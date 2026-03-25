Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.2 комментария
Названы время и место саммита БРИКС в 2026 году
Захарова назвала дату и место проведения саммита БРИКС в этом году
В сентябре состоится очередной саммит БРИКС, в рамках которого особое внимание уделят приоритетам, сформулированным Индией на этот год, сообщили в МИД.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о проведении саммита БРИКС под индийским председательством в сентябре. Она подчеркнула, что Россия поддерживает приоритеты, заявленные Индией для работы БРИКС в этом году, передает РИА «Новости».
«Поддерживаем заявленные нашими партнерами, индийскими друзьями приоритеты работы БРИКС на текущий год. Уверены, что совместными усилиями нам удастся подойти к следующему саммиту БРИКС, который состоится в сентябре, с осязаемыми достижениями», – заявила Захарова на брифинге.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о попытках США контролировать связи России в БРИКС и поставить под контроль торговлю России с Индией и другими партнерами.
До этого министр иностранных дел Нигерии Юсеф Туггар выразил надежду на скорое получение страной статуса полноправного участника объединения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также ежегодный саммит БРИКС в 2026 году может открыть Пакистану путь к полноправному членству в объединении.