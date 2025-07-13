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    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

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    13 июля 2025, 10:31 • Новости дня

    Группировка «Запад» уничтожила 56 пунктов управления БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие группировки «Запад» нанесли удары по украинским пунктам управления БПЛА, а также другим объектам противника за последние сутки.

    Военнослужащие группировки «Запад» за сутки уничтожили 56 украинских пунктов управления беспилотной авиацией, передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров сообщил, что потери украинских войск за сутки составили до 225 военнослужащих, а также уничтожены бронеавтомобиль HMMWV производства США, боевая машина «Козак», 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 21 миномет.

    По словам Шарова, были поражены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция «Рада», четыре терминала спутниковой связи «Старлинк» и пять складов боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» уничтожила 24 беспилотника и восемь станций Starlink ВСУ. Ранее группировка «Запад» уничтожила 13 станций Starlink за сутки. ВС России уничтожили 29 пунктов управления беспилотниками и станции Starlink ВСУ.

    12 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины

    Военный эксперт Перенджиев: Лавров разоблачил очередной симулякр Запада в отношении Украины

    Эксперт объяснил реакцию Лаврова на попытку «коалиции желающих» создать корпус защиты Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сергей Лавров понимает, что в гибридной войне против России Франция и Британия используют симулякры, это же касается заявления Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями.

    «В ходе гибридной войны против России Франция и Британия используют симулякры. Но Сергей Лавров понимает, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны «коалиции желающих» начнут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня, – это тоже симулякр», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России»..

    По словам военного эксперта, создание термина «симулякр» приписывается французскому социологу и философу Жану Бодрийяру, он означает копию того, чего на самом деле не существует или проще говоря – фейк: «Классическим примером создания симулякра можно назвать сказку датского писателя Ханса Христиана Андерсена «Новое платье короля». А теперь что-то наподобие симулякров пытаются создавать не только европейские лидеры, но и президент США Дональд Трамп. Эти симулякры позволяют Лондону, Парижу и Берлину получать не только экономические, но и политические дивиденды, потому что под военные проекты-симулякры выделяются средства».

    Последнее заявление Макрона от лица «коалиции желающих» создало информационный повод о том, что при благоприятном для себе моменте «европейцы введут войска на Украину, обоснуются в портах Николаевской области и Одессы». «Европейцы именно на это и рассчитывают, а если у них этого не получится, то в любом случае они получат дивиденды», – полагает спикер.

    Поддержка Украины для Запада стала по большей части симулякром, под который создаются образы и «правильная картинка». При этом оказывается и реальная поддержка, которая заключается в передаче Киеву вооружений, в том числе дальнобойных ракет и средств ПВО.

    «Заявления про планы направить на Украину силы сдерживания – это симулякр, как и провокация в Буче или действия «Белых касок» в Сирии в период правления Башара Асада. Но под все это выделяются огромные средства, большая часть которых оседает в карманах западных политиков, Зеленскому и его команде, тоже, кстати, перепадает», – добавил Перенджиев.

    О том, что Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании «корпуса многонациональных сил для защиты Украины», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего визита в Северную Корею. «Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем», – сказал Лавров.

    В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам франко-британского саммита в Лондоне, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. По его словам, это будет сделано с целью обеспечить восстановление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Французский лидер охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве.

    Макрон неоднократно говорил о том, что на Украине должны появится европейские военные. В марте по итогам парижского саммита «коалиции желающих» он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на слова Макрона, что активность западных стран по военному присутствию на Украине отражает антироссийские и милитаристские настроения: «В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских».

    Песков подчеркнул разочарование Москвы тем, что западные страны игнорируют сигналы России об опасности такого присутствия. Песков добавил, что последовательные и ясные сигналы со стороны Москвы не принимаются во внимание и не находят понимания на Западе.

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    12 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК

    ВС России нанесли поражение украинским центрам территориального комплектования

    Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение центрам территориального комплектования (ЦТК) Украины.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 189 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 69 155 беспилотников, 614 ЗРК, 24 194 танка и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО, 27 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу стало известно, что украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов.

    Министерство обороны России на этой неделе подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов.

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    12 июля 2025, 17:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    12 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины во Львове, Харькове и Луцке.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу подполье заявило об ударах по военным объектам Львова, Луцка и Черновцов.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине. В частности, в четверг ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве.

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    12 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Электроснабжение стабилизировано в Запорожской области
    Электроснабжение стабилизировано в Запорожской области
    @ Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Энергосистема Запорожской области восстановила стабильную работу после завершения технических мероприятий по переносу нагрузок из-за жары, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    «В системе электроснабжения Запорожской области завершены работы по переводу нагрузок, электроснабжение стабилизировано», – сообщил Балицкий в Telegram.

    Кроме того, губернатор призвал население использовать электроэнергию и воду экономно, чтобы поддерживать стабильность работы энергосистемы и насосов, отвечающих за водоснабжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области жара вызвала критические перегрузки оборудования, произошло отключение энергоснабжения в Мелитополе, Бердянске и еще четырех округах из-за критических перегрузок оборудования. В некоторых округах была приостановлена подача воды.

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    13 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Украинцы начали уезжать из США из-за новой миграционной политики

    Tекст: Антон Антонов

    Многие украинцы, приехавшие в Соединенные Штаты после начала конфликта на Украине, теперь возвращаются в Европу из-за опасений депортации и ужесточения миграционных правил, пишет французская газета Le Monde.

    Причиной переездов Le Monde называет «неопределенность», вызванную ужесточением антимигрантской политики нынешней администрации США, передает РИА «Новости».

    «У украинцев больше нет уверенности в своем будущем. Некоторые решают вернуться в Европу», – говорится в материале. По данным издания, украинцы разочаровались в новых властях США из-за переменчивой поддержки киевского режима и жестких мер по отношению к тем, кто приехал после начала конфликта. Журналисты отмечают, что американская мечта «дается этим семьям с трудом».

    Основательница Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможаник рассказала, что многие украинки опасаются возвращения на Украину из-за возможной мобилизации в ВСУ. «Ее брат уже воюет на Украине, пока его сестра, которая лишилась права на проживание, сейчас борется со своим статусом в Соединенных Штатах», – пишет Le Monde.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая сообщалось, что депортация из США грозит более чем 200 тыс. граждан Украины.

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    13 июля 2025, 02:27 • Новости дня
    МИД Украины назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    МИД Украины назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Формат переговоров с Россией в Стамбуле «практически исчерпал себя», заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

    «Этот формат практически исчерпал себя», – приводит слова Кислицы РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он заявил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает предложений от Киева относительно сроков для проведения третьего раунда прямых переговоров. Песков также заявил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше».

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    13 июля 2025, 07:44 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 36 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО за ночь сбила 36 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны России.

    По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА – 26 единиц – было сбито над Белгородской областью. Кроме того, четыре беспилотника уничтожены в небе над Воронежской областью. Также три БПЛА были уничтожены над Липецкой областью и еще три – над Нижегородской областью, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа в различных регионах страны.

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    13 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для финансирования военной помощи Украине Белый дом может использовать средства, которые остались от прежней администрации Джо Байдена или замороженные в США российские активы, заявила CBS.

    Как отмечает CBS со ссылкой на источники, новая администрация США впервые с начала работы рассматривает возможность дополнительного финансирования военной поддержки Украины, передает ТАСС.

    Отмечается, что источник дополнительного финансирования пока не определен окончательно. Оценивая возможные источники финансирования, CBS указывает на 3,85 млрд долларов, оставшихся после администрации Байдена. Эти средства были выделены в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, позволяющего президенту США поставлять вооружения иностранным государствам без одобрения Конгресса в случае чрезвычайных обстоятельств. По мнению источников CBS, такой шаг стал бы «сигналом России».

    Телекомпания также упоминает, что теоретически Белый дом мог бы передать Украине до 5 млрд долларов замороженных в США российских активов. Однако ни нынешний, ни предыдущий президенты США к такому варианту не обращались, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы поставок не раскрываются.

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    12 июля 2025, 15:19 • Новости дня
    Фицо признал военное и экономическое преимущество России на Украине
    Фицо признал военное и экономическое преимущество России на Украине
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил военное превосходство России и рост ее экономики несмотря на введение новых антироссийских санкций Евросоюзом.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о военном доминировании России на Украине и отметил экономическое укрепление страны, несмотря на европейские санкции, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции Фицо подчеркнул, что 18-й пакет санкций Евросоюза не затрагивает интересы Словакии. Премьер считает, что принятие очередного санкционного пакета выглядит «трагикомично», поскольку, по его мнению, он не приносит ожидаемых результатов.

    Фицо отметил, что, несмотря на существующее в Евросоюзе мнение о пользе санкций, он придерживается иной позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг заявление Владимира Зеленского о возможных угрозах для иностранных участников торжеств 9 мая в Москве. Фицо продолжает готовиться к поездке в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на отмены ряда рабочих мероприятий. Премьер-министр Словакии за последние дни отменил несколько публичных мероприятий, в том числе участие в первомайских торжествах после пережитого покушения.

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    13 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    МВД объявило в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных базы МВД России, в розыск объявлен один из лидеров «РДК» (признан террористическим и запрещен в России) Василий Кирющенко (внесен в список террористов и экстремистов) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    В карточке розыска сообщается, что он «разыскивается по статье УК», но не указано, о какой именно статье идет речь, передает РИА «Новости».

    Источники в правоохранительных органах сообщали, что уголовные дела открыты по статье о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.

    «РДК» (признан террористическим и запрещен в России) был создан в 2022 году. Его членами являются выходцы из России, которые перебрались на Украину и в ходе украинского конфликта участвуют в боевых и террористических действиях на стороне киевского режима.

    В июне Дзержинский райсуд Петербурга поместил под стражу 32-летнего Александра Попова, планировавшего вступить в террористическую организацию. В мае Южный окружной военный суд признал виновным жителя поселка Симеиз в Крыму и приговорил к 12 годам колонии строгого режима за планы вступить в «РДК» (признан террористическим и запрещен в России).

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    12 июля 2025, 17:38 • Новости дня
    Сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для FPV-коптеров в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники подразделения ФСБ по ДНР уничтожили дрон-матку для FPV-коптеров, который должен был доставить малые ударные дроны для атаки на Горловку.

    В ведомстве сообщили: «Передовые подразделения ФСБ уничтожают противника на дзержинском направлении. Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолетного типа «Вектор» – дрон-матку для FPV-коптеров, который планировал осуществить доставку малых ударных дронов для дальнейших ударов по мирному населению Горловки», передает ТАСС.

    Отмечается, что управление ФСБ по ДНР регулярно проводит специальные операции по выявлению и уничтожению вражеских беспилотников в районе Дзержинска. Такие меры принимаются в рамках усиленных антитеррористических мероприятий.

    Ранее сообщалось, что беспилотники российских подразделений поразили бронемашины, танк и другой транспорт противника, а также уничтожили оборудование БПЛА и личный состав ВСУ. Кроме того, в Запорожской области операторы FPV-дронов ликвидировали миномет и укрепленные позиции, где находились военнослужащие ВСУ, применяя современные беспилотники.

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    13 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Вонсане лидер КНДР Ким Чен Ын попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова передать президенту России Владимиру Путину «теплый привет», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как отмечает ЦТАК, встреча прошла в теплой и товарищеской атмосфере. Лавров передал Ким Чен Ыну приветственные слова от президента России, передает ТАСС.

    «Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за это и попросил передать свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину», – сообщает ЦТАК.

    Ким Чен Ын заявил, что руководители России и КНДР демонстрируют единство позиций по всем стратегическим вопросам. По данным агентства, лидер КНДР также подтвердил «безусловную поддержку» действий российского руководства, направленных на разрешение ситуации на Украине.

    Ким Чен Ын «выразил уверенность, что под выдающимся руководством президента РФ Владимира Путина армия и народ России непременно добьются победы в священном деле по защите достоинства и ключевых интересов страны, процветания» России, сообщает ЦТАК.

    Кроме того, Ким Чен Ын «от всей души пожелал, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну приветствие от президента России и подтвердил стремление к развитию стратегического партнерства. Россия и КНДР соблюдают положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и намерены продолжать такую линию, сказал министр.

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    12 июля 2025, 11:41 • Новости дня
    Подполье заявило об ударах по военным объектам ВСУ в трех городах

    Подполье заявило об ударах по военным объектам Львова, Луцка и Черновцов

    Tекст: Мария Иванова

    Серия ударов пришлась по военным объектам и тренировочным лагерям украинских сил в западных регионах страны, включая Львов, Черновцы и Луцк.

    Удары по военным частям и тренировочным лагерям Вооруженных сил Украины во Львове, Черновцах и Луцке были на

    есены в ходе массовой атаки, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары были направлены по новым поставкам вооружений для украинских военных формирований, и зафиксированы попадания в военные объекты, передает РИА «Новости».

    В ночь на 12 июля украинские СМИ сообщали о серии взрывов на западе, северо-западе и в центральной части Украины, в том числе в Черновцах, Луцке, вблизи Черкасс и во Львове. Взрывы слышали и жители Киева.

    С октября 2022 года российские войска регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры, оборонной промышленности, управления и связи на территории Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, удары по жилым домам и социальной инфраструктуре не осуществляются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тренировочные полигоны и военные склады ВСУ во Львовской, Волынской и Тернопольской областях подверглись точечным ударам по районам с техникой НАТО и новобранцами.

    Ранее подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине. А в районе Чугуева в Харьковской области зафиксированы удары по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников.

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    12 июля 2025, 22:55 • Новости дня
    МАГАТЭ встревожили участившиеся атаки беспилотников на Энергодар

    Tекст: Антон Антонов

    МАГАТЭ получило информацию об атаке беспилотников на Энергодар (город – спутник Запорожской АЭС), сотрудники МАГАТЭ видели повреждения здания администрации города, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    По словам Гросси, МАГАТЭ было проинформировано о «предполагаемой атаке беспилотников по администрации Энергодара, где проживает большинство сотрудников ЗАЭС», передает ТАСС.

    Гросси отметил, что члены миссии агентства, находящиеся на Запорожской АЭС, лично посетили поврежденное здание администрации, получив возможность осмотреть повреждения.

    «Я глубоко обеспокоен участившимися случаями таких инцидентов. В случае с Энергодаром они также усиливают психологическое напряжение среди персонала станции, что может сказаться на ядерной безопасности», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание администрации города Энергодара подверглось атаке украинского дрона-камикадзе в ночь на пятницу. За день до этого в районе Энергодара были зафиксированы три возгорания из-за украинских атак.

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    12 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    Гладков сообщил о новом алгоритме оповещения об атаках БПЛА в Белгороде

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде вводится новый алгоритм оповещения в связи с атаками украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «По итогам сегодняшнего дня проговорили с МЧС и приняли решение: меняем алгоритмы оповещения в Белгороде в связи с атаками БПЛА». – сообщил Гладков в Telegram.

    При угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Белгороде будет включаться сирена на одну минуту, после чего прозвучит голосовое сообщение: «Опасность атаки БПЛА». В случае снятия угрозы информация об этом также будет передаваться по громкоговорителям. Новый алгоритм начинает действовать с вечера субботы и будет использоваться в том числе ночью.

    Власти просят жителей не игнорировать сигналы и при их включении сразу отправляться в укрытие или ближайшее здание. Ситуация в регионе остается сложной, отметил Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удар беспилотником по спорткомплексу «Белгород Арена» в Белгороде. В результате атаки произошло возгорание кровли здания, никто не пострадал.

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    «Важное заявление» президента США оставит Россию равнодушной

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать «важное заявление по России», касающееся, вероятно, ужесточения санкций против экспорта нефти. В Кремле ответили, что внимательно изучат обращение американского лидера. Для чего глава Белого дома применяет язык угроз, и как это связано с политической борьбой внутри администрации Трампа? Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    Белый дом оскорбил сразу пять стран Западной Африки

    Новое слово в дипломатической практике внедрило американское руководство: теперь на встречу с Трампом приводят не одного, а целую группу лидеров других государств. Зачем президент США встречался с руководителями стран Западной Африки, каким образом оскорбил их – и почему это может вызвать для него проблемы внутри Соединенных Штатов? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

    • Россия предложила США новый вариант

      После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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