной, чтобы добиться возвращения граждан в Россию. Она уточнила, что речь идет о десяти жителях Курской области, чье освобождение продолжает оставаться одним из приоритетов в ее работе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля помощник президента Владимир Мединский заявил о возвращении на родину трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине с начала 2024 года.
Позже женщина из Курской области рассказала Москальковой о тяжелых условиях содержания и отсутствии необходимых медикаментов, кроме парацетамола. А сама Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также о нарушениях международных норм обращения с пленными.