Минобороны России сообщило об уничтожении пехоты ВСУ дроном «Куб-4»
Расчет БПЛА «Куб-4» из состава войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожил группу пехоты ВСУ на купянском направлении, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Военное ведомство уточнило, что скопление украинских военнослужащих удалось обнаружить благодаря воздушной разведке. Полученные координаты оперативно передали на пункт управления беспилотных аппаратов.
В ведомстве заявили: «Расчет ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата «Куб-4» 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск »Запад« уничтожил скопление живой силы ВСУ на купянском направлении в зоне СВО».
Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожили боевую технику, ударные беспилотники и живую силу ВСУ, окруженные на левом берегу реки Оскол на купянском направлении.
Российские бойцы группировки «Запад» с помощью ударных дронов-камикадзе сорвали попытки снабжения и ротации сил ВСУ в районе Купянска.
Под Купянском российские военные уничтожили украинский женский расчет управления беспилотными летательными аппаратами.