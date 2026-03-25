Названы время и место саммита БРИКС в 2026 году

Захарова назвала дату и место проведения саммита БРИКС в этом году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о проведении саммита БРИКС под индийским председательством в сентябре. Она подчеркнула, что Россия поддерживает приоритеты, заявленные Индией для работы БРИКС в этом году, передает РИА «Новости».

«Поддерживаем заявленные нашими партнерами, индийскими друзьями приоритеты работы БРИКС на текущий год. Уверены, что совместными усилиями нам удастся подойти к следующему саммиту БРИКС, который состоится в сентябре, с осязаемыми достижениями», – заявила Захарова на брифинге.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о попытках США контролировать связи России в БРИКС и поставить под контроль торговлю России с Индией и другими партнерами.

До этого министр иностранных дел Нигерии Юсеф Туггар выразил надежду на скорое получение страной статуса полноправного участника объединения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также ежегодный саммит БРИКС в 2026 году может открыть Пакистану путь к полноправному членству в объединении.



