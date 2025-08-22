Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.19 комментариев
Группировка «Запад» уничтожила 74 беспилотника и 42 пункта управления ВСУ
В течение суток военные группировки «Запад» ликвидировали 74 украинских беспилотника, а также уничтожили 42 пункта управления беспилотной авиацией противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
По его словам, военнослужащие группировки войск «Запад» за минувшие сутки сбили 35 беспилотников самолетного типа и 39 тяжелых боевых мультикоптеров R-18, передает ТАСС. В результате действий подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп ВСУ понесли значительные потери в беспилотной авиации.
Шаров заявил: «Подразделениями противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 39 тяжелых боевых мультикоптеров R-18. Также вскрыты и уничтожены 42 пункта управления беспилотной авиацией, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов ВСУ».
Кроме того, были выявлены и уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами украинских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» уничтожила 24 беспилотника и восемь станций Starlink ВСУ за последние сутки. Военные также уничтожили 13 станций Starlink за один день ранее.